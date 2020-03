Business-update: Sverige står til at få de største økonomiske bank i mands minde

Velkommen til dagens business-update, som endnu engang har fokus på følgerne af coronakrisen. Her får du dagens vigtigste erhvervsnyheder fra ind- og udland.

Bestseller nægter at betale husleje for 200 butikker

Ekstra Bladet skriver torsdag eftermiddag, at avisen er i besiddelse af et brev, der efter sigende skulle være sendt til udlejerne af firmaets over 200 butikker i Danmark. I brevet meddeles det, at tøjgiganten, som er ejet af stormilliardæren Anders Holch Povlsen, ikke vil betale husleje fra 1. april i år.

»På grund af lukning af storcentre, kritiske tab af omsætning for de enkelte butikker, og for at bakke op om myndighedernes anbefalinger, samt beskytte vores medarbejdere og kunder, har vi valgt at lukke vores fysiske butikker indtil videre. Derfor ser vi os nødsaget til at standse huslejebetalingerne foreløbigt,« lyder det ifølge Ekstra Bladet i brevet, som er underskrevet af Thomas Børglum Jensen, der er finansdirektør i Bestseller.

Bestseller har for nyligt fyret over 700 medarbejdere som konsekvens af coronavirussen. I brevet fremgår det desuden at »Vi vil presse på for at de pågældende midler udbetales til jer hurtigst muligt. Ordinær betaling af husleje genoptages, når situationen har normaliseret sig og vi har mulighed for normal drift i vores butikker.«

Læs historien her.

Svensk økonomi står til at få tørre tæsk

Det internationale medie Bloomberg skriver, at Sverige står over for en større reccesion end efter finanskrisen i 2008.

BNP vil sandsynligvis falde med op til fire pct. i år, estimerede økonomer fra Swedbank tidligere onsdag. Men det kan blive helt op til otte pct., lyder skrækscenariet, hvis en række virksomheder går konkurs som følge af coronakrisen. Samtidig forventes arbejdsløsheden at stige til over 10 pct. i de kommende måneder til trods for flere finanspolitiske tiltag, lyder det.

Den nye prognose viser, hvor hurtigt tingene udvikler sig for tiden. Tilbage i januar forudsagde Swedbanks økonomer en vækst på 1,4 pct. i år.

Læs historien her.

Her er fem skarpe bud på analyser og guides fra journalisterne på Berlingske Business:

1. Ansatte i konkursramte virksomheder risikerer at se langt efter deres løncheck

Tiltag for at undgå smitte med coronavirus har fået domstolene til at køre på lavt blus. Tidligere ansatte i konkursramte virksomheder risikerer derfor at måtte kigge langt efter den resterende løn, de har krav på. Med et brev forsøger interesseorganisation nu at råbe regeringen op, skriver journalist Mads Klitgaard.

2. Nøglen til at lukke os ud af coronaisolationen er en vaccine – men der er lang vej endnu

Forskere på universitet og i medicinal- og biotekindustrien henter i øjeblikket gamle vaccinekandidater op af skufferne eller forcerer udviklingen af helt nye vaccineteknologier. I øjeblikket jagter mindst 43 forskellige forskergrupper den nøgle, der skal sikre os mod flere coronanedlukninger i fremtiden, skriver journalist Vibeke Lyngklip Svansø.

3. Håndsprit i snapsflasker, pizza leveret i en Jaguar og print-selv-skriveborde: Ti danske virksomheder tænker innovativt for at overleve coronakrisen

Coronavirus og de samfundsmæssige konsekvenser af den har sendt store dele af erhvervslivet i knæ. Mens regeringen lancerer hjælpepakker for milliarder, er der også en række mindre virksomheder, som tager sagen i egen hånd. Her er ti danske virksomheder, som det seneste par uger har ændret i forretningsmodellen for at overleve krisen, skriver journalist Sebastian Persson og journalist Vibeke Lyngklip Svansø.

4. Toneangivende boliglån bobler omkring drømmekurs

Trods de voldsomme rentestigninger kan boligejere glæde sig over, at de toneangivende lån med fast rente lige nu optages til stort set de bedst mulige kurser, skriver journalist Povl Dengsøe.

5. Hvor er ATP-bossen under coronakrisen? Han kan vist lære noget af sin modige svenske kollega

Debatten om balancen mellem økonomiske og menneskelige hensyn i coronakrisen er vanskelig. Men hvem skal i Danmark rejse den debat, som den svenske pensionsboss Kerstin Hessius rejser? Hvem har autoriteten til at løfte debatten herhjemme på en ordentlig og ansvarlig måde. Pilen peger på nogle af pensionsbosserne, skriver erhvervsredaktør Thomas Bernt Henriksen.