Business-overblik: Populær københavnsk turistattraktion frygter konkurs

Vi indleder fredagen med en opsigtsvækkende drejning i udbyttesagen, hvor Skattestyrelsen nu kommer med et trecifret millionkrav til advokatfirmaet Bech-Brun. Hos landets eksportvirksomheder er der behov for et strategiskifte i en tid, hvor de største eksportmarkeder er helt i knæ. Og for særligt landets mange børnefamilier kan der være udsigt til triste nyheder, da flere store attraktioner er hårdt ramt på økonomien.

1

Advokatfirmaet Bech-Bruun er kommet i de danske skattemyndigheders skudlinje. Torsdag meldte Skattestyrelsen ud, at der er rejst et millionkrav mod et stort dansk advokatfirma for dets rådgivning af en udenlandsk bank om uberettiget refusion af udbytteskat, skriver Berlingske.

Skattestyrelsen har tavshedspligt i forhold til at oplyse firmaets navn, men Bech-Bruun har over for Berlingske bekræftet, at erstatningskravet er rettet mod dem. Her mener man dog, at kravet – som skulle være på omkring 750 mio. kr. – er grundløst.

»Vi kan bekræfte, at vi i dag har modtaget et betalingskrav fra Kammeradvokaten. Dette tager vi klart afstand fra, og vi undrer os meget over, at Kammeradvokaten kan mene, at der er grundlag herfor,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Bech-Bruun.

Kammeradvokaten er Skattestyrelsens advokat. Ifølge Skattestyrelsens opfattelse rådgav Bech-Bruun en udenlandsk bank om »bankens deltagelse i det setup, der medførte uberettiget refusion af udbytteskat.«

Skattestyrelsen og Kammeradvokaten mener, at Bech-Bruun dermed har »handlet ansvarspådragende over for de danske skattemyndigheder«.

2

Så længe vores største eksportmarkeder fortsat er voldsomt ramt af coronakrisen, vil det skabe store udfordringer for de danske virksomheder. Også selv om der herhjemme kan være udsigt til en langsom genåbning efter påske. Mange erhvervsledere står derfor over for et akut strategiskifte, påpeger flere topfolk fra erhvervslivet i en artikel i Finans.

»Den store udfordring er, at vores største markeder, Tyskland, England og USA, ikke kommer op at stå lige med det samme. Når du tager de traditionelt største markeder, er de først på vej i nedlukningsmode. Hvornår de kommer op igen, eller hvordan de genåbner, ved vi ikke, men de har ikke set det værste endnu,« siger Anders Dons, øverste chef for revisions- og konsulentvirksomheden Deloitte i Danmark og Norden, til Finans.

Han advarer virksomhederne mod at gøre sig forhåbninger om et hurtigt comeback.

3

Nedlukningen af Danmark kan få store konsekvenser for populære turistattraktioner som Den Blå Planet og Tivoli.

For Den Blå Planet står det nu så slemt til med økonomien, at direktøren frygter for at skulle dreje nøglen om. For selv om der er lukket for besøgende, skal de mange farvestrålende fisk, hajer og koraller i Nordeuropas største akvarium stadig passes.

Og den omkostningstunge drift har sendt Den Blå Planet ud i alvorlige økonomiske vanskeligheder, skriver Børsen.

»Hvis der ikke sker ændringer i strukturen, som den er nu, hvor vi kun får en delvis dækning af vores udgifter, så vil det blive mere end svært at undgå konkurs. Vi bliver langsomt udsultet økonomisk,« siger Den Blå Planets adm. direktør, Jon Diderichsen.

Tivoli er ligeledes hårdt ramt på økonomien. Her har man været nødsaget til at udskyde åbningen 2. april. I første omgang til 1. maj. Men adm. direktør Lars Liebst oplyser til BørsenPlay, at Tivoli bløder fem-seks mio. kr. om dagen på at holde lukket.

»Denne krise er så anderledes. Inden krisen startede, diskuterede vi overturisme i København. Nu sidder vi her og kan kigge ind i en sæson, hvor der skulle have været 1,1 mio. krydstogtturister i København plus op mod 400.000 besætningsmedlemmer. Nu kommer der ingen,« siger Lars Liebst til BørsenPlay.

Chefstrateg Andreas Østerheden, Nordea, holder især øje med disse tre forhold:

Der var lidt potentielt godt nyt for mange energiselskaber derude i går, efter at Trump tweetede, at Saudi-Arabien og Rusland var klar til at samarbejde om produktionsbegrænsninger. Det er dog allerede usikkert, hvor enige parterne egentlig er, og hvorvidt USA selv er med på aftalen. Dernæst rammer det fortsat kun den ene side af ligningen for olieprisen (udbudssiden). Oliemarkederne er fortsat hårdt ramt af den lavere efterspørgsel som følge af den globale nedlukning af økonomien. Eventuelle nyheder om dette kan påvirke oliemarkederne i dagens løb.

Det bliver en ren gyser i dag på nøgletalsfronten. Kongen af nøgletal kommer og vil vise os antallet af nye job uden for landbruget i USA. Tallet er især spændende de kommende måneder, fordi det viser, hvordan jobskabelsen har udviklet sig i lyset af coronavirusudbruddet i USA. De mere frekvente målinger, målt ved antallet af nye dagpengesøgende, har slået rekorder de seneste to uger, og der er nu over ti millioner arbejdsløse over den periode. Selv om disse stigninger først for alvor vil vise sig ved næste måling i maj, så bliver denne måling højst sandsynligt negativ.

Derudover får vi tal for servicesektoren i blandt andet Kina, USA, euroområdet og Rusland. Netop servicesektoren har været hårdest ramt af coronakrisen, og det bliver neglebidende at se, hvor store hug der er at se i tallene i de forskellige regioner i verden. Alle er enige om, at tallene bliver rædselsfulde, men spørgsmålet er, hvor svage tallene rent faktisk viser sig at være. I USA forventes et tal omkring 48, hvilket vil være det laveste tal siden juli 2009.

