Business-update: Vaccineskepsis blandt læger udløser alarm i Europa og USA

God eftermiddag og velkommen til torsdagens Business-update.

I dag får du et bud på, hvornår flytrafikken er tilbage til normale tilstande. Og så får du seneste nyt om vaccineskepsis blandt læger, som udlæger alarm i Europa og USA.

Men først skal vi kort runde et tragisk dødsfald.

Lego-familiemedlem Morten Kirk Johansen er død

Morten Kirk Johansen er gået bort i en alder af 47 efter længere tids sygdom. Det skriver Vejle Amts Folkeblad, og Kirk Kapital, som er pengetanken bag Kirk Johansen-familiens aktiviteter, bekræfter dødsfaldet i en pressemeddelelse.

Han var uddannet grafisk designer og var samtidig den, der tog initiativet til opførelsen af Fjordenhus i Vejle. Desuden var Morten Kirk Johansen ejer af restaurant Remouladen og ejer og skaber af gourmetrestauranten Lyst. Han efterlader sig sin hustru og to børn.

Det er mindre end tre måneder siden, at Morten Kirk Johansens far, Mogens Johansen, døde i en alder af 75. Morten Kirk Johansen var den mellemste af Gunhild Kirk Johansens tre sønner. Gunhild er barnebarn af Lego-grundlægger Ole Kirk Christiansen og storesøster til Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen.

Vaccineskepsis blandt læger udløser alarm i Europa og USA

Tegn på, at et relativt stort antal sundhedsarbejdere ikke er villige til at modtage coronavaccinen i nogle dele af Europa og USA, har foruroliget sundhedseksperter og politikere, heriblandt guvernøren i Ohio, Mike DeWine. Det skriver Financial Times, mens en række lande har travlt med at vaccinere så mange folk som muligt.

I midten af december blev der offentliggjort en meningsmåling, som viste, at halvdelen af de adspurgte sygeplejersker i Tyskland ikke ønskede at blive vaccineret mod covid-19, mens det samme var tilfældet for en fjerdedel af de tyske læger. Ifølge Financial Times tiltog bekymringerne i denne uge, da en central tysk politiker udtalte, at kun en tredjedel af sundhedspersonalet i hans område var villige til at lade sig stikke.

I Frankrig har vaccineskepsissen også været stor. Her svarede 76 procent ud i alt omsorgsansatte på ældreområdet, at de ikke ønskede at blive vaccineret mod covid-19, i en rundspørge foretaget i december.

I USA viste en undersøgelse, der blev offentliggjort i december af nonprofit-organisationen Kaiser Family Foundation, at 29 procent af amerikanske sundhedsarbejdere sandsynligvis eller bestemt ikke ville få en vaccine.

Dyster prognose for flybranchen

Først i 2026 – altså om fem år – er det realistisk, at flytrafikken er tilbage til niveauet fra før coronakrisen. Det vurderer den europæiske flyvekontroltjeneste Eurocontrol i en prognose, skriver Finans.

Vurderingen kommer i kølvandet på 2020, der var værste år for luftfarten siden Anden Verdenskrig.

Eurocontrol forventer en støt stigning i flytrafikken frem mod sommeren 2021, i takt med at flere borgere bliver vaccineret mod corona. Men flybranchen må altså væbne sig med tålmodighed i årevis, hvis Eurocontrol får ret i sin prognose.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

1. Aarhusianske webshop-bagmænd efterlader tocifret milliongæld i konkurs – og køber så selv deres gamle varelager for millionbeløb i nyt selskab

Mark Haugaard og Halfdan Harring har sendt selskabet bag blandt andet webshoppen Myposture i konkurs med foreløbige krav fra en kø af kreditorer på 13 millioner kroner. Så dukkede de op hos kurator med et millionbeløb og købte deres gamle varelager i konkursboet over i et nyt selskab.

Læs historien her.

2. Banker sænker grænsen for negative renter på stribe: Få overblikket her

Et hastigt voksende antal kunder skal betale for at have penge stående i banken. Berlingske giver dig her et overblik over, hvornår privatkunder bliver ramt i forskellige banker.

Læs historien her.

3. Bagmandspolitiets undersøgelse er ikke færdig: Thomas Borgen fortsat sigtet i hvidvasksag

Bagmandspolitiet har droppet sigtelserne mod seks ud af ni tidligere topchefer i Danske Bank. Men tre tidligere medlemmer af direktionen er fortsat sigtet, herunder tidligere topchef Thomas Borgen.

Læs historien her.

4. Derfor slog aktier rekorder, mens oprørere stormede Kongressen: »Kun 13 dage tilbage«

Det amerikanske aktiemarked steg onsdag og forholdt sig forholdsvis stabilt i kølvandet på de voldsomme uroligheder ved Kongressen. Reaktionen var lille, og det er der en særlig grund til, mener investeringsøkonom.

Læs historien her.

5. Medicinalgiganter kørt over af småfirmaer i coronakapløb – nu reddes verden af en enerådig franskmand og børn af gæstearbejdere

Hvem skal redde en verden på randen af kollaps, hvor tusindvis hver dag mister livet til coronavirus? Det skal to purunge miniputselskaber, der under ledelse af henholdsvis et tysk-tyrkisk ægtepar og en excentrisk franskmand har skabt et altafgørende våben mod den dødelige virus. De store medicinalgiganter er spillet helt af brættet, lyder det fra dansk forsker.

Læs historien her.