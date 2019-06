Business-overblik: Rød blok klar til indgreb over for Nets

God morgen og hermed ugens sidste nyhedsoverblik fra Berlingske Business. Denne gang med historie om den bankskat Socialdemokratiet har foreslået samt om regeringsprogrammet for den nye svenske regering, der vil fjerne den svenske topskat. Men vi starter med en historie om aktieprogrammet i Nets.

Erhvervspolitikere fra partierne i rød blok, der lige nu forhandlinger om en ny regering, spår, at der kommer et politisk indgreb over for Nets. Det skriver Børsen efter at Nets formand, Stefan Götz, onsdag stod frem i både Børsen og Berlingske for at forklare selskabets milliardstore aktieprogram.

Ifølge Stefan Götz er et realitisk scenarie, at 60 til 70 topledere vil kunne hente en gevinst på mellem 2,1 og 3,7 milliarder kr. på programmet.

Ifølge Lisbeth Bech Poulsen fra SF viser det ekstra tydeligt, at Nets-ejeren ser forretningen som en »malkeko«.

»Det er med længder det mest groteske eksempel, men vi ser jo også andre virksomheder, der skruer både grundløn og bonusser i vejret, og jeg kan ikke forestille mig, at et nyt flertal ikke vil se på det, for det udfordrer sammenhængskraften,« siger SF-politikeren til Børsen.

Socialdemokratiets Peter Hummelgaard Thomsen og Det Radikale Venstres Martin Lidegaard, ligger på linje med Lisbeth Bech Poulsen.

Ifølge Børsens oplysninger er Nets og bonuslofter dog ikke på bordet under de igangværende regeringsforhandlinger, og et indgreb kan tidligst komme, når en ny regering er på plads, og Folketinget mødes til efteråret.

Nets bonusprogram vil dog under alle omstændigheder været omfattet af de nuværende regler, men håbet er, at kunne sætte Nets under pres for at ændre programmet.

Socialdemokratiet vil indføre en ny banksskat, der skal give 1,5 mia. kr. i statskassen. Det skal være med til at finansiere halvdelen af partiets pensionudspil. Men to eksperter i form af professor på Copenhagen Business School Jesper Rangvid samt overvismand og professor på Aarhus Universitet Michael Svarer slår nu tvivl om den nye skat.

Det skriver Berlingske Business.

Ifølge Socialdemokratiet kan der være tale om en særlig skat på meget store overskud som følge af overdreven spekulation.

Jesper Rangvid mener, at det bliver meget svært at udforme den skat i praksis. Ud over at hente et skatteprovenu kunne man læse Socialdemokratiets forslag som et forsøg på at modvirke spekulation gennem beskatning. Det har Michael Svarer dog vanskeligt ved at se blive realiseret.

»Det er svært at undgå overdreven spekulation med skatteinstrumenter,« siger Michael Svarer.

I Danmark siger Socialdemokratiet nej, men på den anden side af Øresund vil den socialdemokratiske regering nu fjerne den svenske udgave af topskatten.

Det skriver Dagbladet Børsen (avis).

Det er värnskatten, og når den bliver fjernet betyder det, at skatten på den sidst tjente krone for en vellønnet svensker falder fra 60 pct. Til 55 pct. For en topskatteyder i Danmark er marginalskatten på 56,5 pct. Og den svenske kommer således under den danske.

Det fremgår af et nyt 73 punkter langt politisk program, som regeringen, Centerpartiet og Liberalerne har arbejdet sig frem til.

»Når skatten på den højeste indkomst fra arbejde sænkes, kan det være mere rentabelt for personer med en variabel løn, som allerede har en høj indkomst, at arbejde en ekstra time. Det bliver også mere rentabelt for dem med den højeste indkomst at øge deres indkomst på andre måder,« skriver regeringen i det lange memorandum, der blev offentliggjort torsdag formiddag.

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet fremhæver tre ting, som investorerne skal holde øje med i dag:

På nøgletalsfronten er det især PMIer fra EURzonen og USA samt amerikanske boligsalgstal fra maj måned, som investorerne holder øje med.

De amerikanske aktieindeks satte nye indeksrekorder i går. Centralbankerne ECB og FED har med deres dueagtige udtalelser om den fremtidige pengepolitik skubbet endnu flere penge over mod og i aktier. Spørgsmålet er hvor længe forventningerne og håb om lavere renter kan holde humøret højt hos investorer samtidig med at lavere vækst og frygten for en amerikansk recession i valgåret 2020 er en reel trussel?

Boligejerne jubler mens bankaktierne græder. I gen i går var de større danske banker blandt de indeksmæssige danske bundskrabere. Investorerne frygter, at de lave renter og den seneste rentekurvefladning, kan få 2.halvårs regnskaberne til at være dårligere end 1. halvår, som har været udfordrende nok i sig selv med store kursfald i et i øvrigt generelt stigende dansk aktiemarked.

Trods stigninger i USA torsdag er flere af de asiatiske aktiemarkeder på hælene fredag morgen dansk tid, hvor frygten for konsekvenserne af handelskrigen mellem USA og Kina atter er dukket op til overfladen.

Nikkei 225 i Japan: -0,5 pct.

Hongkongs Hang Seng: -0,3 pct.

China Shanghai Composite: 0,6 pct.

Sydkoreas Kospi: -0,3 pct.