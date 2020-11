Business-Update: Forpustet supermarkedskonge advarer mod flere feriepenge

God fredag eftermiddag og velkommen til en businessupdate, hvor vi skal høre om en dansk detailkæde, der vil åbne 50 nye butikker, en tidsindstillet bombe i det norske lavprisselskab Norwegian samt en konkurs i Danmarks største skikoncern. Først til en bekymret topchef i Salling Group.

1. Supermarkedskonge advarer mod at udbetale flere feriepenge

De ekstra feriepenge er godt for detailhandelen, men hvis andre brancher skal med, skal de sidste feriepenge først udbetales til foråret, siger Per Bank, topchef i Salling Group, til Børsen.

»Jeg kan ganske enkelt ikke huske en situation, der bare kommer i nærheden af, hvad vi oplever i disse uger,« siger Per Bank, der er direktør for det selskab, som står bag Salling, Bilka, Føtex og Netto.

Butikkerne har haft ekstremt travlt, efter at danskerne har fået deres feriepenge udbetalt, og varer som fladskærme er revet ned fra hylderne. Og det er vel at mærke sket i ugerne før de gode tilbud på black friday, hvor danskerne plejer at tømme tegnebøgerne.

»Da feriepengene kom til udbetaling, begyndte forbruget at stige markant i vores butikker. Det skete lige med det samme, faktisk på selve dagen. Forbruget steg i særlig grad inden for elektronik og legetøj. Fladskærms-TV var en af varerne i elektronikkategorien, hvor salget steg eksplosivt med op mod 80 procent,« siger Per Bank.

Han understreger, at lagrene med modeller fra sidste sæson er tømt, og at det er en kamp at få nye varer hos leverandørerne.

2. Norwegian har 60 dage til at blive enige med kreditorerne

Det kriseramte luftfartsselskab har en frist til 18. januar til at blive enige med de kreditorer, der har pant i flyflåden. Sker det ikke, er selskabet nødt til at overdrage flyene til kreditorerne, skriver norske E24.

I alt har kreditorerne pant i 140 fly. Norwegian ønsker ikke at beholde alle flyene, men ledelsen vil gerne selv afgøre, hvilke fly der skal ud.

Ifølge mediet fremgår tallet på 60 dage af en rapport, som er blevet lagt frem for en irsk dommer.

Norwegian er i øjeblikket på randen af konkurs og har søgt konkursbeskyttelse i Irland. Det betyder, at Norwegian ikke kan blive begæret konkurs, mens selskabet sammen med sine kreditorer forsøger at finde en løsning.

3. Normal vil åbne op mod 50 nye butikker

Butikskæden Normal, der sælger alt fra barberblade til stearinlys og telefonopladere, har stor succes. Åbningen af flere butikker har været med til at give kæden den største omsætning nogensinde, skriver Ritzau.

I alt blev der omsat for 2,3 mia. kr. mens kæden samtidig tjente 158 mio. kr. i seneste regnskabsperiode, der løb til udgangen af juli.

Kæden har åbnet 90 butikker i Danmark på blot syv år. Det har været så stor en succes, at kæden nu ændrer strategi og vil udbygge sin position i Danmark. Det fortæller Torben Mouritsen, stifter og adm. direktør i Normal, som Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen er hovedaktionær i, til Børsen.

Nu skal der åbnes yderligere op mod 50 butikker.

»Vi skruer tempoet op: Vi har et par og 90 butikker i Danmark nu, og vi tror på, at der kan ligge mellem 30 og 50 mere. Vi kan se, at den vækst, vi har i vores butikker, berettiger dette, for der er grænser for, hvor mange mennesker vi kan få igennem vores eksisterende butikker,« siger Torben Mouritsen.

Han oplyser, at Normal har samme strategi i Norge, hvor selskabet nærmer sig 100 butikker.

4. Coronakrisen tager livet af Danmarks største skikoncern

Danmarks største skirejsebureau, Piste Group, har været hårdt ramt af coronakrisen og bliver nu begæret konkurs. Ledelsen arbejder dog fortsat på at finde en løsning, der kan føre virksomheden videre i en anden form, skriver branchemediet Standby.

Piste Group, der har hovedkontor i København, omsatte i et normalt rejseår for 700 mio. kr. og sendte 85.000 danske af sted på skirejse. Det gør selskabet til Danmarks største skikoncern.

I en pressemeddelelse udtaler Piste Groups formand og medejer, Casper Lykke Pedersen, at coronakrisen har lukket skidestinationer over hele Europa og dermed fjernet markedet for skirejser.

»Det er med tungt sind, at vi må meddele, at coronakrisen har gjort, at Piste Group er så udfordret økonomisk, at vi må tage så drastiske skridt som at begære selskabet konkurs. Så længe vi ikke kan sende danskerne på skiferie, har vi ingen omsætning, og udsigterne til, at vi kan få lov til det, er lange,« hedder det fra formanden.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

1. De fleste danskere er klar til at lade sig vaccinere med gratis vacciner

Langt de fleste danskere er parate til at lade sig vaccinere mod covid-19, viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Berlingske. Antallet af danskere, der vil lade sig stikke, er ifølge eksperter tilstrækkeligt til at få bugt med covid-19 og dermed undgå tvangsvaccination. Læs mere her.

2. Anders Holchs parløb med smykkedesigner får coronalussing

Modekongen Anders Holch Povlsens samarbejde med smykkedesigneren Julie Sandlau er hårdt ramt af forårets coronalukkede butikker. Bestseller-milliardæren har siden 2017 været medejer af smykkekæden Julie Sandlau, der i et frisk regnskab kommer ud med et underskud. Læs mere her.

3. Ny topchef i Coop fyrer chefer og varsler ændringer i butikkerne

Coops nye topchef har taget fat på at sætte sit eget ledelseshold og sit eget præg på landets eneste kundeejede butikskæde med blandt andet Kvickly, SuperBrugsen, Irma og Dagli’Brugsen. Læs mere her.

4. Alt ramler i FC København – nu har formanden kun en ting tilbage at glæde sig over

Situation er alvorlig i fodboldklubben FCK. Nu skal Københavns store hold vælge, om klubben skal være en magtfaktor i Europa, eller om den skal begynde at drosle klubben ned til et andet niveau. Læs mere her.

5. Danskernes bankbøger har landet 30 mia. kr.

Danskerne hæver de indefrosne feriepenge i stor stil, og det hjælper den danske økonomi. Men de mange milliarder i feriepenge er meget langt fra at kunne fjerne den ekstra ledighed, coronakrisen har givet. Læs mere her.