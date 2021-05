Business-overblik: Kåre Schultz har planlagt sit farvel til topjob i Teva

God morgen, og velkommen til dagens Business-overblik.

Der er fuld fart på erhvervsnyhederne, hvor nattens aftale om genåbning af yderligere store dele af samfundet vil præge dagen.

En af de helt store nyheder er ellers naturligvis, at Sundhedsstyrelsen i går meddelte, at Johnson & Johnson-vaccinen bliver pillet ud af det danske vaccinationsprogram, som dermed forsinkes med op til fire uger for visse grupper af befolkningen.

Men hvordan kan det være, at den vaccine, Danmark har indkøbt flest af, nu pilles ud? Det sætter Berlingske fokus på i en længere artikel, hvor blandt andet Camilla Foged, der er professor ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet og forsker i vaccinedesign, siger:

»Jeg synes, det er helt rigtigt at tage den ud af vaccinationsprogrammet. Det ser ud, som om det er det samme sygdomsbillede for den her vaccine som for AstraZeneca. Bivirkningerne ser ud til at være nogenlunde de samme for Johnson & Johnson-vaccinen, og de ser også ud til at forekomme nogenlunde lige så ofte.«

Erhvervsledere blander sig i debatten

Flere og flere erhvervsledere blander sig i debatten om aktuelle emner som menneskerettigheder, racediskrimination og hadforbrydelser.

Det skriver Finans, der har talt med en række ledelsesrådgivere, som genkender tendensen.

»Vi ser en bevægelse mod, at virksomhederne gerne vil ses for at have andre interesser end kun de finansielle. Man har længe hørt topchefer udtale sig om for eksempel ligestilling eller andre temaer, som taler ind i virksomhedens egen agenda. At de nu også begynder at udtale sig om politiske emner, er interessant, men det kan også være sprængfarligt,« siger Louise Orbesen, stifter og ejer af Leading Humans, der rådgiver topchefer.

Det skyldes, at det kan ramme dem som en boomerang, hvis de efterfølgende selv kommer i en situation, hvor deres standpunkt kan fremstå hyklerisk.

Ekspertgruppe: Udfas hjælpepakker 1. juli

Siden coronakrisens begyndelse i marts 2020, er der udbetalt over 35 milliarder kroner i hjælpepakker til danske virksomheder. Dertil kommer forskellige låneordninger og udskudte betalingsfrister for trecifrede milliardbeløb.

Men 1. juli skal det være slut. I hvert fald som vi kender hjælpepakkerne i dag. Det skriver Berlingske.

Sådan lyder konklusionen fra den økonomiske ekspertgruppe, som gennem coronakrisen har rådgivet regeringen og Folketingets øvrige partier om den hjælp, der er sat i verden for at holde hånden under de danske virksomheder, der har kæmpet for livet under krisen, hvor restriktionerne har ført til manglende omsætning og store tab.

Dansk Industri er ikke begejstrede for udfasningen, som man i stedet mener bør vente til alle restriktioner er væk.

Kåre Schultz vil stoppe i Teva efter 2023

Den danske topchef i den israelske medicinalgigant Teva Pharmaceuticals, Kåre Schultz, ser ud til at lægge topchef-posten fra sig og i stedet søge mod en bestyrelseskarriere. I hvert fald når han er færdig i spidsen af Teva, og det kan allerede være om et par år, fortæller han til Børsen.

»Det er altid svært at spå om fremtiden, men jeg regner med at være her indtil min kontrakt udløber, og så regner jeg med, at på det tidspunkt skal en ny person overtage CEO-posten i Teva. Det er min plan,« siger den administrerende direktør. Kåre Schultzs kontrakt med Teva udløber i november 2023.

Han fortæller samtidig, at der er større chance for en bestyrelseskarriere end et nyt job som topchef.

Glohedt boligmarked giver hidsige købere

Der er i øjeblikket så stor rift om boligerne på markedet, at et nej til interesserede købere kan fremkalde aggressive reaktioner. Det skriver Finans.

Det kan for eksempel være klager til mægleren og dårlige anmeldelser på for eksempel Trustpilot og Facebook, fortæller ejendomsmæglerkæden Nybolig.

»Vi oplever, at mange ikke får boligen, som de håbede, og desværre lader nogle af dem deres frustrationer gå ud over mægleren. Nogen er gået så langt, at de har truet med at gå til pressen, fordi de føler sig svigtet af mægleren. Det siger lidt om, hvor frustrerende det er at handle bolig i øjeblikket. Og man forstår jo godt, at man kan blive grebet af en stemning, hvis man akut mangler et sted at bo. Men det er uheldigt, at mægleren bliver sorteper, når han reelt ikke kan påvirke situationen,« siger Thomas Hovgaard, kommunikationschef i Nybolig.

Virksomheder vil indgå negative renter

Et af tidens helt store emner er negative renter, og det har også ramt erhvervslivet, der dog ihærdigt forsøger at undgå renterne ved at begrænse deres indlån i bankerne. Det skriver Børsen.

I Nordea har erhvervskunderne eksempelvis indlånsrente på minus 1,25 procent, og det får virksomhederne til at handle:

»Specifikt ser vi, at virksomhederne ser på, om de kan reducere deres lån, ligesom vi ser virksomheder, der forlænger betalingsfristerne over for deres kunder og udnytter, at de ikke længere har et loft for, hvor meget de må indsætte på deres skattekonto, hvor der ikke er negative renter,« forklarer Bjørn Bøje Jensen, erhvervskundechef i Nordea.

Nyuddannede akademikere ramt af krisen

Mange nyuddannede har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet under coronakrisen, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Mere end hver femte nyuddannede akademiker er ledig et halvt år efter endt uddannelse. Det skriver Berlingske.

»Det er trist, at den økonomiske opbremsning som følge af coronapandemien har ramt de nyuddannede så hårdt. Vi har desværre også i tidligere kriser set, at det er dem, der skal til at tage hul på deres arbejdsliv, som oftest bliver ramt først,« siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, der er en paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede.

Tænketanken har også analyseret, hvordan dimittendledigheden har udviklet sig for faglærte og for personer med korte og mellemlange videregående uddannelser. For disse grupper er dimittendledigheden også steget det seneste år, men det er sket fra et noget lavere udgangspunkt.

Tre forhold, investorerne skal holde øje med

Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, kommer her med sine bud på, hvad investorerne bør være opmærksom på i dag:

1. Demant aflægger ikke kvartalsregnskab, men opdaterer alligevel investorerne kvartalsvis i en trading update. Den kommer for første kvartal i dag. Demant leverede en overraskende opløftende 2021 guidance drevet af produktlanceringer i slutningen af 2020, forventningerne til genoplukning, stram omkostningsstyring og store forventninger til deres audio salg. Fastholder de forventningerne, eller vil de også, som andre, allerede nu komme med en opjustering?

2. Jyske Bank har haft så travlt med kunderne i første kvartal, at de allerede har løftet forventningerne til helåret hele to gange. Der kommer næppe endnu en tidlig og tredje opjustering i dag, men investorerne vil alligevel holde et ekstra vågent øje. Det er bestemt ikke hverdagskost, at selskaber opjusterer forventningerne flere gange indenfor få uger.

3. Norwegian fremlagde i går deres rekapitaliseringsplaner, som i løbet af de kommende tre uger skal tilføre selskabet 6 milliarder NOK i hårdt tiltrængt frisk kapital. Om få dage bliver der offentliggjort et prospekt. De nuværende og ikke mindst private investorer må se deres ejerandel decimeret med mere end 96 procent Det vil de kommende dage og uger skabe stor aktivitet og ikke mindst frustration.

Det sker på markederne

USA – Lukkekurser mandag:

Dow Jones: +0,70 procent

S&P 500: +0,27 procent

Nasdaq: -0,48 procent

Asien – Indeks tirsdag kl. 06.30: