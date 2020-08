Businessoverblik: Bestseller på vej med Nordeuropas største solcelleanlæg

Godmorgen og velkommen til ugens første overblik over morgenens erhvervsnyheder.

Vi begynder med Børsens historie om, at Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen investerer over en halv mia. kroner i Nordeuropas største solcelleanlæg. Fra næste sommer vil det store anlæg, der etableres ved Holstebro, fremstille så meget ny, grøn strøm, at modegigantens forbrug på alle egne og lejede lokationer rundt på kloden er dækket.

Virksomheder som netsupermarkedet Nemlig.com og butikskæden Normal, der begge har Anders Holch Povlsen som hovedaktionær, kommer også til at købe grøn strøm fra solcelleparken. Den bliver på helt præcist 204 megawatt (MW) og kan årligt producere over 200 mio. kilowatt-timer (kWh), eller lige så meget strøm som 127.000 danskere bruger.

Om investeringens størrelse siger Rasmus Lildholdt Kjær fra Better Energy, der har udviklet parken og nu går i gang med den fysiske opstilling:

»Der er tale om et større trecifret millionbeløb.«

»Aktiesparekonto bør afskaffes«

Finans skriver her til morgen, at den såkaldte aktiesparekonto ifølge flere forskere er et fejlskud, som ikke lever op til formålet. Derfor bør Folketinget ikke hæve grænsen for indskud en gang til. Ordningen burde snarere afskaffes eller i hvert fald ændres helt.

»Aktiesparekontoen blev indført med to begrundelser. Den skulle gøre det lettere for små vækstvirksomheder at skaffe risikovillig kapital, og den skulle gøre det mere enkelt for nye investorer at komme i gang med at investere. Men ingen af delene holder stik,« siger professor Michael Møller, CBS.

Han og lektor Claus Parum, begge CBS, kalder den for endnu et eksempel på en særordning til små beløb skabt via et politisk forlig, som gør det stadig vanskeligere for befolkningen at gennemskue reglerne. Og de konkluderer, at disse særordninger – udover aktiesparekontoen også eksempelvis børneopsparing og aldersopsparing – burde afskaffes.

»Problemet er, at man ikke starter forfra, men ender med lap på lap på lap. Der er nu tre eller fire systemer med flere forskellige satser, man skal forholde sig til, hvis man investerer. Hver ny ordning øger kompleksiteten,« siger Michael Møller.

Coronakrisen har ramt hovedmotor i dansk økonomi hårdt

Hos os selv på Berlingske Business skriver vi, at det på overfladen ser ud til, at dansk eksport har klaret sig hæderligt igennem coronakrisen. Men ser man bort fra en stærk udvikling i salget af medicin – som til dels skyldes hamstring – er den danske eksport af varer faldet med over syv procent i årets første seks måneder. Det bringer titusindvis af gyldne eksportjob i farezonen.

En rapport fra Danmarks Statistik tidligere på måneden viste, at den samlede eksport af varer i første halvår kun var én procent lavere end i samme periode sidste år.

Dykker man længere ned i tallene, er det dog tydeligt, at det langtfra er alle eksportvirksomheder, som har klaret sig ubesværet gennem coronakrisen. Faktisk er det primært én branche, som er skyld i, at eksporten overordnet set har gjort det godt under krisen.

For ser man bort fra varegruppen »kemikalier og kemiske produkter« – en bred gruppe, der dog hovedsagelig består af medicinalprodukter – er den samlede eksport faldet med 7,2 procent. Det fald er endda eksklusive fly, skibe, brændstof med videre. Medregner man disse varer, er eksporten faldet med over ti procent.

Tre forhold, investorerne skal holde øje med:

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet peger på tre ting, som investorerne skal holde øje med i dag:

Det Republikanske Parti i USA begynder sit firedages konvent, hvor Donald Trump bliver nomineret som partiets præsidentkandidat. Trækker han en valgkanin op af hatten?

Donald Trump har annonceret et nyt covid-19-»produkt« produceret på basis af blodplasma fra personer, som har haft sygdommen. Produktet er ikke testet på den normale kliniske vis. Investorerne vil formentlig være lidt skeptiske med hensyn til, om det kan gøre den afgørende forskel.

A.P. Møller - Mærsk faldt fredag med fire procent, da selskabet sammen med en række andre containerrederier bliver sagsøgt for at have aftalt transportpriser. Er der noget om den historie og hvor meget?

Det sker på markederne

Indeks & udvikling i procent

USA lukkekurser fredag

Dow Jones +0,69 pct.

S&P 500 +0,34 pct.

Nasdaq +0,42 pct.

Indeks mandag kl. 06.45

Japan Nikkei +0,17 pct.

Hongkong Hang Seng +1,47 pct.

Kina CSI +0,18 pct.