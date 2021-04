Godmorgen og velkommen til onsdagens Business-overblik.

I overflyvningen over de største nyheder i erhvervslivet skal vi i dag omkring tre Mærsk-arvinger, der udlodder et trecifret millionbeløb til sig selv fra et selskab, der faktisk slet ikke har noget at gøre med den koncern, de er kendt fra. Og vi skal omkring en stor nyhed om regeringens udspil til landbrugets klimareduktioner i 2030.

Men vi starter et helt andet sted, nemlig i den aktuelle konflikt, hvor utilfredsheden med lønnen i ny overenskomstaftale har fået Dansk Sygeplejeråd til at varsle strejke.

Fagbosser går mod sygeplejerskers krav

For Dansk Sygeplejeråd (DSR) mener, at der er behov for politisk at rykke på lønnen til sygeplejersker som specifik faggruppe i det offentligt, da de i DSRs øjne har et lønefterslæb. Men den idé er der langt fra opbakning til i hele fagbevægelsen, skriver Børsen.

Det vil nemlig være et brud på den danske model og give problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i den private sektor, hvis regeringen giver efter for sygeplejerskernes krav og indkalder til forhandlinger med det formål at sikre bestemte faggrupper i det offentlige højere løn, lyder det fra HK og Dansk Metal, to af landets største fagforbund.

»Spørgsmålet om enkelte faggruppers forhold og løn egner sig ikke til trepartsforhandlinger, og det vil være et brud med den danske model, for trepartsforhandlinger er ikke overenskomstforhandlinger, og historisk blander man nogle begreber sammen,« siger HK-formand Kim Simonsen til Børsen.

Også formand for Dansk Metal Claus Jensen er skeptisk.

Mærsk-døtre trækker 215 mio kr ud af privat mæglerfirma

Langt de fleste forbinder Mærsk-familien med den børsnoterede shippingkæmpe A.P. Møller-Mærsk, der målt på omsætning er Danmarks med afstand største virksomhed.

Men familien ejer også en privat skibsmæglerforretning ved navn Maersk Broker K/S, der opererer helt separat fra den børsnoterede koncern. I dette lukrative selskab udlodder de tre døtre efter afdøde skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2020 i alt 215 millioner kroner til sig selv. Det skriver Børsen.

Beløbet dækker over en ordinær udlodning på godt 25 millioner kroner samt en ekstraordinær udlodning på 190 millioner kroner.

Maersk Broker har været aktiv i mere end 100 år, har mere end 250 ansatte og ejes af de tre Mærsk-døtre, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, Kirsten Mærsk Mc-Kinney Olufsen og Leise Mærsk Mc-Kinney Møller.

Regeringen: Landbruget skal skære 7,1 millioner ton CO 2

Når vi rammer 2030, skal landbruget have reduceret sin CO 2 -udledning med 7,1 millioner ton CO 2 . Sådan lyder det overordnede mål i det landbrugsudspil, regeringen onsdag fremlægger, skriver TV 2.

Men et mål om godt syv millioner ton reduktion, er slet ikke nok, lyder det fra regeringens støttepartier, der mener, at landbruget skal pålægges at reducere CO 2 -udledningen med otte millioner tons i 2030.

De 7,1 millioner ton kommer fra tre hovedgrupper.

Den mindste er allerede besluttede tiltag på blandt andet de to seneste års finanslov, som giver en reduktion på 0,5 millioner ton.

Så er der et spor med kendte greb og tiltag, der skal give en reduktion på 1,6 millioner ton.

Til sidst er det det såkaldte udviklingsspor, der består af teknologisk videreudvikling. I korte træk endnu uprøvet teknologi. Den del skal stå for langt størstedelen i regeringens udspil og give reduktioner på 5 millioner ton i 2030.

Tre forhold, som investorerne skal holde øje med

Her er, hvad chefstrateg Andreas Østerheden fra Nordea holder øje med i dag:

Der står USA på kalenderen for investorerne i dag. Vigtigste begivenhed i dag – og ugens højdepunkt – er centralbankmødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Her vil centralbankchef Powell udlægge sit syn på tilstanden i den amerikanske økonomi. I lyset af den igangværende genrejsning af amerikansk økonomi vil mødet naturligt tiltrække investorernes opmærksomhed. Vi forventer egentlig ikke de store nyheder fra Powell sammenlignet med sidste måneds opdaterede forecasts, men ikke desto mindre vil hans ord og tone blive nærstuderet og vægtet nøje af investorerne i jagten på et hint eller to om eventuelle kommende rentestigninger eller andre initiativer.

Derudover holder præsident Biden sin første tale i Kongressen i dag. Vi forventer, at han vil runde en masse emner, men investorerne vil nok især lytte til, om der kommer nyt om den genopretningsplan, som Biden allerede har meldt ud. Her har han foreslået et bruge over to billioner dollar på blandt andet infrastruktur og andre projekter finansieret gennem højere selskabsskatter. Netop denne plan er interessant, fordi den indeholder både udsigt til et massivt spark fremad til den amerikanske økonomi post corona og samtidig højere skatter for virksomhederne.

Sidst men ikke mindst blæser regnskabssæsonen derudaf i USA, og det er værd at bemærke, at der er nogle store techmastodonter, der afleverer tal i dag. Gårsdagens regnskabsaflæggelser fra Microsoft og Alphabet (Google) var overordnet godkendt, selv om nogle investorer måske havde håbet på mere. Dagens mastodonter tæller Facebook og Apple, ligesom en række medicinalkæmper afleverer deres eksamenspapirer for første kvartal.

Det sker på markederne

USA – lukkekurser tirsdag

Dow Jones: +0,01 procent

S&P 500: -0,02 procent

Nasdaq: -0,34 procent

Asien – Indeks onsdag kl. 06.30