Business-update: Tre løver gik sammen og satsede på børnetøj – nu er det endt med konkurs

Godeftermiddag og velkommen til ugens sidste Business-update.

Vi skal blandt andet forbi historien om en Gubi-arving, der køber sig ind i et padeltennisfirma. Men vi begynder med et børnetøjsmærke, kendt fra »Løvens Hule«, som nu må begære konkurs.

Tre løver gik sammen og satsede på børnetøj – nu er det endt med konkurs

Der blev spået stor og international succes for møbelarkitekten Børge Mogensens børnebørn, søskendeparret Emilie Ventujol og Rasmus Mogensen, da de for to år siden deltog i DR-programmet »Løvens Hule«. Her præsenterede de deres fælles børnetøjsbrand Pierrot la Lune, hvor Christian Stadil, Jesper Buch og Peter Warnøe kastede 750.0000 kroner efter det danske brand.

Det skriver Finans.

Nu viser en meddelelse fra Statstidende, at virksomheden bag Pierrot La Lune er taget under konkurs.

Samtlige investorer fra »Løvens Hule« forlod i begyndelsen af året brandet og sendte deres ejerandele retur til brandet for én krone.

Gubi-ar­ving går i fod­spo­re­ne på kend­te er­hvervs­folk og kø­ber sig ind i pa­del­ten­nis

Gubi-arving Jacob Gudmund Olsen køber sig ind i padeltennisfirmaet Padel Lounge og vil investere kraftigt i en stor ekspansion.

Det skriver Børsen.

Sammen med sin ven Michael Brink Frederiksen, der tidligere har solgt en kontorhotelkæde til Regus Group, har Olsen købt sig ind i padeltennisfirmaet. De to erhvervsmænd sætter sig hver på 35 procent af selskabet.

»Vi har en forventning om, at der inden for de næste tre år skal investeres plus 100 millioner kroner for at realisere vores ambitioner,« siger Jacob Gudmund Olsen til Børsen.

Planen er, at der på tre år skal åbnes cirka 180 padelbaner fordelt på 20 til 25 centre i Danmark.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

1. »Smuk tanke«, at USA vil ophæve vaccinepatenter – men der advares om nul effekt og store slagsider

Det har skabt røre i medicinalindustrien, at USAs handelsrepræsentant, Katherine Tai, onsdag aften dansk tid meldte ud på Twitter, at USA nu støtter en plan om midlertidig at ophæve patenter på covid-19-vacciner under den igangværende pandemi.

Ideen går på, at patentbeskyttelsen i øjeblikket forhindrer hårdt ramte udviklingslande i selv at producere vacciner, fordi producenter som Pfizer, BioNTech og Moderna sidder på opskrifterne frem for at dele dem med hele verden og dermed potentielt skabe et gennembrud i den globale produktionshastighed på de ekstremt efterspurgte doser.

Læs historien her.

2. USA skaber færre job end ventet i april

Den ventede jobfest i april blev lidt af en fuser. Den private sektor skabte langt færre job end forventet, og ledigheden steg en anelse. Alle andre indikatorer for arbejdsmarkedet er dog historisk stærke, og alt peger på et bragende opsving. Et hurtigt opsving vil sætte gang i rentefrygten og dermed også påvirke os i Danmark.

Læs historien her.

3. Google vil have langt færre tilbage på kontorerne efter coronatiden

Hver femte af de 140.000 ansatte hos internetgiganten Google kan fremover arbejde permanent hjemmefra, og det store flertal vil kun være på kontoret omkring tre dage om ugen.

Det lægger Googles topchef, Sundar Pichai, op til i en besked til de ansatte, der ligesom alle andre har arbejdet hjemmefra i mere end et år.

Læs historien her.

4. Coronapandemi og robotter giver Boozt en flyvende omsætning

Onlinemodehuset Boozt har haft god vind i det danske salg i første kvartal af 2021. Et nyt regnskab viser, at de har øget salget med knap 50 procent sammenlignet med samme periode 2020.

Det skyldes en god blanding af coronapandemien, robotter og hårdt arbejde, siger administrerende direktør for Boozt Hermann Haraldsson.

Læs historien her.

5. Kritik af langsommelighed med at få nordisk NemID klar

Der er udbredt utilfredshed over, at der ikke sker nok for at få en nordisk NemID-løsning gjort hurtig færdig.

»Det nordiske samarbejdes fornemste opgave er at sikre fri og uproblematisk bevægelse på tværs af Norden for borgere og erhvervsdrivende. Et velfungerende og sikkert e-ID, som fungerer på tværs af de nordiske landes grænser vil være til gavn for både borgere og erhvervsliv i Norden. Vi kan ikke være bekendt at mislykkes med at løse en sådan opgave,« sagde den svenske socialdemokrat Pyry Niemi, som er formand for Nordisk Råds udvalg for vækst og udvikling i Norden i sidste måned.

Læs historien her.