Businessoverblik: Danske Bank i kæmpe omvæltning – skal arbejde på helt ny måde

Godmorgen og velkommen til ugens første businessoverblik. Vi anbefaler at læse blandt andet vores egen historie om en ansat i Banedanmark, der har haft et usædvanligt nært forhold til underleverandører. Men først er her et resumé af Børsens historie om, at Danske Bank er på vej med en omorganisering, der fundamentalt vil ændre den måde, banken fungerer på internt.

Som andre banker er Danske Bank afhængig af evnen til digital udvikling for at tilbyde nye produkter til kunderne, effektivisere de interne arbejdsgange og leve op til detaljerede myndighedskrav, skriver avisen.

Hidtil er opgaver internt blevet løst i separate enheder tæt styret af bankens ledelse, men fremover skal opgaver løses af et fælles hold bestående af medarbejdere med forskellige kompetencer. Og de får ansvaret for at løse opgaven, men også friheden til at bestemme hvordan.

»Danske Bank har historisk været en førende bank, også inden for digital udvikling, men også en meget traditionel og en ret hierarkisk bank. Det vil vi nu ændre fundamentalt på, og det vil direkte komme til at påvirke op mod 5.000 medarbejdere, men i praksis vil det komme til massivt at påvirke hele banken. Ja, det er faktisk en paladsrevolution,« siger Glenn Söderholm, der har ansvar for hele Danske Banks bankforretning, til Børsen.

»Pus«, »skat« og »prinsesse«

En ledende medarbejder i den statslige jernbanevirksomhed Banedanmark har tilsyneladende haft et tæt og personligt forhold til private entreprenører, som ifølge eksperter kan have givet i hvert fald en af virksomhederne potentielt ulovlige fordele.

Det fremgår af en aktindsigt, som Berlingske har fået, i kommunikationen mellem en byggeleder i Banedanmarks Anlægsdivision og eksterne virksomheder.

I ét tilfælde har byggelederen hjulpet en virksomhed med i detaljer at udarbejde et tilbud på en opgave til en værdi af omkring 170.000 kroner.

Af korrespondancen fremgår det også, at den ledende medarbejder har været på restaurant og blev inviteret til fest med private entreprenører. Desuden bruger byggelederen og en af entreprenørerne ord som »pus«, »skat« og »prinsesse« om hinanden.

83-årig danskers milliardformue vokser

Den 83-årige skibsreder Jens Rohde Nielsens livsværk – specialrederiet Rohde Nielsen A/S – fortsætter som en god forretning og har på fem år sikret familien et overskud på 380 millioner kroner.

Det skriver Finans på baggrund af det seneste regnskab fra ejerselskabet RN Holding, som viste et overskud efter skat på 71 millioner kroner.

Rohde Nielsen A/S, som har 40 specialbyggede skibe og begyndte i stifterens garage i Dragør i 1968, renser havne og sejlløb op samt foretager kystsikring og har siden 2002 haft stifterens datter Jeanette Rohde Christensen som topchef, ligesom hendes to sønner er medejere af koncernen.

4.200 danske virksomheder vil gå konkurs i år

50.000 danskere står til at miste jobbet, når en kraftig bølge af konkurser ventes at skylle ind over Danmark, i forbindelse med at de statslige hjælpepakker hører op.

Det forudser revisions- og rådgivningskoncernen KPMG efter at have analyseret flere end 135.000 selskaber, skriver Berlingske.

»Der har allerede været en del konkurser de seneste måneder, men vi forventer at komme til at se mange flere hen over resten af året, når hjælpepakkerne ophører. Det er især mindre virksomheder med op til ti ansatte, som vil blive ramt,« siger Henrik R. Mulvad, der er administrerende direktør og seniorpartner i KPMG Danmark.

Dermed vil antallet af konkurser være fordoblet i forhold til sidste år.

Tre ting, investorerne skal holde øje med

Seniorstrateg i Nordea, Andreas Østerheden, peger på tre ting, som investorerne skal holde øje med i dag:

Dagen begynder efter en meget stærk afslutning af sidste uge, hvor fortsat flere skeptiske investorer begynder at hoppe med på aktietoget af frygt for at misse fremadrettede afkast. Aktiemarkedet priser fortsat bedre økonomiske tider fremadrettet og synes at forudse, at meget af den økonomiske usikkerhed, som coronakrisen har skabt, vil lette senere på året. Der er i vores optik stadig usikkerhed om de mere langsigtede effekter af krisen, herunder hvorledes husholdningernes forbrugslyst påvirkes fremadrettet. Ikke desto mindre ligger markedets fokus stadig på genåbningen af økonomien, smittespredning og politikernes økonomiske hjælpepakker.

Denne uge bliver mere stille på nøgletalsfronten, mens der vil være en række talere fra centralbankerne. Ugens højdepunkt bliver den amerikanske centralbanks rentemøde på onsdag. Før det sker, vil den europæiske centralbankchef, Christine Lagarde, tale for Europa-Parlamentets komité for økonomiske affærer i løbet af i dag. Det er igen coronavirussen, der er på programmet, og ikke mindst hvorledes ECB kan støtte virksomheder og husholdninger i coronakrisen.

Vi vil også kunne granske BNP-data fra Japan i 1. kvartal og industriproduktionen i Tyskland. Begge vil fortsat indikere en markant økonomisk afmatning. Seneste data for investorerne har dog givet anledning til optimisme, hvor data fra arbejdsmarkedet i USA var bedre end ventet og dermed med til at løfte stemningen i fredags.

