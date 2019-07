Business-overblik: Kunderne flygter fra Netflix

God-torsdag-morgen i uge 29.

Selv om mange danskere holder sommerferie, er der nok at se til i erhvervslivet. Uge 29 byder på en række store regnskaber, og her kan du læse et overflyv over morgenens vigtigste erhvervsnyheder.

I dag kan du i Berlingske læse om modeindustriens forsøg på at være klimavenlige.

Det voksende danske modefænomen Ganni har siden 2016 kortlagt og kompenseret for sit CO 2 -aftryk og siden 2018 indarbejdet FNs bæredygtighedsmål i sin virksomedsstrategi.

Det er med til at gøre det danske brand til den eneste danske modevirksomhed i øjeblikket, der har underskrevet FNs The Fashion Industry Charter for Climate Action sammen med virksomheder som Adidas, Hugo Boss og Burberry.

Men, fortæller Ganni-ægteparret Ditte og Nicolai Reffstrup, »der er kun risici, ingen upside«, når man som modevirksomhed går ind i klimakampen. Nygerrig? Læs historien i dagens avis.

For første gang siden 2011 går kurven over nye kunder hos den amerikanske streamingtjeneste Netflix nedad.

Globalt har Netflix fået 2,7 mio. nye kunder i andet kvartal af året. Det er en del under Netflix’ eget mål på fem mio. nye kunder samt Wall Streets tro på over fem mio. nye kunder. Det skriver Financial Times.

Det sker efter, at Netflix hævede priserne på sine abonnementer for at skabe et bedre økonomisk resultat.

Skønt de hævede priser skulle bidrage til at forbedre Netflix’ bundlinje, kom de på et tidspunkt, hvor konkurrenter inden for streaming tæller flere og flere. Blandt andet havde Walt Disney med streamingtjenesten Disney+ kort forinden meldt sin ankomst.

Netflix selv begrunder det dårlige resultat med den kritik, som de giver udtryk for, at de har fået på grund af dårligt indhold.

Men streaminggiganten satser på, at det kommende kvartal kommer til at se bedre ud, da Netflix netop har sendt en ny sæson af deres populære tv-serier »Stranger Things« samt »Orange is The New Black« på banen.

Netflix forventer alene i USA 800.000 nye kunder i tredje kvartal.

»I København har man bygget for millionærer, og på et tidspunkt løb man tør for millionærer.«

Sådan lyder kritikken bl.a. fra direktør i boligøkonomisk Videnscenter Curt Liliegreen i Jyllands-Posten i dag.

Nye udbudtal viser nemlig, at der i stigende grad står store lejligheder tomme i København og Aarhus.

Kritikken rettes mod pensionsselskaber og andre ejendomsinvestorer, der har bygget for mange store lejligheder, i forhold til at der ikke er velhavere nok til at flytte ind i dem. Ifølge avisen er antallet af lejligheder over 100 kvadratmeter på udlejningshjemmesiden Boligportalen steget med 51 procent de seneste to år.

Det er svært for Danmarks største golfklubber og golfresorts at tjene penge på greenfees og klubmedlemskaber. År efter år fosser millionerne ud af kassen.

Det viser en gennemgang af regnskaberne, som Dagbladet Børsen har lavet fra otte af landets største kommercielle golfklubber og -resorts. Tilsammen tabte de 71 mio. kr i 2018 og alle havde underskud.

Mængden af tabte kroner varierer alt efter, om virksomhederne kun driver decideret golfklub, eller om de tilbyder tillægsydelser som restaurant, hotel og udstyrsbutik.

Langt de fleste opgiver heller ikke omsætning, men fællesnævneren af blodrøde bundlinjer viser, at man uhyre sjældent får økonomisk hole in one, når der bygges golfbane.

I starten af 00erne steg antallet af medlemskaber i de danske golfklubber kraftigt med over 50 pct. på kun otte år fra 98.000 til 152.000 medlemmer. Men efter finanskrisens gjorde sit indtog, har der været stilstand i tilgangen af medlemmer i Dansk Golf Union, der i 2018 talte 149.000 medlemskaber.

Det er ikke kun herhjemme, at billedet tegner sig sådan. Ph.d. og lektor ved CBS Økonomisk Institut, Battista Severgnini, der forsker i sports-, arbejdsmarkeds- og samfundsøkonomi peger på en global tendens, hvor unge mennesker vender golfsporten ryggen.

»Vi ser det i hele verden, og der kan være mange grunde til udviklingen. En af de vigtigste er tid. Golfbaner ligger ofte langt væk fra arbejdspladsen, det tager lang tid at spille en bane, og der skal tit investeres noget tid i klubben bagefter. Så er det hurtigere at hoppe på cyklen eller dyrke en anden form for sport. De unge har simpelthen for travlt,« lyder det fra CBS-lektoren til Børsen.

Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, giver sit bud på tre ting, der bør blive holdt øje med i dag:

Dagens absolutte danske fokus bliver regnskaberne fra Nordea og især Danske Bank. Hvor står de 2 banker i forhold til de store skandinaviske konkurrenter, som generelt har leveret rigtig gode regnskaber, og hvordan ser resten af 2019 ud? Netflix kom i går med skuffende regnskabstal og aktien faldt markant i eftermarkedet. Er det en enkelt svipser som viser at antallet af nye kunder kan svinge meget fra kvartal til kvartal, eller er det de stigende priser, som begynder at have en indflydelse på kundetilgangen? De amerikanske aktier har de seneste dage vist lidt svaghedstegn. Det er på kort sigt blevet sværere end nogen havde forventet, at fastholde S&P 500 indekset i 3000 niveauet. Var milepilen et plateau, som på kort sigt bliver lidt for svær at forcere?

Indeks Udvikling kl. 5.40:

Japan Nikkei 225 -1,6 pct.

Hongkong Hang Seng -0,5 pct.

Kina Shanghai Composite -0,7 pct.

Sydkorea Kospi -0,4 pct.

Singapore STI -0,2 pct.