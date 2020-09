Business-Update: Landsholdskæmpe scorer millioner med kloakfirma

God eftermiddag!

Det er blevet den tid på dagen, hvor vi på Berlingskes businessredaktion vender nogle af de vigtigste dagsordener og historier.

Først i bunken af nyheder skal vi forbi en tidligere dansk landsholdsstjerne, der har spottet en god forretning.

1) Tidligere landsholdsanfører har succes med kloakfirma

Den forhenværende danske landsholdsspiller Daniel Agger var i flere år en stensikker klippe i midten af det danske forsvar og opnåede 75 kampe i rødt og hvidt trods et tidligt karrierestop i 2016.

Trods sit fuldtonede fokus på fodbold stiftede Daniel Agger kloakfirmaet KloAgger. Og det har siden vist sig at være en god idé.

De første år i kloakfirmaet KloAgger var ikke det store at råbe hurra for sådan rent finansielt, men det seneste årsregnskab løfter nu sløret for, at det faktisk går ganske glimrende for selskabet.

Finans.dk har kigget på tallene og kan berette, at KloAgger kommer ud af regnskabsåret 2019/20 med et overskud på 5,7 millioner, hvilket med afstand er det bedste resultat i selskabets levetid.

Selskabets formkurve ser sådan ud, at overskuddet i Daniel Aggers firma er vokset fire år i træk.

2) Mær­sk-familiens pengetank retter appel til Finanstilsynet

I en direkte appel til Finanstilsynet skriver Mærsk-familiens pengetank, at strammere regler angående chefer og direktører i de danske banker kan blive et problem.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Den helt grundlæggende bekymring fra Mærsk pengetanken, der er storaktionær i Danske Bank går på, at stramme danske regler vil stille de danske banker ringere end pengeinstitutter i det øvrige Skandinavien.

»Som den største aktionær i Danske Bank, Danmarks største bank og realkreditinstitut, finder A.P. Møller Holding det naturligt at forholde sig til, hvordan ny eller yderligere regulering kan forventes at påvirke såvel Danske Bank som den øvrige finanssektor,« skriver selskabets finansdirektør, Martin Nørkær Larsen, ifølge Børsen i et høringssvar til de nye anbefalinger om kompetencekrav til bankchefer.

3) Grønt drømmemål koster 350 billioner kroner

Det er ikke småpenge, der skal til, hvis verden skal nå drømmemålet om helt at fjerne udledningen af Co2 inden 2050.

Det skriver Finans.dk, der henviser til en rapport fra en tænketank, hvor Ørsteds formand, Thomas Thune Andersen, er med ved bordet.

Ifølge rapporten fra Energy Transitions Commission (ETC) kræver det investeringer i størrelsesordenen 55 billioner dollar, hvilket svarer til omkring 350 billioner kroner, hvis visionen om Co2-neutralitet skal i mål.

I rapporten lyder det, at der de næste 30 år hvert år skal investeres meget store milliardbeløb i energi, industri, transport og brugen af hydrogen, hvis et mål om nul-emission i 2050 skal være realistisk.

Fem skarpe bud på erhvervshistorier, du skal læse fra Berlingske

