Business-overblik: Presset øges på ATP-topchef efter afsløring af franske udbyttehandler

Godmorgen. Vi starter dagen med en række store nyheder fra finansverdenen. De tre vigtigste erhvervsnyheder er således alle fra denne del af erhvervslivet på dagen, hvor der venter Danske Bank en ny høring i hvidvasksagen - denne gang foran EU-Parlamentets politikere i Bruxelles.

Desuden kom det frem i Jyllands-Posten, at kapitalforvalteren Formuepleje sigter mod en milliardstor børsnotering, at Novo stadig ligger foran de andre store medicinalfirmaer, når det kommer til indtjening, og at Saxo Bank går i flæsket på de store banker med en ny investeringsplatform.

Men vi starter i Frankrig.

1. Franske udbyttehandler skete også på ATP-topchefs vagt i Nordea

Nordea og nuværende ATP-topchef Christian Hyldahl må notere, at historierne om de stærkt problematiske udbyttehandler fortsætter i Børsen. Senest er det kommet frem, at det ikke blot var den schweiziske statskasse, som Nordea i sin tid har medvirket til at snuppe indtægter fra gennem aktiehandler henover udbyttedatoen. Nej, bankens folk havde også fokus rettet mod den franske skattekasse.

»Vi kan se, at der i 2005 og 2006 har været handlet med franske aktier, omend i en noget mindre skala. Alle de handler tilhører samme periode og samme kompleks, som vi tydeligt har sagt, at vi tager afstand fra,« skriver Nordeas presseafdeling i en mail til Børsen.

Dermed skete handlerne også i den periode, hvor ATP-boss Christian Hyldahl var ansvarlig for dem i Nordea. De franske handler var dog af en mindre størrelse end de schweiziske, og dermed er det ifølge Christian Hyldahl sandsynligt, at de ikke var forbi hans bord. Men presset øges på topchefen, og nu har både Liberal Alliance, Konservative og SF svært ved at se Christian Hyldahl sidde for bordenden i ATP.

2. Vrede investorer gør klar til at sagsøge Danske Bank

Berlingske kan nu berette, at en international koalition af fem advokathuse gør klar til at sagsøge Danske Bank ved Østre Landsret på vegne af en udenlandsk gruppe af investorer. Stævningen, der forventes at blive indsendt til foråret, hævder, at kritiske brister i Danske Banks interne kontrolprocedurer vedrørende bekæmpelse af hvidvask og manglende handling på både interne og eksterne advarsler har medført et fald i Danske Banks aktiekurs på mere end 40 pct. og dermed kostet aktionærerne milliarder af kroner.

»Det forekommer os ret åbenbart, at der er en sammenhæng mellem den måde, der er ageret på – eller snarere ikke ageret – fra Danske Banks side og så de markante tab, som bankens aktionærer har lidt,« siger Ole Sigetty, advokat og partner fra det danske advokatfirma Németh Sigetty, der er i færd med at udarbejde stævningen.

3. Forskere ser kapitalmangel på 40 mia. kr. i Danske Bank

Vi bliver ved Danske Bank. I dagens Jyllands-Posten advarer to forskere om, at banken er i akut kapitalmangel, hvis den fortsat skal være en sund og solid bank. Ifølge professor emeritus Anders Grosen og lektor Johannes Raaballe fra Aarhus Universitet kan det få konsekvenser for hele det danske samfund, hvis ikke aktionærerne med en gigantisk kapitalindsprøjtning øjeblikkeligt revitaliserer landets største bank.

»Det kan gå galt, og det kan det gøre hurtigt. Derfor bør der straks tilføres 40 mia. kr. til banken, så skatteyderne ikke som i forlængelse af finanskrisen igen skal rage kastanjerne ud af ilden for Danske Bank,« siger Johannes Raaballe til avisen.

De 40 mia. kr. er beregnet ud fra den solvensmetode, som Johannes Raaballe har udviklet, og som har været i stand til at identificere de banker, der gik ned under finanskrisen fra 2008-13. Det står dog slet ikke så galt til ifølge banken selv, der afviser enhver form for pengemangel.

»Det er ganske enkelt ikke korrekt, at Danske Bank mangler kapital. Tværtimod er vi velkapitaliseret og har en solvens, der kan modstå selv betydelige makroøkonomiske tilbageslag. Det er senest blevet bekræftet med EBA's (den europæiske bankmyndighed, red.) stresstest for de europæiske banker, hvor Danske Bank også deltog,« siger Robert Wagner, chef for Group Capital i Danske Bank, til Jyllands-Posten.

Tre ting, investorer skal holde øje med

Andreas Osterheden, seniorstrateg, Nordea har fundet tre ting, som det er værd at rette blikket imod i dag.

Alles øje vil i høj grad hvile på Italien i dag, hvor EU-kommissionen offentliggør sin holdning til det reviderede 2019-budget i Italien. Der har langtfra været tilfredshed i EU med de store planlagte underskud, og det bliver interessant at se, hvordan kommissionen forholder sig til det reviderede udkast, hvor Italien har fastholdt et underskud på 2,4 pct. af BNP.

Derudover begynder nøgletallene at strømme til, og i dag særligt fra USA, hvor vi får en bunke tal for den økonomiske tilstand i verdens største økonomi. Vi får tal for ansøgninger om realkreditlån, arbejdsløshedstal for november, tal for varige forbrugsgoder, forbrugertilllid fra University of Michigan og også tal for salget af eksisterende huse. Alle giver de et praj om udviklingen i den vigtige amerikanske økonomi.

Et af usikkerhedsmomenterne på aktiemarkederne er udviklingen i den økonomiske vækst. I dag får vi præsenteret de nyeste forventninger til udviklingen i økonomien fra OECD, og det er værd at kigge nærmere på, hvordan organisationen ser på den økonomiske udvikling.

Det sker i dag

Kl. 8.00: Danmark: Beskæftigelse for lønmodtagere, sep

Der er EU-høring i Bruxelles i hvidvasksagen.

Der kommer regnskaber fra Jeudan, Unibrew, Brøndby IF og Vestjysk Bank.

Udviklingen på de asiatiske markeder onsdag

Der er ifølge Ritzau Finans generelle kursfald på de asiatiske aktiemarkeder onsdag, og dermed følger investorerne takterne fra Wall Street tirsdag, hvor der ligeledes var udsalg i de risikovægtede aktiver.