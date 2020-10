Business-update: Huskøb er nu lukket land i 29 kommuner for yngre par med gennemsnitlig indkomst

God eftermiddag og velkommen til mandagens business-update, hvor vi blandt andet skal forbi en historie om boligmarkedet og en historie om, hvordan amerikanske præsidenter påvirker aktiemarkederne.

Vi begynder dog et andet sted i USA, hvor en dansker har succes.

Dansk topchef henter næsten en mia. kr. i New York

Den amerikanske medicostartup Eargo har succes med at gå på børsen. Virksomheden har siden 2016 haft danske Christian Gormsen som adm. direktør. Han kan konstatere, at selskabet har hentet langt flere penge på børsen end ventet.

Det skriver Finans.dk.

Eargo gik oprindeligt efter at rejse 100 mio. dollar svarende til 640 mio. kr.. Men kort før børsnoteringen meddelte selskabet, at det både udstedte flere aktier og hævede prisen. Det betyder, at Eargo har hentet 141,3 mio. dollars svarende til 898 mio. kr..

Over for Finans.dk kalder Christian Gormsen det for en helt surrealistisk dag.

Der er langt fra frit valg for yngre huskøbere

Der er langt fra frit valg på alle hylder rent geografisk, hvis man som yngre par gerne vil ud og købe hus. En ny opgørelse fra Arbejdernes Landsbank viser, at i 29 af landets kommuner er huspriserne så høje, at det ikke er muligt for et yngre par med en husstandsindkomst på 800.000 kr. om året at købe et parcelhus.

Det skriver Politiken.

Analysen er lavet på baggrund af gennemsnitsprisen for en villa på 140 m2. Og indkomsten på de 800.000 kr. svarer til to yngre læreres. Arbejdernes Landsbank fremhæver, at med den lave rente er der trods alt mange kommuner, hvor det yngre par godt kan købe hus.

Problemstillingen er også, at den lave rente har gjort, at Finanstilsynet har indført en gældsfaktor. Den betyder, at en familie kun kan låne til et beløb, der svarer til fire gange husstandens årsindkomst. Mindre hvis der er anden gæld end boliggæld. Det gør det svært for mange, hvis de vil købe bolig i eksempelvis Københavns Kommune.

Joe Biden som præsident til give fire gode aktieår

Hvis man er investor kan det godt være, at man skal håbe på, at demokraten Joe Biden bliver den næste præsident i USA. Hvis det sker vil der komme fire gode aktieår, mener professor i finansiering på Copenhagen Business School, Jesper Rangvid.

Det skriver borsen.dk.

Jesper Rangvid fremhæver, at aktierne historisk set altid har klaret sig bedst under demokratiske præsidenter. Han henviser blandt andet til en analyse fra 2003, der viser, at afkastet på aktier under demokratiske præsidenter har været ni procentpoint højere end under republikanske.

Det er også tilfældet, hvis man sammenligner de to perioder med præsident Barack Obama og de fire år med Donald Trump.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

1. Amazon-stifters ekskone er nu verdens næstrigeste kvinde

MacKenzie Scott har droppet efternavnet fra sin eksmand, Jeff Bezos, Amazons grundlægger og topchef, men holder stadig fast i de Amazon-aktier, hun fik ved skilsmissen. De gjorde hende i september for en stund til verdens rigeste kvinde – og hun er godt i gang med at give formuen på over 60 milliarder dollar væk, mens kursstigninger støt gør hende rigere. Læs historien her.

2. Stort lufthavnsfirma i voldsom krise

Baggagehånderingsfirmaet Aviator i Danmark har over flere år opbygget store tab, hvilket betyder, at selskabet nu skal under såkaldt rekonstruktion. Inden for fire uger skal selskabets ledelse præsentere en redningsplan for sine investorer. Læs historien her.

3. Dansk topdirektør bliver rådgiver for Mærsk-ejer

Henrik Poulsen, der har haft stor succes som topchef i den grønne energikæmpe Ørsted, skal være rådgiver for Mærsk-ejer. Henrik Poulsen skal i rollen fokusere på investeringer i virksomheder, der prioriterer bæredygtighed, men døren til topcheflivet er på ingen måde lukket, vurderer headhunter. Læs historien her.

4. De nye coronarestriktioner kan koste 35.000 arbejdspladser

Myndighedernes restriktioner, der skal forhindre smitte med coronavirus sætter flere tusinde arbejdspladser i fare. Det viser en ny beregning. Restauranterne er dem, der ser ud til at blive hårdest ramt. Og det kommer på et tidspunkt, hvor branchen i forvejen er i knæ. Læs historien her.

5. 3 og Oister fortsætter fremgang, men når ikke årets milepæl

Trods 7.000 flere mobilkunder er 3s direktør skuffet over 2020, som betyder, at selskabet næppe når at runde 1,5 millioner mobilabonnenter inden årets udgang. Læs historien her.