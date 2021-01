Business-overblik: Stifter tilbudt at købe Tiger-kæden tilbage

God morgen. Det er tirsdag morgen, og vi skal høre om utilfredshed med, at supermarkederne fortsat kan sælge mange af de produkter, som andre ikke kan under nedlukningen. Vi skal også over en historie om analytikere, der er bekymret over, at mange private investorer er begyndt at lytte til aktieråd fra influencere. Men først til en historie om, at Tiger-kæden er blevet tilbudt til manden, der stiftede den i øjeblikket kriseramte kæde.

Kapitalfond klar til at sælge kriseramt Tiger-kæde til stifter

Flying Tiger har givet den svenske kapitalfond EQT masser af problemer, og kapitalfonden har spurgt stifter Lennart Lajboschitz, om han vil købe kæden tilbage. Det skriver Børsen.

Lennart Lajboschitz bekræfter, at der har været en dialog med EQT, der tilbød ham at købe butikskæden.

»Ja, det har der været. Men tal med EQT,« lyder det fra Lennart Lajboschitz.

Mads Ditlevsen, partner og leder af EQT i Danmark, vil imidlertid ikke forholde sig til Lennart Lajboschitz’ udtalelse og henviser til, at konkrete dialoger om salg er fortrolige.

Han siger dog, at Tigers indtjening er i en forfatning, der gør visse former for salg umulige.

»Pandemien har ramt indtjeningen hårdt, så der er visse exitruter, som ikke er åbne for Flying Tiger lige nu. Det vil for eksempel ikke være muligt at børsnotere Flying Tiger, som det ser ud nu, så vi kigger på alternativer,« siger Mads Ditlevsen.

Lennart Lajboschitz ejer stadig 29 pct. af Zebra, som er selskabet bag Tiger-kæden, og han sidder i bestyrelsen.

Han fortæller til Børsen, at han ikke er interesseret i at købe hele selskabet tilbage fra EQT igen. Han ønsker ikke at kommentere yderligere, og det har ikke været muligt at få be- eller afkræftet, om der fortsat er en dialog mellem stifteren og EQT.

EQT har nydt stor succes i Norden med blandt andet frasalget af Færch Plast i 2017, men de seneste par år har kapitalfonden tiltrukket sig negativ omtale i Danmark. Konkursen i Top-Toy, selskabet bag BR, i 2018 vakte opsigt herhjemme og tegner et billede af, at EQTs sats på detailvirksomheder nærmer sig en fiasko.

I 2018 og 2019 har Zebra A/S samlet set tabt 765 mio. kr., og bankgælden var ifølge 2019-regnskabet på 1,2 mia. kr.

Få Business-overblikket – hver dag Du er i gang med at læse morgenposten fra Berlingske Business. Her får du dagligt det fulde overblik over de vigtigste erhvervsnyheder fra ind- og udland, så du kun behøver læse én artikel for at være opdateret. Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du få overblikket direkte i din indbakke – hver morgen.

Ja tak, jeg har læst og forstået samtykkeerklæringen Jeg giver hermed tilladelse til, at Berlingske hver morgen inden klokken 09.00 sender mig det fulde politiske overblik med dagens vigtigste historier analyser og debatter i dansk politik. Jeg bekræfter desuden, at jeg er over 13 år, og at Berlingske Media A/S må opsamle og behandle de anførte personoplysninger til det ovennævnte formål. Oplysningerne kan i visse tilfælde blive delt med tredjepart. I vores privatlivspolitik kan du læse mere om tredjeparter og hvordan du tilbagetrækker dit samtykke. www.berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik

Amatørers råd puster til aktieboble

De private investorer, som er væltet ind på aktiemarkedet under coronakrisen, fravælger ofte råd fra professionelle og leder i stedet efter tip til deres næste investering på de sociale medier. Det kan udvikle sig til regulære aktiebobler, advarer analytikere. Det skriver Finans.

Analytikerne peger på, at småinvestorerne har en tendens til at løbe i den samme retning, og peger blandt andet på de store stigninger i Tesla-aktien, som er blevet over 600 pct. mere værd på blot et år.

Også Dansk Aktionærforening advarer om, at småinvestorerne skal passe på med at tage alle råd for gode varer.

»Folk skal være på vagt over for, at nogle meningsdannere også har en økonomisk interesse, som ikke altid kan være lige let at gennemskue,« siger Mikael Bak, administrerende direktør i Dansk Aktionærforening.

Investeringsrådene kommer både fra såkaldte influencers, som lever af at komme med tip, men også fra helt almindelige brugere på medier som Reddit, YouTube, TikTok og Twitter.

Det mest populære investorforum er Wallstreetbets på mediet Reddit med over to mio. følgere fra hele verden. Men der findes også flere dansksprogede samlingspunkter og meningsdannere, som er vokset i popularitet.

Den danske pendant til Wallstreetbets er Dkfinance med cirka 11.600 følgere på Reddit, mens Facebook-gruppen Aktieporteføljen har over 88.000 følgere. På det seneste er der også kommet flere danske YouTube-kanaler med investeringsråd.

Den store følgerskare globalt betyder, at de sociale medier har fået større indflydelse på de finansielle markeder.

En aktie kan stige brat, hvis den bliver nævnt af en influencer eller omtalt i et forum. Nogle brugere spekulerer i at misbruge den magt. Det så man for nylig, hvor følgerne af Wallstreetbets gik sammen om bevidst at spekulere kursen på den amerikanske butikskæde Gamestop til vejrs.

Åbne supermarkeder skævvrider konkurrencen

Hos landets dagligvarebutikker, der som nogle af de eneste må holde åbent for at sikre danskerne dagligvarer, er det fortsat muligt at købe andre udvalgsvarer. Således kan man i store dagligvarebutikker som Føtex og Bilka stadig købe alt fra tøj til maling, legetøj og elektronik.

Det er dog stærkt konkurrenceforvridende, siger en række af den øvrige detailbranches aktører til Berlingske.

»Hvis du køber gryder, trøjer eller computere i supermarkederne, køber du ikke samme ting en gang til, når verden åbner igen. Det oplever både de helt små og store butikker som helt skævt og ude af proportioner,« siger Jens Birkeholm, administrerende direktør i Dansk Detail.

Problemstillingen har været tilbagevendende under nedlukningen, men behovet for at råbe op om urimelige konkurrencefordele bliver kun større, jo længere tid nedlukningen varer, mener Jens Birkeholm:

»Det er vigtigt for mig at pointere, at vi skal gå efter bolden. Det er reglerne, der er problematiske. Det er ikke, fordi vi har noget mod supermarkederne,« siger han.

Læs også fra Berlingske

Tre ting, som markederne skal holde øje med i dag

Her er tre forhold, som investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet holder øje med tirsdag:

Den amerikanske regnskabssæson er ved at komme op i gear. Bl.a. aflægger Microsoft og Johnson & Johnson regnskaber. I forbindelse med sidstnævnte er det bl.a. relevant for Genmab-aktionærerne at holde øje med salgstallene for Darzalex

I Danmark aflægger Tryg sin årsrapport kl 07.30. Topdanmark kom i sidste uge med et nydeligt regnskab, og investorerne forventer det samme med hensyn til Tryg. Investorerne i RSA har godkendt salget af Codan/Trygg-Hansa m.v. til Tryg/Intact. Kommer der nyt om den proces?

Investorerne er opmærksomme. På overfladen ser om ikke alt så dog det mest tilforladeligt ud. Regnskaberne bliver fornuftige, men har investorerne allerede indregnet rigtigt gode regnskaber og en fornuftig guidance for 2021 – sådan godt og vel?

Det sker på markederne

USA – aktier lukkekurser mandag:

Dow Jones -0,12 pct.

S & P 500 +0,36 pct.

Nasdaq +0,69 pct.

Asien – aktier tirsdag kl. 06.15: