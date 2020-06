Businessoverblik: Du kan godt glemme alt om store lønhop i år

Godmorgen og velkommen tilbage fra en solrig pinse.

Vi skyder årets anden sommerdag i kalenderen i gang med en hurtig gennemgang af de vigtigste erhvervsnyheder fra ind- og udland.

1

Ørsted og Salling Group har som de eneste store danske virksomheder valgt at selvangive sig i detaljer land for land over for offentligheden.

Energikæmpen og detailgiganten har en skattepolitik, der fastslår, at virksomhederne ikke placerer sig i skattely for at undgå at betale skat og heller ikke gør brug af aggressiv skatteplanlægning, skriver Berlingske.

»Som verdens mest bæredygtige virksomhed vil Ørsted naturligvis betale den skat, vi skal, og også på den måde bidrage til udviklingen af de samfund, hvor vi har aktiviteter. I 2019 betalte Ørsted 4,8 mia. kr. i selskabsskat i Danmark og udlandet,« siger bestyrelsesformanden for Ørsted, Thomas Thune Andersen.

2

Efter 20 års sats er Novo Nordisk fortsat langt fra at tjene penge på fedmemedicin. Det skriver Finans.

»Vi har ikke tjent penge på den del af forretningen endnu. Vi har brugt de sidste 20 år på at investere i fedmemedicin, men vi har ikke været i nærheden af at få et afkast,« siger Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør i Novo Nordisk, til Finans.

Det danske medicinalselskab lancerede i 2015 fedmemidlet Saxenda, og siden da har lægemidlet solgt for mere end 14 mia. kr. Sideløbende er der dog blevet brugt enorme beløb på produktion, salg og marketing samt udvikling af nye og forbedrede fedmemidler, fastslår Novo-topchefen.

3

I øjeblikket er der lokale lønforhandlinger på de enkelte virksomheder for tusindvis af ansatte inden for industrien. Men mange ansatte kæmper for deres job, og coronakrisen ser derfor ud til at give de laveste lønstigninger i tre årtier, skriver Børsen.

Det er Dansk Industri (DI), der har bedt sine medlemsvirksomheder om indberette resultaterne af de lokale lønforhandlinger. De første indberetninger viser, at 40 procent af forhandlingerne er endt med et rundt nul, og samlet set giver de lokale lønforhandlinger en lønstigning på 0,84 procent​. Det er rekordlavt.

»Det er det laveste niveau siden 1991, så det er de laveste lønstigninger i den tid, som vi har registreringer fra,« siger vicedirektør i DI Steen Nielsen.

Industrien har en stor eksport og er et af de mest konkurrenceudsatte erhverv herhjemme. I hvilket omfang de lave lønstigninger giver en bedre konkurrenceevne, afhænger af, hvad der sker i andre lande.

Cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby fremhæver, at forhandlingerne foregår i et virkelig surt klima. Normalt vælger man mellem lønfest eller jobfest, men denne gang er der ingen lønfest, samtidig med at mange job i industrien er truet.

4

Regeringen har bebudet, at den vil spare mange penge på brug af konsulenter de kommende år. Det skal gøre, at der bliver flere penge til velfærd. Men nu viser det sig, at det langtfra er sikkert, at den manøvre er mulig. Det skriver Berlingske.

Mere præcist vil regeringen spare op mod en mia. kr. om året på konsulenter i 2023, men de penge kan ikke bare overføres én til én til velfærdsområdet. En række af de opgaver, som konsulenterne har løst, vil staten nemlig fremover selv tage sig af. Det skal være med til at reducere afhængigheden af eksterne konsulenter.

Dansk Industri er oprørt, og ifølge to professorer vil staten fortsat få brug for eksterne konsulenter.

Her er tre ting, som Nordnets investeringsøkonom Per Hansen holder øje med i dag:

Vestas er på vej til at få en større UK-ordre på 1.140 MW. Ordren er endnu ikke i hus, men vil blive »bemærket« af investorerne i dagens marked.

Den netop afsluttede maj måned var meget givtig for investorerne. Var maj måneden, hvor investorerne lagde coronakrisen bag sig?

Fortsætter polariseringen i det danske aktiemarked? Hvis det bliver en »varm« aktiesommer, kan investorerne fortsat tænkes at »gemme« sig i medicinalselskaber. Hvis investorerne derimod har fået stigende tro på en økonomisk genopretning, kan de cykliske aktier komme tilbage i positivt fokus.

USA, lukkekurser mandag:

Dow Jones +0,36 pct.

S&P 500 +0,38 pct.

Nasdaq +0,66 pct.

Asien, indeks tirsdag kl. 06.45: