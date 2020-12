Business-Overblik: Irriteret Power-chef: Hvorfor må Bilka sælge elektronik, når vi ikke må?

Godmorgen!

Magtfuldt råd skal genstarte Danmark

Mens Danmark styrer mod en næsten total nedlukning, er en magtfuld kreds bestående af 20 personer blevet udpeget til et nyt konkurrenceråd, der skal komme med konkrete initiativer til at sparke gang i den coronaramte økonomi.

Rådet består bl.a. af: PFA-topchef Allan Polack, Googles danske direktør Malou Aamund, Falck-topchef Jakob Riis, GN Store Nord-direktør René Svendsen-Tune, GoMore-iværksætter Matias Møl Dalsgaard og Rudolph Care-stifter, Andrea Elisabeth Rudolph.

»Der er brug for, at vi får genåbnet en samtale om konkurrenceevne. Hvad er det, vi har at byde på som nation, og hvordan kan vi kollektivt arbejde hen imod, at verden vil vælge Danmark til?« siger Thomas Hofman-Bang, administrerende direktør i Industriens Fond.

I regi af rådet vil de 20 medlemmer hver spørge 20 andre danskere til råds om spørgsmålet: Hvorfor Danmark? Meningen er, at de 20 medlemmer ligesom et kædebrevsprincip skal indlede samtalen via sociale medier, så der pludselig er forskellige bud fra 400 stemmer.

Irriteret Power-chef: Hvorfor må Bilka sælge elektronik, når vi ikke må?

Langt de fleste butikker skal lukke mellem jul og nytår på grund af regeringens seneste coronarestriktioner. Nedlukningen gælder dog ikke for dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr. Det gælder for eksempel supermarkeder, tankstationer og bagere.

Hos elektronikgiganten Power med 19 varehuse er administrerende direktør Jesper Boysen lidt forundret over, at hans butikker skal holde lukket for handel, mens konkurrenten Bilka fortsat må lade kunder komme ind og købe eksempelvis elektronik, skriver Finans.

»Det er da irriterende, men desværre ikke noget, som vi kan gøre så meget ved. I stedet kører vi på med vores onlineudsalg i lukkeperioden. Vi glæder os i det mindste over, at der i nedlukningen er åbnet for, at kunder må købe og betale varer online samt hente dem i vores fysiske butikker. Selvom de er tvangslukket for anden handel,« siger Jesper Boysen.

Rejsekøbmænd køber op i blødende branche

Rejsebranchen er hårdt presset af coronakrisen, og foreløbig er 19 danske rejsebureauer gået konkurs i år. Trods tvivl om hvornår vi må rejse igen, er der stor appetit på konkursboerne, skriver Børsen.

Da rejsekoncernen Travelco Nordic, der er moderselskab for Bravo Tours, for eksempel kollapsede i efteråret, viste flere end 20 selskaber interesse for at købe Bravo Tours ud af konkursboet. Fem selskaber bød før fristen udløb, mens et sjette selskab for sent lagde et bedre bud end den senere vinder.

»De små kan ikke overleve på samme måde, fordi de ikke har de samme økonomiske muskler. Så det er en »survival of the fittest«-situation i øjeblikket. Dem, der er i stand til at finde penge, overlever og kan købe de andre op,« siger Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, til Børsen.

Helt unge kan komme foran 79-årige i vaccinekøen

EUs lægemiddelagentur har netop givet grønt lys til Pfizer/BioNTechs vaccine, og forud for godkendelsen har Sundhedsstyrelsen opstillet en række målsætninger for, hvilke befolkningsgrupper myndighederne bør prioritere at få vaccineret. Det skriver Berlingske.

Her fremgår det, at personer med »øget risiko« står forrest i køen, når det kommer til målsætning 1. Denne gruppe omfatter dog som udgangspunkt ikke raske borgere under 80 år, men personer i plejebolig, udvalgte patienter og personer med kroniske sygdomme samt mental eller fysisk svækkelse.

Næste gruppe i køen er unge mellem 15 og 29 år, der er prioriteret i målsætning 2, mens personale i sundheds- og ældresektoren er prioriteret i målsætning 3.

Erhvervsorganisationen SMVdanmark mener, at det er en rigtig prioritering, at Sundhedsstyrelsen anbefaler at vaccinere 15-29-årige før ældre borgere på op til 79 år, som ikke døjer med nogen sygdomme.

»Det vil lynhurtigt bringe smittetrykket ned, og på den måde kan vi genåbne økonomien relativt hurtigt,« siger Mia Amalie Holstein, cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark.

Tre forhold, investorerne skal holde øje med

Seniorstrateg Simon Kristiansen fra Nordea peger her på tre ting, som du skal være opmærksom på i dag:

Globale aktier og olieprisen faldt mandag, efter at en ny variant af covid-19 er blevet registreret i Storbritannien og dermed skaber fornyet frygt for yderligere globale restriktioner. Det globale FTSE World-indeks havde sin værste dag i tre uger og faldt 0,8 pct. målt i amerikanske dollar. Det europæiske Stoxx 600-indeks faldt 2,3 pct., og på Wall Street faldt S&P 500-indekset 1,7 pct. i den tidlige handel, men formåede at begrænse tabet til 0,4 pct. Pundet faldt 1,5 pct. over for til euroen i reaktion på, at flere lande har forbudt indrejse fra Storbritannien. Bevægelserne var næppe hjulpet af, at handelsvolumen typisk er reduceret i opløbet til jul og nytår, hvilket er med til at forstærke udsvingene. Tidligt tirsdag morgen er markederne i Asien åbnet med fald. Det bliver interessant at se, om udviklingen kan vendes inden markedet går på juleferie. ​

Boligmarkedet har været robust under coronakrisen, og i den amerikanske økonomi har det kunne ses på salget af eksisterende huse. Vi får tal for november, og det ventes, at 6,7 millioner eksisterende huse blev solgt den måned. Det vil i så fald være en nedgang på 1,0 pct. i forhold til måneden før.

Sektorrotation inden for aktier har mistet lidt af sit momentum den seneste uge til halvanden, i takt med at virusfrygten er taget til. Interessant nok har small cap klare sig bedre end large cap, og cykliske aktier har klaret sig bedre end defensive i samme periode. Det er i kampen mellem value og growth, at slaget er blevet tabt. Den amerikanske stimulanspakke og godkendelsen af Pfizer/BioNTech-vaccinen i EU burde på papiret favorisere value aktier, men det er for en tid blevet overskygget af den nye mere smitsomme covid-19-variant og investorer, som har taget profit fra deres valuehandler. Det bliver derfor interessant at se, om value kan genvinde momentum i årets sidste handelsdage.

Det sker på markederne

USA – lukkekurser mandag:

Dow Jones: +0,12 pct.

S&P 500: -0,39 pct.

Nasdaq: +0,10 pct.

Asien – indeks tirsdag kl. 06.30: