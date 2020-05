Business-update: Coronakrisen giver slagtilbud på biler

God eftermiddag og velkommen til dagens businessupdate, så du kan holde dig både opdateret og velinformeret om dagens vigtigste erhvervs- og økonominyheder.

Økonomisk ekspertgruppe nedsat igen

Regeringen har bedt den samme økonomiske ekspertgruppe, der tidligere rådgav om genåbningen af samfundet, om at komme med rådgivning til udfasningen af hjælpepakkerne. 24. maj skal anbefalingerne offentliggøres.

»Regeringen har bedt den økonomiske ekspertgruppe om at komme med input til en udfasning af de midlertidige hjælpepakker, der holder hånden under danske virksomheder og arbejdspladser i lyset af covid-19-epidemien,« lyder det i en pressemeddelelse.

Gruppen består af professor Torben M. Andersen, der er formand, samt professorerne Michael Svarer og Philipp Schröder, som alle tre er blandt Danmarks førende økonomer.

Coronakrisen giver slagtilbud på biler

Finans skriver, at den bratte opbremsning i bilsalget har ført til ophobning af biler hos visse bilmærker. Det kan nu betyde, at der skal sælges ud.

»Mange europæiske markeder oplever et bilsalg i frit fald – nogle sågar med et voldsomt fald på helt op til 98 pct. Det betyder, at der er overskudslagre rundt om i Europa, og vi har derfor fået mulighed for at få allokeret en række biler til attraktive priser. Dette gælder for både Citroën og Peugeot,« skriver Hanne Sørensen, pressechef i Interdan, i en e-mail til Finans.

Interdan er Danmarks næststørste bilkoncern, som står bag importen af Citroën, Peugeot, DS, Mitsubishi og Opel.

Onsdag kunne Berlingske berette om, at hver femte virksomhed i autobranchen frygter at gå konkurs inden for et år.

Sådan lød resultatet i hvert fald i en ny undersøgelse fra Autobranchen, som er brancheorganisationen for blandt andet bilforhandlere, autolakere og karrosseriteknikere

Tirsdag offentliggjorde Danmarks Statistik nye tal for nyregistrerede køretøjer i april. Tallene viser, at tilgangen af nye personbiler i marts og april er blevet »kraftigt påvirket« af coronakrisen. Tilgangen i marts og april var således 27,8 pct. lavere end i januar og februar, når der korrigeres for sæsonudsving.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

1. Novo Nordisk Fonden klar med den store pengepung: Vil betale for topmoderne virusberedskab

Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden, er parat til at betale et trecifret millionbeløb for at få etableret et topmoderne virusberedskab og virusforskning i Danmark. Målet er, at vi ikke engang igen bliver tvunget til at lukke samfundet ned. Opbakning fra en samlet dansk medicinalindustri, skriver journalist Vibeke Lyngklip Svansø.

2. Restauranter famler i blinde fire dage før genåbning: »Det vidner om en totalt manglende forståelse for branchen«

Selv om der kun er fire dage til, at landets restauranter, cafeer og værtshuse må åbne, har de stadig ikke fået retningslinjerne for genåbningen. Både hos brancheorganisationen Horesta, Venstre og en restauratør på Østerbro i København er der stor frustration, skriver journalisterne Mette Dalgaard og Jonas Rimer Hansen.

3. Skrappe sikkerhedskrav til 5G-mobilnet er kun første skridt – næste fokus bliver nettjenester, PCer og servere

Statsministerens udmelding om at se telenet som kritisk infrastruktur og dermed sortere visse leverandører fra er kun den første brik. Snart vil der blive set på, om man bruger kinesiske PCer og servere, og hvilke nettjenester data behandles gennem, siger teleanalytiker, skriver journalist Thomas Breinstrup.

4. Bedre vilkår på vej for danske aktieinvestorer: Guleroden var for lille

Der var store forventninger til aktiesparekontoen, da den blev indført. Interessen har vist sig at være ret beskeden. Nu bliver ordningen forbedret. Positivt, men reglerne er stadig for besværlige, lyder kritikken, skriver privatøkonomisk journalist Louise Kastberg.

5. Har du råd, så sig nej til coronahjælp – og driv din virksomhed i fred

Tager du mod hjælpepakker, så følger politikernes, pressens og offentlighedens øjne på din virksomhed med i købet. Det har detailkæden Salling Group og telegiganten TDC forstået, skriver journalist og erhvervskommentator Birgitte Erhardtsen.

