Business-Overblik: Forskere vil stoppe boligfesten i storbyerne med nye boligskatter og stop for populære lån

Godmorgen!

Så blev det tirsdag morgen, hvor vi vågner til endnu en dag i coronapandemiens tegn. Mens hele verden taler om de positive resultater af et vaccineforsøg, som medicinalkæmpen Pfizer offentliggjorde mandag, kæmper det norske flyselskab Norwegian for livet og måtte i går aftes meddele, at det lukker alle ruter i og ud af Danmark, og så er der fortsat heftig debat om aflivningen af landets minkbesætninger.

I mellemtiden har Tryg besluttet sig for at gå imod politikernes og Finanstilsynets anbefalinger om ikke at udbetale udbytte på grund af coronakrisen. Men vi begynder med et kontroversielt forslag til, hvordan man kan standse danskernes trang til at flytte fra landet til byen.

Forskere vil gøre det dyrere at købe bolig i storbyerne

En forskergruppe fra Syddansk Universitet vil sætte en stopper for boligfesten i byerne, skriver Finans. Indførelsen af variabelt forrentede og afdragsfrie realkreditlån har sendt boligpriserne i vejret i byerne. Det har forværret skævvridningen mellem by og land, argumenterer forskningsgruppen.

Skævvridningen forstærkes af, at investorer er begyndt at spekulere i storbyernes boliger. Spekulationerne skaber store og skattefri gevinster til ejerne. Spekulationerne bevirker, at familier bosætter sig i storbyerne og ikke på landet, hvor boliger risikerer at blive værdiløse, fordi en ny familie ikke nødvendigvis står klar til at overtage den dag, man selv vil flytte videre. Forskergruppen vil gøre det mindre attraktivt at investere i storbyernes boliger for at hæmme urbaniseringen og komme landdistrikter til hjælp:

»Politikerne er nødt til at bremse, at boligen er et investeringsobjekt,« siger Egon Noe, professor og leder af Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, til Finans.

Flugten mod byerne kan bremses ved at begrænse afdragsfrie og variabelt forrentede realkreditlån samt muligheden for at belåne boligers friværdi med tillægslån. Beskatning af boliggevinster er et andet effektivt værktøj, påpeger forskergruppen. Forenet Kredit og det uafhængige Boligøkonomisk Videncenter er uenige i, om det vil løse den stigende urbanisering.

Tryg gør oprør mod stop for udbyttebetaling

Børsen skriver, at Tryg kan blive det første danske finansielle selskab, der betaler udbytte, siden coronakrisen meldte sin ankomst i marts i år. Dermed har Tryg valgt at direkte mod en klar anbefaling fra Finanstilsynet.

Tryg meddelte på forhånd intentionerne om at genoptage udbyttebetaling til Finanstilsynet, men det har ikke formildet tilsynet. Derfor skal Tryg-formand Jukka Pertola og næstformand, den tidligere nationalbankdirektør, Torben Jensen nu stå »skoleret« for tilsynsdirektør Jesper Berg, skriver Børsen.

I sommer anbefalede Finanstilsynet, at finansielle virksomheder afstod fra at udbetale udbytte, fordi det strider mod intentionen i regeringens coronapakker, »hvis de udhules gennem en udlodning af kapital« i en situation med stor usikkerhed. Og sådan er det stadig, mener tilsynet:

»Henstillingerne om ikke at foretage udbyttebetalinger afspejler, at der ikke er normale forhold i 2020. De enkelte selskaber er en del af noget større og bør gennem mådehold bidrage til helheden,« hedder det ifølge Børsen i en mødeindkaldelse fra Finanstilsynet til Trygs ledelse.

Få Business-overblikket – hver dag Du er i gang med at læse morgenposten fra Berlingske Business. Her får du dagligt det fulde overblik over de vigtigste erhvervsnyheder fra ind- og udland, så du kun behøver læse én artikel for at være opdateret. Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du få overblikket direkte i din indbakke – hver morgen.

Ja tak, jeg har læst og forstået samtykkeerklæringen Jeg giver hermed tilladelse til, at Berlingske hver morgen inden klokken 09.00 sender mig det fulde politiske overblik med dagens vigtigste historier analyser og debatter i dansk politik. Jeg bekræfter desuden, at jeg er over 13 år, og at Berlingske Media A/S må opsamle og behandle de anførte personoplysninger til det ovennævnte formål. Oplysningerne kan i visse tilfælde blive delt med tredjepart. I vores privatlivspolitik kan du læse mere om tredjeparter og hvordan du tilbagetrækker dit samtykke. www.berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik

Regeringens dødsdom til mink var ulovlig: »Det er helt grotesk«

Selv om regeringen ikke har lovhjemmel til at beordre alle mink i Danmark udryddet, har Fødevarestyrelsen på vegne af regeringen sendt ordrer til alle landets minkavlere om at slå besætningen ned. Det skriver Berlingske.

»Du skal derfor begynde på aflivning og pelsning af besætningen hurtigst muligt«, har regeringen skrevet til landets minkavlere.

Efter nyheden om, at regeringens ordre var ulovlig, er minkavler Jens Balling fra Varde i Vestjylland stoppet med at aflive sine mink.

»Da jeg så, at ordren var ulovlig, lukkede vi farmen og satte hængelås på,« fortæller han.

Regeringen må jævnfør loven dog kun beordre mink aflivet på de minkfarme og i zoner, hvor der har været konstateret smitte. Jens Balling føler, at myndighederne, som fredag beordrede ham og mange andre til at aflive hele besætningen, har løjet over for ham:

»Det, vi fik, var en klokkeklar ordre på, at alle mink skulle slås ned. Det er helt grotesk,« siger den 23-årige minkavler.

Norwegian lukker alle ruter i Danmark

Det kriseramte norske flyselskab Norwegian indledte i går en dramatisk overlevelseskamp, efter den norske stat mandag morgen sagde nej til yderligere statsstøtte til selskabet. I løbet af mandag fyrede Norwegian de første 1.600 medarbejdere og reducerede flåden fra 21 til seks fly.

Som en konsekvens oplyste selskabet så sent som mandag aften ifølge Check-in.dk, at det ville lukke alle flyruter i og ud af Danmark.

Mandag aften meddelte DAT endvidere, at selskabet overtager Norwegians rute mellem København og Aalborg, og at DAT allerede fra onsdag vil øge antallet af afgange betydeligt.

»Lige siden opstarten på ruten mellem Aalborg og København i sommer, har vi set et behov for vores gode kvalitet til fornuftige priser. Vi vil fortsat sørge for passende frekvens og rimelige priser og har derfor besluttet at øge vores produktion og vil flyve yderligere 28 afgange i ugen for at imødekomme passagerers behov,« udtaler administrerende direktør Jesper Rungholm.

Tre ting, investorerne bør holde øje med

Her er chefstrateg i Nordea Andreas Østerhedens bud på tre ting, du bør holde særligt øje med i dag:

Man kunne som investor opleve endnu en dag i går med kraftige stigninger på markederne i håbet om en effektiv vaccine fra Pfizer/BioNTech. Nyheden på vaccinefronten fik renterne til at stige kraftigt og olieprisen til at stige med omkring ti pct. i håbet om en normalisering af samfundet og stigende vækst fremadrettet. Også finansaktier oplevede kraftige stigninger sammen med industriaktier. En sådan nyhed er omtrent umulig at time som investor, men i takt med at tiden går, er det vores forventning, at flere af de lovende kandidater på vaccinefronten vil vise fremskridt, og at økonomien igen vil finde sit fodfæste, når virussen slipper sit greb. Tyske BioNTech aflægger regnskab senere i dag, og investorerne vil benytte lejligheden til at søge efter mere information om vaccinen.

Der vil være andet interessant på regnskabs- og nøgletalsfronten, hvor Adidas og Deutsche Post står skoleret og aflægger deres regnskaber. På nøgletalsfronten kan man følge den tyske undersøgelse ZEW, som tager stemningen blandt finansanalytikerne og senere på dagen optimismen blandt de mindre virksomheder i USA ved NFIB. Det vil også være jobtallet JOLTS, hvor det vil være muligt at få et indblik i udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder et nærmere billede af efterspørgslen på arbejde.

Sidst, men absolut ikke mindst, kan man følge en række talere fra både Den Europæiske Centralbank (ECB) og den amerikanske centralbank, Fed, i dagens løb. Her taler ECBs Knot, Feds Quarles, Rosengren og Kaplan. Forventningen er fortsat at ECB vil komme med yderligere hjælp ved deres møde i december, mens Fed har været skarpe i retorikken om, at det er politikerne i Washingtons tid til at løfte stafetten.

Det sker på markederne

Aktier USA, lukkekurser mandag:

Dow Jones: +2,95 pct.

S&P 500: -2,80 pct.

Nasdaq: -0,39 pct.

Aktier Asien, mandag kl. 07.00:

Japan Nikkei: +0,26 pct.

Hongkong Hang Seng: +0,50 pct.

Kina CSI: -0,68 pct.