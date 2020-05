Businessoverblik: Butikskæde kræver midlertidigt stop for udsalg

Godmorgen.

Velkommen til onsdag morgens nyhedsoverblik, hvor vi blandt andet skal høre om en sportskæde, der vil have nye lejeaftaler, og om amerikanerne, som bruger løs af deres »coronahjælp«. Men vi begynder med en af vores egne historier fra Berlingske.

»Chokterapi« har polstret landets største virksomheder

Vil årsrapporterne fra landets største virksomheder være grim læsning her i coronakrisen? Heldigvis er svaret på det spørgsmål umiddelbart nej. Det viser en analyse af årsrapporterne fra landets 50 største virksomheder, som Berlingske har udarbejdet.

Transportgiganten DSV er en af de virksomheder, der i dag fremstår langt mere solid end i slutningen af nullerne. Og det skyldes især erfaringerne fra finanskrisen, hvor DSV på kort tid lærte, at man ikke altid kan regne med bankerne, forklarer DSVs finansdirektør, Jens Lund.

»Før finanskrisen syntes både vi og vores finansieringspartnere, at vi gjorde det rigtigt og konservativt, så vi var sikre på, at virksomheden kunne klare sig. Men lige pludselig endte de store banker i en overlevelseskamp og kom under pres. Det pres var de jo nødt til at føre videre til deres kunder,« siger Jens Lund.

Stop for udsalg i detailhandlen

Der skal indføres et midlertidigt stop for udsalg i detailhandlen. Sådan lyder opfordringen fra den landsdækkende skokæde Skoringen, der har over 100 butikker. Det skriver Finans.

Skoringen vil have indført forbuddet mod udsalg og tilbudsvarer i landets butikker for at redde dansk detailhandel fra at blive ramt af en truende konkursbølge.

»Nu har der været lukket længe, og alle har mistet omsætning. Hvis vi så også forærer varerne væk i en periode, går det helt galt. Derfor har vi brug for et stop for udsalg frem til august,« siger Frank Siim Sørensen, som er administrerende direktør i Shoe-d-vision – kædekontoret bag Skoringen.

Han henviser i Finans til, at et lignende tiltag netop nu bliver drøftet politisk i Holland ud fra et ønske om at beskytte især små butikker i landet under coronakrisen.

Hos en anden af de store, danske detailkæder, Sportmaster, er man ikke enig. Her understreger administrerende direktør Andreas Holm, at man har fokus på de frie markedskræfter. Hos både Dansk Mode & Textil og Dansk Erhverv støtter man umiddelbart heller ikke ideen.

Både Dansk Erhverv og Dansk Mode & Textil understreger, at de fysiske butikker er i hård konkurrence med internethandel og internationale aktører. Flere af dem kører med masser af tilbud.

Amerikanerne bruger løs af coronapenge

For at hjælpe amerikanerne gennem coronakrisen får de en check ind ad døren hver måned på 8.300 kr. Herudover er der også en check til børnene. Det er, for at det amerikanske privatforbrug ikke skal bryde sammen her i krisen. Nu viser et nyt studie, at missionen tilsyneladende er ved at lykkes. Det skriver Finans.

Det er en af hjælpepakkerne, som Kongressen har vedtaget. Et studie fra forskere ved Kellogg School of Management under Northwestern University i Chicago viser, at amerikanerne ikke har været bange for at bruge løs af pengene, selv om arbejdsløsheden er skudt i vejret, og mange restauranter og cafeer har været lukket.

Studiet viser, at gennemsnitsamerikaneren inden for de første ti dage efter modtagelsen havde brugt en tredjedel af sin check. Privatforbruget står for cirka 70 procent af den amerikanske økonomi.

Sportskæde klar til at droppe storcentre

Den hurtigtvoksende sportskæde Sport 24 vil have nye lejekontrakter. Kæden gør klar til at tage et opgør med sine udlejere i et forsøg på at stå bedre rustet, hvis der kommer en ny sundhedskrise. Det skriver borsen.dk.

Sport 24 har haft 18 butikker tvangslukket i storcentre, og det har kostet millioner i tabte indtægter og udgifter til husleje. Derfor vil Sport 24-direktør Lars Elsborg have »en seriøs dialog« med udlejerne om at få lavet nye lejekontrakter. De kontrakter skal give en rabat, hvis myndighederne igen tvinger kæden til at holde butikker lukket.

Tre ting, som investorerne skal holde øje med

Her er de tre ting, som chefstrateg i Nordea, Andreas Østerheden, holder øje med i dag:

Aktier faldt i går, og vi har på det seneste set en stabilisering oven på kraftige stigninger siden bunden i markedet 23. marts. Med til at dæmpe humøret på børsen var den særlige rådgiver for det Hvide Hus, Anthony Fauci, som understregede, at en for tidlig åbning af økonomien kan resultere i en anden bølge af virussen. Det er stadig nyheder relateret til coronavirussens hærgen, der er nummer et på investorernes radar og ikke mindst en eventuel eskaleret konflikt mellem USA og Kina. Her vil markederne balancere mellem optimisme og pessimisme, som investorerne forsøger at balancere nyhedsstrømmen.

Et andet tema, der har været oppe den seneste uges tid, har været, hvorvidt den amerikanske centralbank kan finde på at sænke styringsrenten i negativt territorium, hvorfor dagens tale fra den amerikanske centralbankchef (Fed) bliver interessant. Her vil han forventeligt benytte lejligheden til at understrege centralbankens vilje til at understøtte økonomien, men ikke mindst understrege, at en negativ styringsrente ikke er blandt Feds foretrukne værktøjer på nuværende tidspunkt.

Det kan også være værd at holde øje med industriproduktionen for marts i euroområdet. Selv om data herfra allerede er uddateret, er det relevant at følge, hvorledes nedlukningen i marts påvirkede produktionen. Ikke mindst bliver det interessant at følge påvirkningen på de økonomiske data, når genåbningen igen begynder at vise sig i nøgletallene. Selv om regnskabssæsonen er så godt som færdig, kommer der to regnskaber, der kan være relevante at holde øje med, Cisco Systems og Commerzbank.

Det sker på markederne:

USA, lukkekurser tirsdag:

Dow Jones -1,89 pct.

S&P 500 -2,05 pct.

Nasdaq -2,06 pct.

Asien, indeks onsdag kl. 06.15: