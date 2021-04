Business-Update: Hun er 75 år og billedskøn – nu er Ellinors kosmetikkoncern på vej mod milliarden

God eftermiddag og velkommen til ugens første Business-update, som også i dag giver indblik i de vigtigste erhvervsnyheder lige nu.

Vi skal forbi historien om kosmetikdronningen Ellinor Sæther, der sætter rekord, og den hovedanklagede i udbytteskandalen, Sanjay Shah, der er så smart og samvittighedsløs, at man knap tror sine egne ører:

Nye anklager mod Sanjay Shah: Brugte jødisk skole i New York som skalkeskjul

Den britiske forretningsmand Sanjay Shah, som er hovedanklaget i sagen om udbyttesvindel mod den danske statskasse for milliarder, beskyldes af den tyske anklagemyndighed for at have brugt en jødisk skole i New York som skalkeskjul for at gennemføre handler for 1,1 milliarder euro eller i størrelsesordenen otte milliarder kroner for at snyde skattevæsnet.

Sanjay Shah og en partner i hans selskab Capital Partners benyttede sig i 2011 af, at skolen Ezra Academy i den newyorkske bydel Queens var fritaget for skat. De to mænd anvendte tilsyneladende autentiske dokumenter for at købe aktier på vegne af skolen og kræve udbytteskat tilbagebetalt hos myndighederne. Shah og hans partner havde opdaget, at religiøse institutioner i USA er undtaget for skat i henhold til en aftale mellem USA og Tyskland, skriver Bloomberg.

Ifølge den tyske anklagemyndighed kendte skolen intet til handlerne. Skolen opgav selv kun ti dollar som indkomst fra investeringer.

Dan­ske Banks fon­de sagsø­ger ikke Dan­ske Bank: »I sid­ste ende er det ak­tio­næ­rer­ne, der kom­mer til at be­ta­le«

Investeringsfonde hos Danske Bank deltager ikke i søgsmål mod banken som følge af kurstab i forbindelse med hvidvaskskandalen. Det oplyser Danske Invest til Børsen.

»Vi har kun én interesse, nemlig at varetage investorernes interesse, og som udgangspunkt er det vores overbevisning, at aktivt ejerskab er en bedre tilgang end gruppesøgsmål til at sikre vores investorers langsigtede interesser, når vi taler om en dansk virksomhed i drift,« skriver Robert Mikkelstrup, der er direktør i Danske Invest til mediet.

Meldingen kommer, efter at Børsen i sidste uge kunne fortælle, at den amerikanske stat havde lagt sag an mod banken. Senere på ugen kom det så frem, at flere af Danske Banks rivaler har fonde, der deltager i søgsmål, der er anlagt ved byretten i København og Østre Landsret.

Lars Krull, der er bankekspert på Aalborg Universitet, påpegede, at det var oplagt for konkurrenternes fonde at være med, men det bliver altså ikke bankens egne fonde.

Hun er 75 år og billedskøn: Nu er Ellinor Sæthers kosmetikkoncern på vej mod milliarden

Selvom Ellinor Sæther for længst har overskredet folkepensionsalderen med sine 75 år, er hun stadig særdeles erhvervsaktiv, og – ja – en vældig god reklame for sine produkter.

Sæther er i eget holdingselskab med flere datterselskaber under sig og medlem af fem bestyrelser, herunder som formand i livsværket Sæther Nordic, som hun grundlagde i 1983.

Kosmetikkoncernen Sæther Nordic har lige fremlagt et årsregnskab, som sætter rekord. Overskuddet efter skat blev tredoblet til lidt mere end 50 millioner kroner, og omsætningen endte på 911 millioner kroner, skriver Finans.dk.

Her er fem skarpe bud på nyheder og analyser fra journalisterne på Berlingske Business:

Lars Seiers nye satsning rejser over 200 millioner lige før lancering

Om lidt lancerer milliardær Lars Seier Christensen sit storstilede blockchainprojekt, der gør betalinger mulige uden fordyrende mellemled. På få måneder har Concordium rejst et trecifret millionbeløb. Læs her.

Dansk dagligvaregigant smadrer rekorder: Har aldrig tjent så mange penge som nu

Andelskoncernen Coop, der driver mere end 1.000 supermarkeder i Danmark, har haft det bedste år nogensinde. Men topchefen forudser en fremtid, der minder om fortiden, og dermed en benhård kamp om danskernes madpenge. Læs her.

Danske Bank sænker grænse for negative renter markant

Der er dårligt nyt for en lang række kunder i Danske Bank med penge på kontoen. Danmarks største bank sænker grænsen for betaling af negativ rente for privatkunder fra 250.000 kroner til 100.000 kroner fra 1. juli 2021. Det betyder, at Danske Banks privatkunder skal betale en rente på 0,6 procent, hvis de har indlån for over 100.000 kroner. Læs her.

Allerede i januar satte hollandske medier spot på Danske Bank-mands rolle i hvidvaskskandale

Det hollandske bestyrelsesmedlem i Danske Bank, Gerrit Zalm, fratrådte samtidig med direktør Chris Vogelzang i sidste uge i forbindelse med, at de begge blev sigtet for mulige hvidvaskovertrædelser i den hollandske storbank ABN AMRO. Allerede i januar pegede hollandsk presse på Zalms mulige rolle i sagen. Læs her.

Hoteldronning stopper i HORESTA

Efter 11 år i rollen som direktør for HORESTA har Katia Østergaard Neumann besluttet at stoppe.»Det har ikke været nogen let beslutning. Jeg forlader et absolut topjob i en fantastisk branche. Men nu har jeg brug for at hellige mig min familie i en periode. Jeg går med et smil på læben. Stolt af det danske hotel-, restaurant- og turisterhverv og stolt af de resultater, som mit team og jeg i HORESTA har været med til at udrette for erhvervet de seneste 11 år – hvor ikke mindst de seneste 14 måneder har udfordret vores branche i ekstrem grad,« siger Katia Østergaard Neumann i en pressemeddelelse.

Katia Østergaard Neumann har været direktør i HORESTA i 11 år og dermed i en periode, hvor hotel- og restaurationsbranchen har været særligt udfordret af corona. Læs her.