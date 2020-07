Business-update: Danskers bitcoinselskab er nu milliarder værd

Godeftermiddag og velkommen til fredagens businessupdate. Her guider vi dig frem til nogle af dagens vigtigste historier og analyser.

Vi skal blandt andet forbi danskeren Niklas Nikolajsen og hans bitcoinselskab, som netop har rejst 300 millioner kroner. Vi begynder dog med historien om stigende interesse for at købe private øer.

Velhavere gør klar til at flygte fra pandemier

Selv om verdensøkonomien lider under coronakrisen, er interessen for at købe private øer steget kraftigt de seneste måneder

Det skriver Financial Times.

Det britiske medie har talt med flere ejendomsmæglere, som har specialiseret sig i at sælge private øer. Ifølge dem skyldes den stigende køberinteresse, at mange velhavere ønsker et sted, hvor de kan isolere sig i trygge – og luksuriøse – rammer under pandemier.

Det er især øer i det sydlige Stillehav og Caribien, der er i høj kurs hos verdens rigeste. Dog melder flere mæglere også om stigende interesse for øer under koldere himmelstrøg. Eksempelvis blev Horse Island, der ligger sydøst for Irland, solgt til en mystisk køber for 5,5 millioner euro – eller over 40 millioner kroner – i sidste uge.

Financial Times fremhæver dog, at man ikke behøver at være mangemillionær for at købe sin egen ø. Lige nu kan man for eksempel erhverve sig en mindre ø ud for Finlands kyst for under 100.000 euro.

Danskers bitcoinselskab er nu værdisat til milliarder

Bitcoinselskabet Bitcoin Suisse har netop afsluttet en kapitalforhøjelse på 311 millioner kroner, hvilket værdisætter selskabet ejet af danske Niklas Nikolajsen til en markedsværdi på 2,1 milliarder kroner.

Det skriver Finans.

Niklas Nikolajsen stiftede Bitcoin Suisse i 2013, og i dag hjælper selskabet blandt andet velhavere med at investere i kryptovalutaer, veksle og opbevare de digitale mønter. Den netop rejste kapital skal bruges på at udvikle Bitcoin Suisses forretning.

»I de kommende år og med stærk støtte fra institutionelle investorer er Bitcoin Suisse nu klar til at gå i gang med sin næste vækstfase som markedsleder inden for kryptofinansielle tjenester i Schweiz og andre lande,« udtaler Niklas Nikolajsen i en pressemeddelelse ifølge Finans.

Niklas Nikolajsen købte første gang bitcoin i 2011, hvor kryptovaluaten endnu var ukendt for de fleste. Få år efter steg kursen på bitcoin kraftigt og gjorde Niklas Nikolajsen til mangemillionær.

Storbank har foretaget 100 underretninger om muligt snyd med hjælpepakker

Danmarks tredjestørste bank, Jyske Bank, har foretaget 100 indberetninger om mistanke om snyd med de hjælpepakker, som regeringen og Folketinget har lanceret for at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser.

Det skriver Børsen.

»Jyske Bank har især set forsøg på misbrug af lønkompensationsordningen – der gælder særligt de udbetalinger under ordningen, der fandt sted fra primo april og 14 dage frem,« skriver Jakob Ravn, der er hvidvaskansvarlig i Jyske Bank, i en e-mail til Børsen.

Ifølge Bagmandspolitiets seneste opgørelse havde Hvidvasksekretariatet i alt fået 612 underretninger om muligt snyd med hjælpepakker i slutningen af juni.

Her er fem skarpe bud på nyheder og analyser fra journalisterne på Berlingske Business:

1. Brexit-forhandlinger er igen strandet – særligt på et afgørende punkt for Danmark

Forhandlingerne om EUs og Storbritanniens langsigtede forhold er igen strandet. Nu er september næste milepæl, men de to parter står langt fra hinanden på afgørende punkter, herunder fiskeriet, der er en af Danmarks kæpheste. Storbritanniens håndtering af coronakrisen har tvunget landet i knæ, men Brexit skal alligevel fortsætte. I EU er energien opbrugt, når det gælder briternes krav, skriver økonomisk redaktør Ulrik Bie.

Læs analysen her.

2. Coronakrisen sender kendt københavnsk smykkekæde i konkurs

Den danske smykkekoncern House of Amber, der blandt andet har forretninger i København, Kina og Dubai, har de seneste år haft store underskud og er nu hårdt ramt af coronakrisen, skriver Berlingskes Mette Dalgaard og Jakob Chor.

Læs historien her.

3. De københavnske hoteller i »katastrofal« situation: »Jeg har aldrig set noget lignende«

En ny »katastrofal« prognose viser, at hotelgæsterne går uden om København denne sommer. I august er der booket 80 procent færre overnatninger end samme måned sidste år i hovedstaden, mens der for hele landet er 60 procent færre bookinger. Hoteldirektør frygter både fyringer og konkurser, skriver journalist Sebastian Persson.

Læs historien her.

4. Korruptionsjægere ransagede kontor på tropeø med forbindelse til dansk selskab: Nu savner de svar fra Nordsjælland

En antikorruptionsenhed i Mauritius er i færd med at undersøge forbindelsen mellem et dansk selskab og en korruptionssag, der har kostet landets vicepremierminister jobbet. Nu efterlyser de hjælp fra dansk politi og virksomheden selv, skriver Berlingskes Jakob Chor og Eva Jung.

Læs historien her.

5. Rentefald kommer på perfekt tidspunkt for boligejere – og der er penge at spare

Boliglånet på 1,0 procent er kravlet op på kurs 99,5 for første gang under coronakrisen og er dermed tæt på at sende 0,5-procentslånet på banen igen. For boligejere er opsigelsesfristen kun en uge væk, og der kan være penge at spare for en helt bestemt gruppe med tag over hovedet. Sådan lyder det fra en analytiker og en privatøkonom, skriver journalist Mads Klitgaard.

Læs historien her.