Business-update: Iværksætter sælger virksomhed til Lagkagehusets ejer for milliardbeløb

God eftermiddag og velkommen til ugens sidste business-update, som giver overblik over de vigtigste erhvervsnyheder lige nu, så du kan gå velinformeret og opdateret ud og nyde weekenden efter fyraften.

Vi begynder med historien fra Børsen om, en dansk iværksætter, der sæl­ger sin virksomhed til Lag­ka­ge­hu­sets ejer for over tre mia kroner.

Der er tale om iværksætteren Morten Ebbesen, som har bygget Siteimprove op fra bunden. Men nu er den hurtigtvoksende it-virksomhed blevet så stor, at han sælger aktiemajoriteten til den nordiske kapitalfond Nordic Capital for at få væksten til at fortsætte, skriver Børsen.

Fonden overtager 70 pct. af Siteimprove, som Morten Ebbesen stiftede i 2003, og som han både er stifter af og adm. direktør for.

»Vi har brug for hjælp til at komme videre og skalere forretningen. Vi mangler kompetencer, og vi har brug for en ejer, som har erfaring fra andre porteføljeselskaber,« siger Morten Ebbesen til avisen.

Resultat fra T. Hansen halter

Kollegerne på Finans skriver om, at T. Hansen Gruppen A/S, der er ejet af milliardær Bent Jensen, præsenterer i dets årsrapport for 2019 det svageste resultat i 11 år.

Indtjeningen for 2019 endte på 32 mio. kroner, hvilket er en halvering af sidste års resultat.

Med til historien hører også, at regnskabet for 2018 var påvirket positivt med næsten 40 mio. kr., fordi selskabet blev tilkendt en erstatning i en langstrakt sag, der havde kørt siden 2005.

Danske Bank erkender fejl og betaler

Yderligere 900 Danske Bank-kunder har tilsyneladende købt et investeringsprodukt med et afkast, der på overfladen var en god forretning for kunden. Sidenhen har det vist sig, at overfladen gav et bedre billede af udsigten til afkast, end den burde.

Det viser en gennemgang af bankens investeringsprodukter, som banken har iværksat, efter at det kom frem, at kunder af et andet investeringsprodukt, Flexinvest Fri, havde udsigt til at tabe penge på produktet, uden at de blev oplyst om det.

Danske Bank forventer at betale mellem 80 og 100 millioner kroner til kunderne i visse dele af bankens forretning ved navn Danske Porteføljepleje.

Her er fem skarpe bud på nyheder og analyser fra journalisterne på Berlingske Business:

1. Pensionsboss skal betale for Arnes pension – svaret på det er helt sort

Argumentationen for finansieringen af S-regeringens pensionsudspil har bevæget sig fra at være uforståelig til at være helt sort. Når man tilsyneladende selv føler, at man har så god en sag, at man ikke behøver argumentere for den, bør vi andre være på vagt, skriver virksomhedsredaktør Simon Bendtsen i en kommentar.

Læs kommentaren her.

2. Afgiftsystem forhindrer grøn bilrevolution – her er fem bud på løsninger

Der er mange gode ideer til, hvordan vi kan få flere elbiler ud på de danske landeveje. Men bilbranchen frygter, at der hverken er penge eller politisk mod til at gennemføre dem. Berlingske har set på fem mulige løsninger.

Læs historien her.

3. Mange andre kan komme til at betale for Arnes pension

Bankerne bærer et stort ansvar for finanskrisen, og netop derfor skal finanssektoren ifølge regeringen betale for udspillet om tidlig pension. Men forslaget rammer ikke bare banker, men en lang række selskaber i sektoren.

Læs historien her.

4. Teslas storsællert står til at stige 135.000 kroner

Elbiler står til markant prisstigning ved årsskiftet, og regeringens støttepartier et trætte af lappeløsninger. Der skal sættes turbo på en langsigtet løsning, selv om det kan koste statskassen penge på kort sigt, lyder det forud for en længe ventet kommissionsrapport.

Læs historien her.

5. ​Mærsk-arving kritiserer myndighederne

Robert Mærsk Uggla udtrykker stor bekymring over, at der endnu ikke er fundet en løsning for de 27 migranter, som er om bord på et dansk tankskib fra Mærsk. I 27 dage har skibet ligget ud for Maltas kyst uden afklaring.

Læs historien her.