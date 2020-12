Business-Overblik: Forbrugsfesten banker priserne i vejret: Så meget er de steget

Godmorgen!

Velkommen til ugens første Business-Overblik, der som altid guider dig gennem dagens vigtigste erhvervsnyheder.

Vi skal runde en ny prognose for dansk økonomi, der alt andet lige ikke ser lys ud, og så skal vi forbi en dansk tandlægekomet, der er havnet i en amerikansk retssal. Men vi begynder med historien om fragtpriserne, der er eksploderet:

Asi­en er støv­su­get for con­tai­ne­re, og pri­ser­ne sti­ger eks­plo­sivt

Mens den globale handel i foråret styrtdykkede pga. coronakrisen, eksploderede den i efteråret. Det har medført, at Fjernøsten er blevet støvsuget for containere, så der lige nu mangler ca. en halv mio. for at matche efterspørgslen. Og det har fået fragtpriserne til at stige med 150 pct.

Det skriver Børsen.

»Der er super stort pres på kedlerne i øjeblikket. Der sker en opbygning af lagre overalt i verden nu, og alt kører stærkt ud af Asien. Når vi ikke kan rejse til Mallorca, bruger vi i stedet penge på elektronik og i byggemarkeder, så det er helt klart en konsekvens af covid-19,« siger Lars Mikael Jensen, senior vice president og netværkschef i A.P. Møller-Mærsk.

Det værste år siden 90erne – topøkonom advarer om kommende regning

Når året rinder ud, kan vi se tilbage på et rigtig slemt år for de offentlige finanser, og den seneste nedlukning gør situationen værre. Men danskerne kan være glade for, at vi gik ind i krisen med de mest robuste offentlige finanser i Europa. Det skriver Berlingskes Frederik M. Juel.

Alt tyder på, at vi er på vej mod et underskud på de offentlige finanser på 80 milliarder kroner eller mere i år. Det svarer til 3,4 procent af landets samlede produktion i form af BNP. Det vil i givet fald være på linje med underskuddet i 2012, som var det værste år i finanskrisen. Og vi skal helt tilbage til 1990erne for at finde underskud, der er større.

Det er Danmarks Nationalbank, der onsdag kom med en ny prognose for den danske økonomi med udsigterne for de offentlige finanser. Flere økonomer peger på, at det er uhyre svært at spå om de offentlige finanser, og her i coronakrisen er det endnu værre end normalt.

Dansk tandlægekomet kræver milliarderstatning af amerikansk selskab

Et usædvanligt slagsmål i de amerikanske retssale involverer det danske successelskab 3 Shape og den amerikanske storkoncern Align. Danskerne bruger i øjeblikket et trecifret millionbeløb om året på advokater, men forude kan vente en erstatning i milliardklassen. Det skriver Berlingskes Lasse Friis.

En af landets hurtigst voksende virksomheder 3 Shape har vundet første skridt i et omfattende juridisk slagsmål i USA. Det succesfulde selskab, som har skabt en gylden forretning med salg af skannere og software til tandlægeindustrien, har fået en amerikansk dommers ord for, at det kæmpestore amerikanske selskab Align Technology ikke kan stoppe et søgsmål i USA.

Nu går den danske virksomhed efter en erstatning, der kan overstige en milliard kroner. Det er en stor sejr for 3 Shape, at retten, der ligger i delstaten Delaware, har givet 3 Shape lov til at føre sagen. Vinder det danske selskab i sidste ende, kan det betyde, at Align Technology skal betale en erstatning, der kan løbe op i mere end en milliard kroner.

Storbritannien og EU fortsætter forhandlingerne om Brexit

Både Storbritannien og EU er blevet enige om at gå en ekstra mil for at nå en aftale om briternes udgang af EU.

Det skriver BBC.

Søndag sagde Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, at Storbritannien og EU fortsat er langt fra hinanden på nøgleområder i forhold til at nå en handelsaftale.

Han understregede, at Storbritannien er forberedt på et brexit uden en handelsaftale, hvilket han anser som det mest sandsynlige scenarie.

»Jeg er bange for, at vi stadig er langt fra hinanden på nogle nøgleting. Men hvor der er liv, er der håb. Vi fortsætter med at tale sammen for at se, hvad vi kan gøre.«

»Storbritannien vil helt sikkert ikke forlade snakkene, sagde Boris Johnson, der mener, at en aftale kan blive indgået, hvis EU ønsker det.«

Tre forhold, investorerne skal holde øje med

Investeringsøkonom Per Hansen, Nordnet, har øjnene rettet mod disse tre fokuspunkter:

Kommer der et gennembrud i Brexitforhandlingerne eller bliver EU/UK nødt til at erkende, at 4,5 år efter Brexit kommer der et hårdt Brexit?

Smittetallene er stadig alt for høje. Det gælder ikke kun i Danmark, men også i Tyskland, hvor man efter planen vil lukke store dele af landet ned fra onsdag og til efter nytår. Kan investorerne blive nervøse for, at det kan få en forsinket kurseffekt hos aktieinvestorerne?

Svækkelsen i den amerikanske dollar ser ud til at bide sig fast, og investorerne begynder at indstille sig på, at det kan komme til at være en negativ faktor i starten af 2021 for de danske aktier, når guidance for det nye år skal sendes ud. Svækkelsen i den amerikanske dollar har endnu ikke i stort omfang været ”talk of town”, men det kan det blive.

Aktiemarkederne

USA lukkekurser fredag

Dow Jones +0,16 pct.

S&P 500 -0,13 pct.

Nasdaq -0,23 pct.

Asien – Indeks mandag kl. 06.16

Japan Nikkei +0,5 pct.

Hongkong Hang Seng -0,1 pct.

Kina CSI +0,6 pct.