Businessoverblik: Henrik Sass Larsen med opsigtsvækkende melding: Advarer mod nye skattestigninger

Godmorgen og velkommen til dagens overblik over de vigtigste erhvervsnyheder på den første dag i den sidste uge af maj og dermed foråret.

Læs blandt andet om, hvordan restauranter er begyndt at kræve coronagebyr fra gæsterne, om at to overvismænd foreslår at sende penge efter studerende, pensionister og ledige for at få gang i økonomien for alvor, og om hvordan danske banker måske alligevel ikke er så sunde, som vi bilder os ind.

Men først til en opsigtsvækkende melding fra en tidligere minister.

1

Den tidligere erhvervs- og vækstminister og nuværende direktør for DVCA, brancheorganisation for kapital- og venturefonde, Henrik Sass Larsen, advarer nu mod nye skattestigninger oven på coronakrisen. Det skriver Børsen i et interview.

At hæve skatter som kapital- og bankskatter nu, hvor økonomien skal genstartes, vil passe »særskilt dårligt«, mener han.

»Enhver skat vil gøre det sværere. Det er klart, at hvis man virkelig svækker vores konkurrenceevne på en lang række områder – det er ikke godt i forbindelse med sådan en situation, hvor vi skal til at skabe vækst derude,« siger Henrik Sass Larsen.

Meldingen kommer et år efter, Henrik Sass Larsen som folkevalgt toppolitiker førte valgkamp for Socialdemokratiet med et slogan om, at højere kapitalskatter og en ny bankskat skulle bane vejen for retten til en tidligere pension.

2

Flere penge til studerende, pensionister og ledige vil være den hurtigste og mest effektive måde at få dansk økonomi hurtigt i gang på oven på coronakrisen.

Det siger både den nuværende overvismand, Carl-Johan Dalgaard, og hans forgænger, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, til Finans.dk.

»Hvis du giver pengene til studerende, ledige, pensionister eller andre på overførselsindkomst, er du rimeligt sikker på, at pengene bliver brugt og brugt hurtigt,« siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen om muligheden for hurtigt at få gang i forbruget igen.

De støtter begge forslaget om at udbetale de 100 milliarder kroner, som lige er blevet indefrosset, for yderligere at få økonomien op i omdrejninger. Begge tror nemlig, at krisen bliver af kortere varighed.

3

»Coronagebyr« står der direkte som et punkt på regningen hos flere restauranter, efter at de i sidste uge fik lov til at åbne igen.

Ti kroner pr. gæst lægges automatisk på regningen hos flere restauranter, skriver Finans.dk.

»Vi har købt store mængder handsker og håndsprit for 12.000 kr. før vores genåbning. Den udgift kan vi ikke få dækket nogen steder,« siger Finn Paulsen fra restaurant Nærvær til Finans.dk.

Han understreger, at folk får besked om gebyret, inden de sætter sig.

Gebyret er indført efter inspiration fra blandt andet tandlæger og frisører, fordi restauranterne ikke kan have så mange gæster som tidligere.

Turismens brancheorganisation, Horesta, mener ikke, at coronagebyret er udbredt, men så længe det kun dækker omkostningerne, og gæsterne ved det på forhånd, ser medlemschef Nadeem Wasi det ikke som et problem.

4

Under coronakrisen er bankerne gentagne gange blevet beskrevet med ord som »robuste« og »sunde«.

Men alt imens bankerne selv, det politiske system på Slotsholmen og myndighederne ser overvejende positivt på bankernes tilstand, ser kritiske stemmer med indsigt i bankverdenen anderledes alvorligt og bekymret på den danske banksektor. Det skriver Berlingske.

Forsker og lektor emeritus ved Aarhus Universitet, Johannes Raaballe, mener, at flere danske banker risikerer at havne i alvorlige problemer.

»Der er en betydelig risiko for, at vi igen kan komme til at opleve en bankkrise i Danmark. Men situationen er væsentligt anderledes end under den seneste danske bankkrise,« siger Johannes Raaballe.

Her er tre ting, som chefstrateg i Nordea, Andreas Østerheden, holder øje med i dag, mandag:

Sidste uge var i aktieinvestorernes favør med fortsatte aktiekursstigninger på blandt andet håbet om en vaccine og globale aktier over ugen oppe med over to procent. Fredag var dog mere afdæmpet og direkte negativ i Fjernøsten anført af Hongkong oven på strammere tiltag fra fastlands-Kina med fokus på at sikre stabilitet i området efter en række protester. Dette vil højst sandsynligt føre til mere end blot retoriske modsvar fra USA.

Antallet af planlagte begivenheder på den økonomiske og politiske front i denne uge bliver færre end i sidste uge. Det bliver derfor nyheder om mulige vacciner eller meldinger om USA og Kina, der kommer til at svinge taktstokken over investeringsmarkederne i dag og resten af ugen. Det store amerikanske aktiemarked holder lukket i dag på grund af Memorial Day, så investorerne får en stille start på ugen.

I løbet af formiddagen vil dagen byde på et par nøgletal, herunder IFO-indekset fra Tyskland for maj, som beskriver optimismen blandt de store virksomheder. Disse tal bør efterhånden begynde at vise en bund i tråd med de indikationer, vi fik fra erhvervstilliden målt ved PMIerne i sidste uge. Selv om disse tal begynder at blive bedre fremadrettet, er det vigtigt at huske på, at vi befinder os på et lavt aktivitetsniveau, og at disse indikatorer fortæller noget om ændringen i aktiviteten i økonomien.

USA, lukkekurser fredag:

Dow Jones -0,04 pct.

S&P 500 +0,24 pct.

Nasdaq +0,43 pct.

Asien, indeks mandag kl. 06.30: