Business-overblik: Skatteministeren vil stække Brian Laudrups reklameben

Denne januarmorgen skal vi i overflyvningen af erhvervsnyhederne et smut forbi fodboldstjernen Brian Laudrup, der i årevis har været frontfigur i TV-reklamer for et gamblingselskab, mens han på samme TV-kanal er fodboldkommentator. Den rolle er skatteminister Morten Bødskov (S) forarget over.

Vi runder også en milliardinvestering fra Ecco og den kinesiske coronavirus, men begynder med endnu en opsigtsvækkende udmelding fra en af dansk erhvervslivs tunge herrer, der på ny er kritisk over for politikernes forsøg på at sikre klimaet.

1

Lars Rebien Sørensen langer ud efter kolleger i erhvervslivet og efter politikerne. Over for Berlingske kritiserer Novo Nordisk Fondens bestyrelsesmand den nationale målsætning om en 70 procent-reduktion af CO2-udledningen i 2030, ligesom han kritiserer dansk erhvervsliv for at lade sig tage som gidsler ved for hurtigt at melde sig ind i klimapartnerskaberne.

»Mine kolleger i erhvervslivet har været for hurtige til at stige på regeringens klimamålsætning og klimapartnerskaberne. Dansk Industri meldte sig ind i klimakampen og bakkede op om 70 procent-målet under nogle forudsætninger om, at der skulle være mere fri adgang til arbejdskraft og lavere topskat,« siger Lars Rebien Sørensen og fortsætter:

»Disse forudsætninger havde ingen politisk gang på jord. De er blevet taget af bordet og glemt undervejs. Nu sidder mine kolleger tilbage med målsætningen, og de er fanget. Jeg må indrømme, at det skuffer mig.«

Ifølge Lars Rebien Sørensen burde politikere og dansk erhvervsliv derudover i fællesskab sadle om og droppe den nationalt baserede måde at beregne CO2-udledning på for i stedet at se på, hvor meget CO2 den enkelte dansker og de enkelte virksomheder udleder gennem forbrug.

2

Det irriterer skatteminister Morten Bødskov (S), når fodboldkommentator Brian Laudrup reklamerer for gamblingselskabet Unibet, og derefter optræder som neutral fodboldekspert hos Discovery Network. Dette kan lokke penge op af lommen på danskerne, mener ministeren.

»Det er ikke godt. Det er en underlig sammenblanding af rollen, som man ikke ser andre steder,« siger Morten Bødskov (S) til Børsen.

Jurister er åbenbart uenige om, hvorvidt ministeren har ret i sin kritik, men ifølge Morten Bødskov er der ingen tvivl om, at »der er et problem«.

Unibet afviser dog at lade Brian Laudrup gå, for gamblingtjenesten er godt tilfredse med samarbejdet, og hos Discovery Network ryster man heller ikke i bukserne over Morten Bødskovs udmelding.

Ifølge kommunikationschefen i Discovery Networks lever TV-kanalen op til de regler, som er på området i Storbritannien, hvor kanalen sender fra.

3

Milliardæren Karsten Ree har foretaget nogle opsigtsvækkende investeringer i kølvandet på, at han tjente en milliardstor formue på salget af Den Blå Avis til eBay. Hans enorme og fejlslagne satsning på Amagerbanken trak mange overskrifter, ligesom han også angiveligt skulle have tjent mange penge på at investere i den kinesiske ehandelskæmpe Alibaba. Men igler?

Historien begynder ifølge nyhedsmediet Medwatch med Rees investering i biotekselskabet Dandrit, der sidenhen er blevet til Enochian Bioscience. Ree har investeret flere hundrede millioner kroner i selskabet, der er værdisat til 1,6 mia. kr. på den amerikanske børs.

Selskabet har efter eget udsagn en revolutionerende HIV-kur i pipelinen, og opfindelsen skulle være begået af Enochians topforsker, Serhat Gumrukcu. Han har dog også en anden opsigtsvækkende praksis.

Serhat Gumrukcu blev ifølge MedWatch i 2015 dømt i en retssag, hvor han blandt andet havde administreret igler og uspecificerede stamcelleshots mod diabetisk øjensygdom og kræft. Dette har dog ikke afskrækket Karsten Ree for at betale »et par millioner kroner« for en iglebehandling, der skulle rense ud i hans system.

»Jeg har fået det sidste store serviceeftersyn, inden jeg skal til skrotning,« siger Karsten Ree til Medwatch.

4

Den danske eksport af fødevarer til Kina er ifølge Finans inde i et enormt opsving, som nu risikerer at blive dobbelt ramt af den hastige spredning af coronavirus og Kinas vrede over en satiretegning.

Fødevareklyngens samlede eksport til det kinesiske marked voksede i 2019 med 42 procent til 12,75 mia. kr., hvilket ifølge erhvervets brancheorganisation, Landbrug & Fødevarer er rekord. Dermed er Kina nu Danmarks tredjestørste eksportland på dette område.

Drivkraften bag væksten er især en kraftfuld efterspørgsel på dansk svinekød, drevet af Kinas voldsomme udbrud af svinepest, som på få måneder har kostet 200 millioner grise livet.

Sygdommen er, som de fleste sikkert er klar over, dog ikke den eneste, der hærger i Kina i øjeblikket. Også coronavirussen – samt en efterfølgende satiretegning i Jyllands-Posten – spreder sig, og det giver stor usikkerhed om mange forhold, deriblandt dansk eksport.

»Lige nu ser vi coronavirussen sprede sig hastigt. Det er umuligt at vide, hvor slemt udbruddet bliver, og i hvilket omfang det kan påvirke vores eksport til Kina. Dertil kommer, at eksport til Kina alt andet lige er forbundet med en større politisk risiko end eksport til eksempelvis Sverige eller Tyskland,« siger cheføkonom Frank Øland, L&F, til Finans.

5

Den danske skokæmpe Ecco vil sætte eget fodaftryk på det russiske marked. Ifølge Børsen har selskabet købt 215 russiske skobutikker for den nette sum af mere end en milliard kroner. Det er Eccos russiske distributør, Ecco Ros, der ad denne vej bliver købt ud.

Ifølge den globale salgschef i Ecco, Michel Krol, er der tale om Ecco-koncernens største investering nogensinde. Og den sidste i en rum tid.

»Vi er næsten i 100 lande i dag, og vi har altid et åbent sind, når noget kommer vores vej. Men lige nu er der ingen planer om flere investeringer,« siger han til Børsen.

Ecco Ros har drevet butikker med salg af Ecco-sko i Rusland og blandt andet Hviderusland, Usbekistan og Kasakhstan, ligesom distributøren inden for de seneste år har øget salget af sko gennem e-handel i Rusland, der er et af Eccos største markeder.

Tre forhold, investorerne skal holde øje med:

Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, udpeger her, hvad investorerne skal holde øje med tirsdag:

Investorerne er fortsat meget opmærksomme på nyheder om coronavirus, som på kort sigt svinger dirigentstokken, når det drejer sig om de finansielle markeder.

NNIT aflægger 2019-regnskab. For lidt over en uge siden var NNIT tvunget til før tid at offentliggøre tal efter en kommunikationsfejl. De foreløbige tal og ikke mindst forventningerne til det kommende år var skuffende og fik aktien til at falde med næsten 15 pct..

Dagens mest spændende regnskab kommer fra USA, hvor Boeing skal fortælle om, hvordan fjerde kvartal 2019 er gået; hvor meget parkeringen af 737 Max 8 flyet har kostet, og hvor store tabsreservationer selskabet har taget for 2020. Blandt andet Norwegians aktionærer lytter og læser interesserede med. Norwegian har 18 Max-fly stående på landjorden, og i 2019 har dette kostet selskabet anslået 1 mia. norske kroner. Boeing skal betale en kompensation for dette tab. Spørgsmålet er, om den falder nu, hvor stor den bliver, og om Boeing tør sige noget om, hvornår Max 8-flyene igen kommer på vingerne?

