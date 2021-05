Business-overblik: Plummer rammer kæmpe jackpot med salg af værnemidler

Godmorgen og velkommen til dagens Business-overblik!

Vi har været tidligt oppe og har været fredagens erhvervsnyheder igennem for at udvælge de største og vigtigste til dig.

Til at begynde med skal vi atter forbi de negative renter, hvor de danske banker går forrest i Europa – først var det virksomhederne, og nu er det privatkundernes tur til at betale.



»De danske banker har en større tilbøjelighed til at sende regningen for de negative renter videre til kunderne«

Danske virksomheder betalte sidste år 1,6 milliarder kroner i negative renter, mens det gennemsnitlige renteniveau for virksomheder i resten af Europa var 0 procent.

Det skriver Finans ud fra en opgørelse fra Dansk Erhverv.

»De danske banker har en større tilbøjelighed til at sende regningen for de negative renter videre til kunderne. Det skader konkurrenceevnen og er uheldigt. Især når vi står i en coronakrise, som langt fra er slut,« siger Kristian Skriver, seniorøkonom i Dansk Erhverv, til Finans.

Og nu står privatkunderne for tur.

I begyndelsen af 2021 er gennemsnitsrenten for danske privatkunder blevet negativ, mens privatkunderne i eurolandene stadig ligger på 0 procent i gennemsnit.

Til sommer vil 31 procent af alle voksne danskere – svarende til over 1,4 millioner kunder – skulle betale negative renter, hvis de lader pengene stå på indlånskontoen. Det skyldes, at Nordea og Danske Bank sænker loftet, så privatkunder med mere end 100.000 kroner på kontoen skal betale.

Simon Kollerup får opbakning i slagsmål med banker: »Helt på sin plads«

Mens kritikken er haglet ned over erhvervsminister Simon Kollerup (S) i kølvandet på et angreb mod bankerne, kommer flere ham nu til undsætning.

Det skriver vi på Berlingske.

Ministerens pointe om manglende konkurrence i banksektoren er helt legitim, lyder forsvaret, efter at han har kritiseret bankerne for, at de »som perler på en snor« har sat beløbsgrænsen for negative renter helt ned til 100.000 kroner.

Cheføkonom Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk kalder Kollerups kritik berettiget.

»Jeg tror, at han italesætter den måde, som mange forbrugere oplever verden på. Det er meget mystisk, at bankerne er vidt forskellige, når det gælder deres balancer, men de reagerer nøjagtig ens, når det gælder satser og grænser for negative renter. For os er det en indikation på, at der kan være et konkurrenceproblem,« siger Morten Bruun Pedersen.

Banker tjener milliarder på kunders indlån

Den samlede danske banksektor tjente sidste år 931 millioner kroner på deres indlån, når udgifterne til indskud i Nationalbanken og andre banker er trukket fra, viser beregninger fra analysefirmaet Bankresearch.

Det skriver Børsen.

For selvom bankkundernes indlån har været en underskudsforretning for bankerne i årevis, som bankerne har forklaret, og tallene har vist, så har det ændret sig i 2020.

Og i år kommer bankerne ifølge Bankresearch til at tjene 3,3 milliarder kroner, når bankernes udgifter til at placere penge i Nationalbanken og andre banker er trukket fra.

»Det skiftede i 2020, og nu overstiger indtægterne fra kundernes negative renter, de negative renter, som bankerne selv får ved at placere indlånsoverskuddet i Nationalbanken eller andre banker,« siger Nicholas Rohde, ejer og direktør i Bankresearch, til Børsen.

Handelsfirma 12-dobler resultatet til 220 millioner kroner

Ronald A/S sælger tusindvis af forskellige varer som smykker, tekstiler, interiør og nips til især de store detailkæder i Danmark og udlandet.

2020 blev et ekstraordinært godt år for Ronald A/S, hvor det lykkedes virksomheden at 12-doble resultatet før skat: Fra under 19 millioner kroner til over 220 millioner kroner. I spidsen for Ronald står den tidligere generaldirektør i Danmarks Radio, Kenneth Plummer. De senere år har Ronald ellers mest været i søgelyset i en kopisag i forbindelse med varer leveret til Netto.

Det skriver Børsen.

Helt afgørende for den eksplosive udvikling var, at der i både ind- og udland pludselig, da coronaen ramte, opstod en voldsom efterspørgsel på værnemidler som mundbind, visirer, handsker og håndsprit – og Ronald kunne levere. Omsætningen blev sådan cirka firdoblet til 1,1 milliarder kroner.

»Vi har en helt fantastisk og stor indkøbsafdeling med 40 ansatte, som via gode kontakter var i stand til hurtigt at få fremskaffet de værnemidler, der var så stor mangel på. Det samlede volumen på nogle produkter var meget stort, og værnemidlerne, som vi solgte i ind- og udland til private kunder som detailkæder og offentlige kunder som sygehuse, er naturligvis en væsentlig del af det helt ekstraordinære resultat,« fastslår Ronalds formand, advokat Kåre Stolt, over for Børsen.

Tre forhold, som investorerne bør holde øje med

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet peger på tre forhold, investorerne bør være opmærksomme på i dag:

1. De seneste dage og uger er regimeskiftet fra vækst til valueaktier nærmest gået amok. Fortsætter investorerne med at udvandre fra vækstaktier og satse på de tidligere så detroniserede valueaktier?

2. Denne uge har været præget af en dansk regnskabsstorm. Det er dagen efter dagene. Generelt har indtrykket været meget solide resultater med få mislyde. Udfordringen for investorerne er, at prisfastættelsen allerede i en række henseender tager udgangspunkt i netop forventede gode tal. Dagens danske regnskaber leverer NNIT og Boozt.

3. Coloplast leverede lidt under det, som investorerne havde håbet på og regnet med. Der er ikke langt fra helt til skurk på aktiemarkedet, og aktien faldt med 5,6 pct. Udsigterne for den resterende del af året er fornuftige. Giver det mulighed for et aktiecomeback fredag på trods af en høj prisfastsættelse?

Det sker på markederne

USA – lukkekurser torsdag:

Dow Jones: +0,93 procent

S&P 500: +0,82 procent

Nasdaq: +0,37 procent

Asien – indeks fredag kl. 06.15:

Japan Nikkei: +0,12 procent

Hongkong Hang Seng: +0,51 procent

Kina CSI: +0,42 procent