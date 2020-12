Business-Overblik: Kasi-Jesper har 2,36 kroner på kontoen efter »bemærkelsesværdigt stort gennemløb« af penge

Godmorgen!

Det er dagen, hvor nye restriktioner træder i kraft i en række kommuner.

Vi har samlet de vigtigste historier fra erhvervslivet, så du kan få det store overblik.

1) Frustration og usikkerhed om hjælpepakker

Regeringen bebudede mandag en delvis nedlukning af samfundet i 38 kommuner, herunder København, Odense og Aarhus, og det har skabt stor usikkerhed og frustration i mange virksomheder, skriver Berlingske.

Ifølge Erhvervsministeriet vil virksomheder og selvstændige få adgang til kompensationsordningerne, hvis de er omfattet af coronarestriktioner.

Der er dog flere problemer ved de nuværende hjælpepakker, som ikke harmonerer med den nye nedlukning, mener brancheorganisationen for hoteller, restauranter og cafeer, Horesta, der er blevet kimet ned af medlemmer de seneste døgn.

»Der opstår selvfølgelig en masse spørgsmål, når man laver så omfattende restriktioner. Derudover er der en masse virksomheder, som ikke kan få hjælp, selvom de er ramt, og som regeringen ikke har taget stilling til eller overhovedet nævnt,« siger Kirsten Munch, politisk direktør for Horesta.

2) Hoteller, barer og restauranter har højeste smittetal

Corona stortrives blandt ansatte på hoteller, barer og restauranter. Blandt privatansatte er det den faggruppe med højeste smitteprocent, skriver Børsen på baggrund af data fra Statens Serum Institut.

Ifølge tallene er positivprocenten 2,4 procent i restaurant- og hotelerhvervet. Det tal er kun overgået af ansatte i sundheds- og socialvæsenet, hvor positivprocenten er 2,8.

Det er værd at bemærke, at opgørelsen viser, hvor folk arbejder – ikke hvor de er smittet.

»Vi kan ikke udpege et bestemt sted i samfundet eller et bestemt erhverv, som er årsag til den store smittespredning lige nu. Men man kan sagtens sige, at det ud fra en smittevurdering er farligere at møde en ansat i hotel- og restaurationsbranchen, end det er at møde folk ansat i andre private erhverv,« siger Viggo Andreasen, lektor og ph.d. ved Institut for Naturvidenskab og Miljø ved Roskilde Universitet, til Børsen.

3) 2,36 kroner på kontoen

Forretningsmanden Jesper Nielsen, bedre kendt som Kasi-Jesper, blev erklæret konkurs i november 2020. Det skete på baggrund af et krav fra smykkevirksomheden Pandora, efter at Kasi-Jesper havde brudt sin tavshedspligt om en voldgiftssag mellem Pandora og et af hans tidligere selskaber, Kasi ApS.

Nu konstaterer kurator Henrik Selchau Poulsen i sin første redegørelse til kreditorerne, at Kasi-Jesper har 2,36 kroner tilbage på sin danske bankkonto i Nordea. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

»Gennemgangen har vist, at der på kontoen har været et bemærkelsesværdigt stort gennemløb af midler, midlertidige større indeståender, betydelige overførsler til ukendte modtagere mv.«, står der ifølge Finans i redegørelsen.

Jesper Nielsen ønsker ikke gå nærmere ind i overførslerne, men siger til Finans, at »det er dyrt at være Jesper Nielsen, og jeg er jo god til at tjene penge.«

Ifølge redegørelsen fremgår det, at der er anmeldt krav mod Kasi-Jesper for 64,6 millioner kroner.

4) Erhvervslivet roser grøn skattereform

Tirsdag eftermiddag præsenterede et flertal i Folketinget en aftale om en grøn skattereform, som er opdelt i to faser.

I første fase forhøjes energiafgiften på fossile brændsler for erhverv med seks kroner pr. kilojoule, mens anden fase skal fastlægge rammerne for en ensartet CO 2 -afgift. Ambitionen er en ensartet CO 2 -afgift i 2030, der reelt kan erstatte de planlagte stigninger i energiafgifterne, som indføres i første fase.

Regeringen og aftalepartierne vil nu nedsætte en ekspertgruppe, som skal udarbejde forslag til udformning af en ensartet CO 2 -regulering.

Både Dansk Erhverv, Dansk Industri og Aalborg Portland roser den politiske aftale.

»Men der udestår et vigtigt arbejde, før partierne er i mål med den rigtige model, som på bedst mulig vis indfrier vores fælles høje ambitioner for klimaet,« siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Læs mere om aftalen her.

Tre forhold, investorerne bør holde øje med

Andreas Østerheden, chefstrateg i Nordea, kommer her med tre bud på, hvad investorerne bør lægge mærke til onsdag:

Aktier steg i går, og renterne faldt en smule, mens dollaren svækkedes. Det er relativt stille på markederne set i forhold til bare for en måned siden, og investorerne afventer bl.a. det vigtige centralbankmøde i ECB i morgen.

Det er fortsat politik, der dominerer, hvor de amerikanske politikere i Repræsentanternes Hus i dag skal stemme om at forlænge finansieringen af de offentlige udgifter en uge yderligere. Det er for at købe tid til forhandlingerne om dels en finanspolitisk hjælpepakke og dels budgettet for det kommende år. Samlet set vil det være værd at holde øje med i dagens løb.

Vender vi blikket mod brexitforhandlingerne, så mødes Boris Johnson og Ursula von der Leyen i aften, hvor man forsøger at blive enige om de sidste stridspunkter, der står i vejen for en handelsaftale. Positivt er, at briterne senest har sagt, at man undlader at gå imod den tidligere udtrædelsesaftale i sin lovgivning om de interne markedsforhold. Det synes dog at være et minimumskriterium for, at EU fortsat kan imødekomme briterne. Det britiske pund er blevet svækket i underkanten af 1 pct. alene i december måned og vil forventeligt reagere, som nyhedsstrømmen fortsætter.

Der vil være en række nøgletal at holde øje med i dagens løb, hvor vi får handelsbalancen fra Tyskland, låneansøgninger på realkreditlån i USA og jobtal (JOLTS). Disse jobtal er godt nok fra oktober, men det vil være underligt, hvis vi ikke i de kommende målinger begynder at se, at den stigende smitte og seneste nedlukninger også rammer arbejdsmarkedet i USA.

Det sker på markederne

USA, lukkekurser tirsdag

Dow Jones +0,35 procent

S & P 500 +0,28 procent

Nasdaq +0,50 procent

Asien, indeks onsdag kl. 6.30