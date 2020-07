Business-update: Mangeårig topchef på 64 år nægter at lade sig pensionere – jagter nyt job

God eftermiddag og velkommen til endnu en business-update, som giver overblik over de vigtigste erhvervsnyheder lige nu, så du kan gå velinformeret og opdateret ud og nyde sommeren efter fyraften.

Vi begynder med historien om, at Søren Boe Mortensen efter 18 år i spidsen for Alm. Brand og en fyring i efteråret nu jagter et nyt job. Den mangeårige topchef fortæller til FinansWatch, at han har skullet vænne sig til en helt ny hverdag, hvor den står på kaffesnak med headhuntere – en ny og spændende, men også frustrerende virkelighed, fortæller Søren Boe Mortensen.

Han har trods sine snart 65 år ikke tænkt sig at gå på pension.

»Jeg er ikke i tvivl om, at jeg skal have bragt mig og mine kompetencer i spil igen. Det er mit udgangspunkt,« siger han.

I oktober besluttede bestyrelsen, at det var tid til, at en ny tog over for at få udnyttet strategiens fulde potentiale, som formand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen forklarede det.

Søren Boe Mortensen besluttede dog hurtigt, at stoppet i Alm. Brand ikke skulle være et stop for arbejdslivet.

Mærsk får ros for svensk milliardkøb

Mærsk har købt den svenske toldspecialist KGH for knap 1,9 mia. kroner, og købet får ros fra Nykredit-aktieanalytiker Ricky Steen Rasmussen.

Frem for at gå forsigtigt til værks i koncernens omstilling har adm. direktør Søren Skou og bestyrelsesformand Jim Snabe smidt alle fortøjninger og skubbet styrepindene fremad, mener analytikeren ifølge Finans.dk.

»Mærsk har været hurtigere til at omstille sig, end jeg troede. Under Søren Skou har selskabet for alvor transformeret sig fra en tung elefant til en let gazelle på dette område. Hvis vi kigger på tradelens (blockchain, red.), hvor Mærsk nærmest har fået alle de store spillere med, må jeg tilstå, at jeg var skeptisk. Nu giver det supergod mening, for normalt skal der jo udfyldes flere hundrede sider for at flytte en container,« siger Ricky Steen Rasmussen.

Kinesiske aktier på himmelfart

Mandag har udviklet sig til at være en festdag for de kinesiske aktier. Det kinesiske CSI 300-index er steget med 5,8 procent efter åbningen mandag. Det svarer til den største stigning på en enkelt dag i mere end et år, skriver Financial Times.

Udviklingen ses også i Hongkong, hvor Hang Seng-indekset er steget med 3,7 procent.

Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, spærrede øjnene op, da han så det store spring på især det kinesiske fastland:

»Fem procent er ikke bare meget, det er rigtigt meget. Og når et indeks, som består af en gruppe af aktier, bevæger sig med fem procent, så er det vanvittigt meget,« siger han.

Det er helt overordnet et usædvanligt billede, vi er vidne til nu, forklarer Per Hansen:

»Der findes et gammelt mundheld, der siger, at aktierne har en tendens til at tage trappen opad og elevatoren nedad. Normalt stiger aktier i et mere adstadigt tempo. Der er noget mere inerti i opadgående retning end i nedadgående,« siger han.

