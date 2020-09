Business-overblik: »Tesla? Det er fandme langt ude«

Godmorgen og velkommen til onsdagens businessoverblik.

Her følger en opsummering af dagens vigtigste erhvervshistorier, så du kan blive opdateret til morgenkaffen.

Karsten Ree har ingen fidus til Tesla

Teslas markedsværdi fik en ordentlig lussing, efter at elbilsproducentens aktie ikke er blevet indlemmet i et af de største amerikanske aktieindeks, S&P 500.

»Det der. Det tør jeg fandme ikke røre ved.«

Sådan siger den kendte erhvervsmand Karsten Ree om Tesla-aktien ifølge Finans.dk.

»Jeg er mere målløs end alle andre, tror jeg. Det kan stige 500 procent på et par måneder eller tre. Det er ikke normalt. Det er fandme langt ude,« siger han om udviklingen i Tesla, der i den seneste periode har været i vælten med enorme kursstigninger og -fald.

I sommeren 2017 brændte Den Blå Avis-stifter og storinvestor Karsten Ree nallerne på Tesla. Han købte for 70 mio. kr., hvorefter aktien faldt. Da den et stykke tid senere var i nærheden af den pris, han købte til, »skvatpissede« han ifølge sig selv i bukserne og solgte med et tab på omkring fem procent. Kort efter var aktien steget til det dobbelte.

Karsten Ree har ikke rørt den siden da.

Flydende vindmøller kan skabe revolution og eksporteventyr

Den franske oliekæmpe Total og investeringsselskabet Macquarie har netop besluttet, at man i 2023 vil bygge første etape af en flydende havmøllepark, som på længere sigt skal kunne forsyne i nærheden af to millioner husstande med strøm. Det skriver Finans.dk.

Ifølge erhvervsmediet er nyheden en indikation på, at vindmølleindustrien står over for en mindre revolution med opførelsen af vindmøller på flydende fundamenter, hvilket samtidig kan blive et eksporteventyr, der sikrer arbejdspladser i Danmark.

»Jeg tror, at flydende havvind kommer buldrende ind over os i løbet af relativt kort tid,« siger Ole Bigum Nielsen til Finans.dk.

Han har tidligere været chef for Vattenfall i Danmark og har nu ansvaret for at gennemføre den australske investeringsbank Macquaries grønne projekter globalt.

Bilbranche opfordrer købere til at vente: »Der er en enorm uklarhed lige nu«

Der er stadig stor uvished om de fremtidige priser på el- og hybridbiler, efter at Eldrup-kommissionen mandag afleverede sine anbefalinger til, hvordan Folketinget kan skrue et nyt afgiftssystem til biler sammen. Det skriver Berlingske.

Dette får nu en række bilorganisationer til at råbe politikerne op – og til mere eller mindre at fraråde forbrugerne at købe en ny el- eller hybridbil, indtil der er klarhed om registreringsafgiften.

»Der er en enorm uklarhed, så det er en meget vanskelig situation at stå i som køber af el- og hybridbiler. Derfor vil vi ikke anbefale, at man køber en bil lige nu, medmindre man kan få indskrevet et forbehold i slutsedlen, så man kan springe fra,« siger afdelingschef i bilejerorganisationen FDM Torben Lund Kudsk, der opfordrer bilkøberne til at »slå koldt vand i blodet«.

Mindst 171 virksomheder har gjort som Bestseller – betalt lønkompensationen tilbage

Store virksomheder som Jysk, DHL og Royal Unibrew har valgt at betale lønkompensationskroner tilbage. Det viser en opgørelse fra Erhvervsstyrelsen ifølge Børsen.

Tallene er opgjort 2. september, og det er endnu muligt at tilbagebetale de penge, man har modtaget gennem lønkompensationsordningen, hvis anden runde udløb 29. august. Derfor kan flere nå at betale tilbage, sådan som Bestseller mandag oplyste, at selskabet har gjort.

I alt har de 171 virksomheder tilbagebetalt 76,9 mio. kr., mens Bestseller alene har tilbagebetalt 81 mio. kr.

Virksomhederne forklarer over for Børsen, at de har valgt at betale pengene tilbage, fordi forretningen er gået bedre end ventet, men også fordi de mener, at andre virksomheder har mere brug for støtten, end de selv har.

I alt er der udbetalt 12,1 mia. kr. i lønkompensation, så det er altså langtfra alle virksomheder, der tilbagebetaler lønkompensation.

Selv om det har vakt opsigt, at Danmarks største industrivirksomhed, Danfoss, ikke har tilbagebetalt sin lønkompensation, så kan man ikke dømme selskabets topledelse på den baggrund, skriver Berlingskes erhvervsredaktør, Thomas Bernt Henriksen, i en kommentar.

Pensionsselskaber risikerer dyre dobbeltregninger efter højesteretsdom

PFA har brudt reglerne for begunstigelser i arvesager, fastslår en ny højesteretsdom ifølge Finans.dk. Det får konsekvenser for alle danske pensionsselskaber, der risikerer at få dyre dobbeltregninger.

Der kan være tale om mange tusinde tilfælde, vurderer familieretsadvokater. Alene i PFA kan 344.000 kunder være ramt af regelbruddet, fremgår det af dommen.

Den slår fast, at PFA har udbetalt over en million kroner til den forkerte arving.

Hvis et pensionsselskab udbetaler pensionen efter en afdød til den forkerte, er selskabet nødt til at betale pensionen til den rette. Det vil sige, at samme pension skal udbetales to gange, idet den person, der oprindeligt har modtaget pengene, kan have været i god tro.

Tre forhold, investorerne skal holde øje med

​Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen giver her sine bud på, hvad man som investor bør være opmærksom på i dag.

Tesla-aktien faldt med 20 procent i går som konsekvens af, at selskabet ikke blev indlemmet i S&P 500. Har investorerne fået raset ud? Vil kursfaldet i Tesla få større og længerevarende betydning for hele aktiemarkedet? EU/UK »forhandlingerne« begynder at ligne trusselsbilleder. Hvornår begynder investorerne at blive bekymrede for et no-deal?

Det sker på markederne

USA - lukkekurser tirsdag:

Dow Jones: -2,25 pct.

S&P 500: -2,78 pct.

Nasdaq: -4,11 pct.

Asien - Indeks onsdag kl. 06.40:

Japan Nikkei: -1,36 pct.

Hongkong Hang Seng: -0,97 pct.

Kina CSI: -1,07 pct.