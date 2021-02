Business-overblik: Hele verdens øjne var på én bestemt aktie. Nu styrtdykker den

Godmorgen og velkommen til en overflyvning af onsdagens erhvervs- og økonominyheder.

Vi begynder med de seneste ugers store drama på aktiemarkedet.

GameStop-aktie i frit fald

En aktie, der over de seneste uger har været genstand for en forbitret kamp mellem Wall Streets giganter og en hær af private investorer, GameStop, er tumlet ned af aktiebakken.

Ved lukketid i USA var GameStop-aktiens værdi styrtdykket med 60 procent.

Der har de seneste uger været et enormt opadgående pres på priserne på aktier, som en række store investeringsfonde bruger til såkaldt shorthandel. De låner kort sagt de pågældende aktier af andre investorer, der modtager et gebyr for det, hvorefter de sælges på fondsbørsen.

Investeringsfondene forventer et kursfald på aktierne og kan dermed købe dem billigere tilbage, når de skal leveres tilbage til den oprindelige investor.

Denne spekulative manøvre faldt til jorden, da en hær af private investorer via investorfora på nettet aftalte at presse kurserne på aktierne. Men ved lukketid var prisen altså styrtdykket igen.

»Det her måtte jo ske – det viser tilbage til den gamle præmis om, at aktiemarkedet grundlæggende i yderpunkterne er drevet af grådighed og frygt,« siger Mike Mullaney, direktør for global markedsresearch hos Boston Partners, til Financial Times.

»Jeg har ondt af alle, der steg på og handlede i sidste uge, specielt på købersiden,« tilføjer han.

Færre danskere sendt hjem på grund af nedlukning end i foråret

Virksomhederne har kun sendt halvt så mange medarbejdere hjem på lønkompensation som under den første store nedlukning sidste forår, melder Dansk Industri.

Det skriver Finans.

Ifølge en medlemsrundspørge hos landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, har medlemsvirksomhederne kun sendt halvt så mange medarbejdere hjem med lønkompensation fra staten som i foråret 2020. Mens Dansk Industris medlemsvirksomheder i uge to i år havde sendt 23.000 medarbejdere hjem på lønkompensation, var tallet i uge 19 sidste år 48.000 hjemsendte medarbejdere på lønkompensation.

»Det er overraskende, når man tænker på, at nedlukningen er lige så omfattende denne gang, og at der også er omfattende restriktioner i mange andre lande,« siger underdirektør i Dansk Industri Steen Nielsen, som tilskriver den positive udvikling, at virksomhederne denne gang var bedre forberedt.

Erhvervsmastodonter kræver plan for genåbning af Danmark – DI vil teste alle danskere over ti år

Dansk Industri kommer nu med en plan på fire punkter, der kan føre til en genåbning af dansk økonomi. Kravene om en plan for genåbning støttes af Dansk Erhverv og Venstre, skriver vi selv på Berlingske.

Med en klar plan skal regeringen skabe mere håb og tro på fremtiden hos landets virksomheder. Hos DI er man klar med en større plan på fire punkter, der viser, hvordan man kan genåbne store dele af samfundet, så det samtidig sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Det gælder om at undgå, at statsminister Mette Frederiksen (S) og andre medlemmer af regeringen få dage før 28. februar indkalder til pressemøde og fortæller et helt uforberedt erhvervsliv om næste fase af åbningen.

»Det, som vi ser, er, at uvisheden skaber modløshed. Både i den private familie, men i den grad også i virksomhederne og samfundet i øvrigt. Vi skal have skabt en vished, og det skal være en vished for, at vi har en plan for genåbningen,« siger administrerende direktør i DI Lars Sandahl Sørensen.

Tre ting, investorerne skal holde øje med:

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet peger på tre ting, som investorerne skal holde øje med i dag:

Vi oplevede pæne kursstigninger i går hjulpet af bedre end ventede regnskaber og optimisme omkring en kommende finanspolitisk pakke fra USA, selvom der endnu ikke synes at være gennembrud i forhandlingerne mellem republikanerne og demokraterne. Dagen i dag byder på både regnskaber og nyt fra økonomien. Starter vi med regnskaberne, så aflægger danske Ørsted og Novo Nordisk regnskab i dag. Kigger vi ud over Danmarks grænser vil også selskaber som medicinalgiganten GlaxoSmithKline, bilproducenten Volvo, chipproducenten Qualcomm og den japanske bank Nomura aflægge regnskab i dagens løb. Mens den amerikanske regnskabssæson er godt halvvejs, skød vi for alvor den danske i gang i går, og her er det endnu for tidligt at konkludere på resultaterne. Men som de danske sværvægtere aflægger regnskaber i de kommende uger, vil det give et klarere billede af situationen.

På datafronten bliver det mest interessant at følge erhvervstilliden i servicesektoren i mange vigtige økonomier rundt omkring i verden. Modsat fremstillingssektoren, som viser sig relativt robust til de seneste nedlukninger, ventes servicesektoren fortsat at være tynget af nedlukningerne. Vi får også inflationstal fra Europa og ikke mindst den private amerikanske jobrapport ADP, som dog ikke plejer at være en god indikator for fredagens store og meget fulgte jobrapport nonfarm payrolls.

Sidst, men ikke mindst kan man også følge en række centralbankchefer på talerstolen i USA. Det ventes, at Feds Bullard, Harker og Mester taler om blandt andet pengepolitik og arbejdsmarkedet. Det vil være overraskende, hvis der kommer noget nyt efter udmeldingerne på Feds møde i sidste uge, men ikke desto mindre benytter medlemmerne i ny og næ muligheden til at fremhæve relevante synspunkter eller diskussioner i rentekomiteen.

Det sker på markederne

USA lukkekurser tirsdag

Dow Jones: +1,57 procent

S & 500: +1,39 procent

Nasdaq: +1,56 procent

Indeks onsdag 06.20

Japan Nikkei: +0,74 procent

Hongkong Hang Seng: -0,42 procent

Kina CSI: +0,18 procent

Rigtig god dag!