Business-update: En af verdens største discountkæder har længe været presset i Danmark. Men så kom coronakrisen

Serieinvestor vil lave Danmarks største bedemandskæde

På blot fem år vil serieinvestor Anders Bjergegaard skabe Danmarks største kæde af bedemandsforretninger, skriver Børsen.

I 2015 solgte han aktiemajoriteten i tandlægekæden Godt Smil for et trecifret millionbeløb, som han siden 2008 havde gjort til en af Danmarks største med 29 klinikker. Nu forsøger han at gentage succesen – men denne gang med bedemandsforretninger.

»Når man køber Coca-Cola eller McDonald's, så kender man produktet, man ved, hvad man får. Sådan er det ikke i bedemandsbranchen. Der er ikke noget brand i den her branche, det findes ikke i dag. Går du ud og spørger 100 danskere, om de kan nævne én bedemand, så tror jeg ikke, der er ret mange, der ville kunne nævne en. Vi vil skabe det første brand i branchen,« siger Anders Bjergegaard til Børsen.

I dag findes der tre forretninger af kæden Min Afsked, og en ny er på vej i Aarhus. Planen er at åbne fem nye forretninger årligt. Den danske brancheforening er dog skeptisk over for ideen.

Discountkæde har profiteret af coronakrisen

Mens store dele af dansk erhvervsliv har kæmpet for at holde sig oven vande under coronakrisen, så er historien en anden i dagligvaresektoren. Det kommer også en af verdens største discountkæder til gode. Således har den danske afdeling af Aldi trods flere år med millionunderskud oplevet rekordsalg under krisen, skriver Finans.

»Der er ingen tvivl om, at pandemien også har været med til at skabe fokus på forsyningskæderne til dagligvaresalget både her og i Europa. Det i perioder med udfordringer i relation til logistik og sikkerheden for personalet. Heldigvis har meget få af vores medarbejdere været ramt af corona, trods vi har haft åbent hele tiden. Alle har samtidig kunnet tackle uforudsigeligheden, der har været stort set konstant de seneste ti måneder,« siger administrerende direktør for Aldi Danmark, Finn Tang, til Finans.

Aldi har 184 butikker i Danmark, men har samlet haft et tab på 2,4 milliarder kroner de seneste ti regnskabsår. Men nu melder Finn Tang om tal for 2020, der både overgår eget budget samt top- og bundlinjen markant fra 2019.

Norge dropper udskænkningsforbud

Den norske regering valgte tirsdag noget modstridende at ophæve forbuddet mod udskænkning af alkohol efter pres fra Stortinget. Det skriver det norske erhvervsmedie E24.

Ifølge mediet er det nu op til de enkelte kommuner at beslutte, om man vil åbne hanerne eller ej. Og den mulighed greb man onsdag i Trondheim, hvor det blev besluttet, at man må skænke alkohol frem til klokken 22.

Det vækker stor glæde på både hotellet Britannia midt i Trondheim samt Three Lions English Pub, der kalder beslutningen »pure joy«.

»Det betyder, at vi nu har tro på, at vi kan åbne 3. februar som planlagt. Det er her, vi har flyttet alle vores gæster og bookinger til, men vi har været bekymret for, om det nationale forbud mod udskænkning af alkohol ville fortsætte, men nu er vi overbeviste om, at vi er i stand til åbne igen,« siger administrerende direktør på Britannia, Mikael Forselius, til E24.

