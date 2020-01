Business-overblik: Flying Tiger vil have os til at funshoppe på nettet

Godmorgen!

Tirsdagen byder på en pose blandede erhvervsnyheder, som du bør stifte bekendtskab med. I den farverige ende af skalaen vil Flying Tiger ifølge Finans have os til at funshoppe online, mens vi i den mere alvorlige ende skal høre om byggebranchen, der frygter, at et krav om højere mindsteløn vil koste jobbet for svage grupper på arbejdsmarkedet.

Vi skal også høre om endnu en analyse, som viser, at højere krav til iværksætterselskaber har ført til færre af slagsen. Men vi begynder med de skattegældsplagede danskere.

Staten får kritik for at drive bank med tårnhøje renter

Danskernes gæld til det offentlige er rekordhøj, og foreløbig er der kun udsigt til, at gældsbjerget bliver ved med at vokse. Blandt andet fordi rentegælden vokser med. Det skriver Berlingske.

Gældsstyrelsen tilskriver årligt inddrivelsesrenter på 8,05 procent. Og den rentesats er for høj, hvis man vil have borgere og virksomheder til at betale deres gæld, lyder det fra flere sider. Oven i den høje rente er muligheden for at få et kompenserende rentefradrag fjernet fra årsskiftet, så rentebyrden slår endnu hårdere igennem over for personer med gæld til det offentlige.

»Jeg synes, at otte procent er en høj rentesats. Efter min mening ligger rentesatsen i den øvre ende af, hvad det er rimeligt, at en offentlig myndighed skal opkræve af borgerne i en tid, hvor der i samfundet i øvrigt stort set ikke er renter. Rentesatsen udgør på ingen måde et incitament til at betale gælden i en fart,« siger Henning Boye Hansen, skattekonsulent i revisionsfirmaet BDO.

Danskerne lægger netop stor vægt på, at gælden skal betales tilbage. For nylig skrev Berlingske, at 95 procent af danskerne synes, at den enkelte borger har pligt til at betale sin gæld til det offentlige.

Danskernes gæld til det offentlige er senest opgjort til 123 mia. kr., og en stor del af gælden er rentegæld. I 2018 udgjorde renter en fjerdedel af gælden. Gældsstyrelsens inddrivelsesrenter udgør en stadig større post i gældsregnskabet.

Højere mindsteløn vil koste job til flygtninge, unge og ufaglærte

Hvis lønmodtagerne får held med at få deres hovedkrav til overenskomsterne for byggeriet igennem med en stigning i mindstelønnen på 20-40 kr., får det slagside i forhold til at få flygtninge og andre marginaliserede på arbejdsmarkedet i job. Det skriver Børsen.

En af dem, der ansætter folk på kanten af arbejdsmarkedet, er Martin Skou Heidemann, adm. direktør og partner i Skou Gruppen. Han er vant til, at kommuner spørger ham, om han kan hjælpe borgere i gang med et job.

»Men det er klart, at hvis vi skal til at betale 30 eller 40 kr. mere i timen, så vil vi ikke have lyst til at ansætte flygtninge og andre, der er marginaliserede på arbejdsmarkedet. Vi vil gerne give dem chancen, men med så stor en stigning i mindstelønnen vil det blive alt for dyrt for os,« siger Martin Skou Heidemann, til Børsen.

Antallet af iværksættervirksomheder styrtdykker

Antallet af nyetablerede selskaber faldt næsten 16 procent i december og omtrent 26 procent i fjerde kvartal som helhed sammenlignet med de samme perioder i 2018. Det skriver Finans på baggrund af nye tal fra kreditanalyseselskabet Experian.

Faldet skyldes i høj grad, at den forrige regering sammen med Dansk Folkeparti i april sidste år afskaffede selskabsformen iværksætterselskab (IVS), som det kun kostede én krone at oprette.

»For os er det her en kæmpe katastrofe. Det, vi hører ude fra miljøet, er, at specielt mange af de nye grønne iværksættere, som ofte er unge eller under uddannelse, undlader at komme i gang,« siger Peter Joakim Kofler, bestyrelsesformand i Dansk Iværksætter Forening, til Finans.

Flying Tiger vil have os til at funshoppe på nettet

Onlinesalg skal puste ny luft i den danske detailkæde Flying Tiger Copenhagen. Det skriver Finans.

Mens onlinesalg efterhånden er fast kutyme for de fleste detailkæder, har kæder med billige produkter – også kaldet funshopping, som er det, Flying Tiger Copenhagen og Søstrene Grene tilbyder – afholdt sig fra at gå ind på området. Men det kommer til at ændre sig fra nu.

Flying Tiger har nemlig netop åbnet sin egen netbutik i Danmark, og målet er at brede onlinehandelen ud til resten af verden. Søstrene Grene følger trop senere i år.

»Vores kunder er digitale, og hidtil har vi ikke kunnet tilbyde dem muligheden for online at købe de produkter, som vi præsenterer på sociale medier. En af grundene til, at vi har tøvet, er, at vi i vores DNA vil skabe oplevelser og inspiration i butikkerne – frem for kun at sælge produkter. Det forsøger vi nu at bringe online,« siger kædens adm. direktør, Martin Jermiin, til Finans.

Tre forhold, investorerne skal holde øje med

Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, har fokus på disse tre punkter i dag.

Bang & Olufsen offentliggør kvartalsregnskab. Dramatikken er dog taget ud af tallene, efter at selskabet før jul kom med den fjerde nedjustering på stribe. Mest opmærksomhed vil der være omkring, hvorvidt der allerede nu bliver annonceret nye strategitiltag.

Det officielle Kina er i USA for at underskrive handelsaftale. Underskrivelsen skal foregå i morgen på besøgets sidste dag. Investorerne venter på, om der kommer nye oplysninger om det fremtidige samarbejde. Som en »gestus« – givetvis i forbindelse med underskrivelsen – anser USA ikke længere Kina som en »valutamanipulator«, der holder sin valuta kunstigt lavt for at tilgodese eksporten.

De amerikanske aktieindekser fejrede nye rekorder i går. De europæiske forsøger at tage tråden op, hvor de amerikanske slap i går, og de asiatiske fortsætter i dag. Også de danske aktier forventes at få en positiv indledning.

