Business-update: Lars Tvede tjente godt på aktienedtur – men nu er børshajen i vildrede

»Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal gøre ...«

Børshajen, forfatteren og tænkeren Lars Tvede sidder og kigger på aktiemarkedet og er godt og grundigt i tvivl om, hvad han skal gøre. Den erfarne investor har ellers formået at tjene penge, både da aktierne kollapsede i marts og under den efterfølgende spektakulære optur, skriver Børsen.

Lars Tvedes aktieeksponering er på 60 procent sammenlignet med før krisen. Resten af formuen står i kontanter på sidelinjen.

»Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal gøre med de resterende 40 procent,« siger Lars Tvede, som havde porteføljen fyldt til randen med aktier i starten af året, men solgte alt i februar.

Siden spekulerede han mod markedet ved at gå short, dvs. han lånte aktier og solgte dem i håb om at købe dem billigere tilbage, og det gav gevinst.

Advokater indkasserer 24 millioner på legetøjskonkurs

Konkursadvokaterne har indtil videre brugt 12.000 timer på at rydde op efter legetøjskoncernen Top-Toy, der gik konkurs i slutningen af 2018. Det skriver Børsen på baggrund af en redegørelse til kreditorerne, som avisen er kommet i besiddelse af.

Konkursadvokaterne fra Gorrissen Federspiel og Kromann Reumert har indtil videre fået i alt lige knap 24 mio. kr. for arbejdet under rekonstruktionen i december 2018. Arbejdet er dog langtfra slut.

Advokaterne har blandt andet fået millionhonoraret for at sælge et større lager af legetøj samt rettighederne til Fætter BR-brandet til Salling Group, for at opretholde driften og for at holde ophørsudsalg i Sverige og Finland.

Salling Group betalte 205 mio. kr. for resterne af legetøjskæden, der kollapsede efter en katastrofal julehandel.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

1. Statsministeriet annullerede direktørs invitation til krisemøde, efter at Arnold Busck gik konkurs: »Dårlig stil«

Regeringen ville på et møde blive klogere på »krisens betydning« for virksomhederne under coronakrisen. Men da boghandlerkæden Arnold Busck gik fra krise til konkurs, blev direktør Helle Busck Fensvigs mødeinvitation trukket tilbage. »Det synes jeg ikke var særlig venligt. Det synes jeg var dårlig stil, og det skrev jeg til dem,« siger hun. »Beklagelig fejl«, lyder det fra Statsministeriet.

2. MASH-ejer afviser muligt genåbningskrav: »Alle vil gå konkurs«

Næste skridt i genåbningen af Danmark kan omfatte tilladelse til udendørs servering for cafeer og restauranter. Men udeservering kan risikere at blive endnu dyrere, end hvis restauranter og cafeer fortsat holder lukket. Derfor skal hjælpepakkerne tilpasses, lyder meldingen fra brancheorganisationerne Horesta og Danmarks Restauranter & Cafeer. Ifølge Jesper Boelskifte, manden bag restaurantkæden MASH, vil udeservering ikke være til gavn for den kriseramte branche.

3. Vestas-topchef polstrer kassen efter fyringer: »Jeg føler meget for de medarbejdere, som har mistet jobbet. Men sådan er det bare«

Verdens største vindmølleproducent gik i stort minus i første kvartal. Topchef Henrik Andersen har medfølelse med de fyrede medarbejdere, men glæder sig over, at produktionen kører, og at kassen er polstret med en ny kassekredit på 7,5 mia. euro. Henrik Andersen nægter med egne ord at bruge coronapandemien som en undskyldning og kører derfor videre efter de oprindelige tidsplaner i videst muligt omfang.

4. Mundbind, test og tomme sæder: Sådan vil flyselskaberne få passagererne i luften igen

Regeringen, Dansk Industri (DI) og en række centrale aktører på luftfartsområdet er gået ind i den afgørende fase af forhandlingerne om en plan, der kan bane vej for at få gang i luftfarten igen og indgå i en mulig genåbningsstrategi. Det vigtigste spørgsmål er, hvordan man kan flyve, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kunne være med et tomt sæde mellem passagererne og mundbind.

5. Antallet af sommerhuse til salg er styrtdykket

Mens det går over al forventning med at finde købere til sommerhuse i øjeblikket, kniber det til gengæld med at få ejerne overbevist om, at de skal sætte til salg. Og det har fået udbuddet til at falde yderligere fra et i forvejen historisk lavt niveau, viser nye tal fra Boligsiden. Alene fra april til maj er udbuddet af sommerhuse faldet med 3,1 procent Og i forhold til begyndelsen af maj 2019 er antallet faldet med næsten 26 procent.