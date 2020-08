Business-overblik: Flere til salg-skilte: Nu tipper balancen på boligmarkedet

Godmorgen!

Vi har samlet de vigtigste historier fra erhvervslivet, så du kan få det store overblik, mens du nyder morgenkaffen.

Vi skal både runde en ny udvikling på boligmarkedet og andet kapitel i Berlingskes serie om verdens mest vellykkede skandale. Men vi starter med Arnes pension.

1. Morten Østergaard: Ar­nes pen­sion må ikke ko­ste ar­bejds­kraft

Den radikale leder Morten Østergaard fastslår forud for tirsdagens præsensentation af Socialdemokratiets pensionsudspil, at udspillet ikke må koste hænder på arbejdsmarkedet. Så må de findes på anden vis, siger Morten Østergaard til Børsen.

»Når regnebrættet gøres op i forbindelse med finansloven, hænger tingene sammen. Hvis der er truffet beslutninger, der går den ene vej, må der også være truffet beslutninger, der går den anden vej. Ellers har man selv forbrudt sig mod forståelsespapiret. Så får man svært ved at lave en finanslov,« siger den radikale leder.

Ifølge Morten Østergaard er det et »vilkår«, at udbuddet af arbejdskraft ikke mindskes.

2. »Vi vidste godt, Goldman Sachs ville blive kontroversielt«

I 2013 stod politikerne med et valg. Enten skulle DONG trække håndbremsen på sit spirende vindeventyr, eller også skulle der skydes penge ind. Folketinget valgte det sidste, men da buddene udefra kom ind, tændtes en lunte. På bomben i den anden ende stod et amerikansk navn: Goldman Sachs.

Men havde DONG overhovedet brug for pengene, da man i 2014 fik tilført 13,3 mia. kr., hvoraf størstedelen kom fra den amerikanske storbank Goldman Sachs? Selskabet kunne jo godt betale sine regninger, og om nogle år ville pengene begynde at rulle ind fra de havvindprojekter, man allerede var i gang med at opføre.

»Meget af det, der er blevet sagt og påstået, er jo helt forrykt, usandfærdigt og totalt uden rod i realiteterne. Det, at man spurgte til, om DONG overhovedet havde brug for pengene? Ja, det skal jeg da hilse og sige, at de havde. Det havde en enig og yderst kompetent bestyrelse konkluderet. Det var ubetvivleligt,« siger tidligere finansminister Bjarne Corydon.

Læs andet kapitel i Berlingskes serie her.

3. Nu tipper balancen på boligmarkedet

Nye tider er på vej på boligmarkedet, som i løbet af foråret og sommeren har været i ubalance og oplevet prisstigninger, skriver Finans.

Coronakrisen har betydet væsentligt større interesse for at købe end for at sælge. Men nu melder flere af landets ejendomsmæglerkæder om en stigende interesse for at sætte boligen til salg. Dermed er der udsigt til et mere naturligt forhold mellem købere og sælgere.

»Det har i udpræget grad været sælgers marked, men det aftager nu. De seneste måneders store køberefterspørgsel får flere sælgere til at sætte til salg. Vi vil se en U-vending på boligmarkedet,« siger Preben Merrild Angelo, adm. direktør i Realmæglerne, til Finans.

De mange købere og få sælgere i markedet har fået udbuddet af boliger til salg til at falde til det laveste niveau i 13 år. Der er nu ca. 42.000 huse, ejerlejligheder og fritidshuse til salg, hvilket ifølge Arbejdernes Landsbank er 23 pct. færre end for et år siden.

»Vi går nu fra exceptionelle tilstande for sælgere, til at markedet bliver mere afbalanceret igen. Det er nok meget fornuftigt. Det betyder, at de fuldstændigt vanvittige rekorder, vi har set, hører op. Det betyder også, at de prisstigninger, vi ejendommeligt nok har set under coronakrisen, vil nærme sig et 0 i tredje kvartal,« vurderer Preben Merrild Angelo.

4. Pandora-aktie står til fald efter udsigt til stort dyk i smykkesalget

Pandora overraskede mandag aften med et uventet regnskab, der viser en virksomhed, som er hårdt presset af coronakrisen. Smykkekoncernen fremlagde nye forventninger til 2020 efter et andet kvartal, hvor salget faldt med næsten 40 pct. til 2,9 mia. kr. Faldet i kvartalet var forventet, fordi Pandora allerede i begyndelsen af juli havde sendte en kort meddelelse ud om kvartalet.

»Andet kvartal af 2020 vil ikke blive glemt i den nærmeste fremtid. Covid-19 har ændret vores samfund og udfordret globale brands verden over. Pandemien kan have en blivende effekt på forbrugeropførslen, vores måde at arbejde på og vores brug af teknologi,« hedder det fra Alexander Lacik i regnskabet.

Ligesom en række andre selskaber valgte Pandora tidligere at sløjfe forventningerne til 2020, men i forbindelse med det netop offentliggjorte tal spår Pandora, at salget i år vil dykke med 14 til 20 pct.

Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet spår et fald, når aktiemarkedet åbner kl. 9.

»Der er eller burde være lagt op til en større kurssnitter,« skriver han i en kommentar.

Han mener, at aktiekursen har holdt sig for højt under krisen.

»Halvårsregnskabet er indtjeningsmæssigt dårligt, hvilket ikke burde komme som den store overraskelse. Aktiekursen derimod afspejler ikke at der kommer specielle udfordringer i 2020,« skriver Per Hansen.

Få Business-overblikket – hver dag Du er i gang med at læse morgenposten fra Berlingske Business. Her får du dagligt det fulde overblik over de vigtigste erhvervsnyheder fra ind- og udland, så du kun behøver læse én artikel for at være opdateret. Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du få overblikket direkte i din indbakke – hver morgen.

Ja tak, jeg har læst og forstået samtykkeerklæringen Jeg giver hermed tilladelse til, at Berlingske hver morgen inden klokken 09.00 sender mig det fulde politiske overblik med dagens vigtigste historier analyser og debatter i dansk politik. Jeg bekræfter desuden, at jeg er over 13 år, og at Berlingske Media A/S må opsamle og behandle de anførte personoplysninger til det ovennævnte formål. Oplysningerne kan i visse tilfælde blive delt med tredjepart. I vores privatlivspolitik kan du læse mere om tredjeparter og hvordan du tilbagetrækker dit samtykke. www.berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik

Tre forhold, investorerne bør holde øje med

Andreas Østerheden, der er chefstrateg i Nordea, har her tre bud på, hvad investorerne bør holde øje med:

Dagen i går endte i plus for globale aktier, hvilket fortsætter den seneste tendens, hvor aktier langsomt er kravlet højere op. Efter en periode, hvor IT har haltet en smule efter, kom sektoren tilbage, i takt med at renterne faldt i løbet af dagen. Det ledende amerikanske S&P500-indeks ligger fortsat og flirter med nye rekorder, men har endnu ikke formået at lukke over niveauet tilbage fra februar. Retningen for rentemarkederne vil fortsat have fokus i en tid, hvor centralbankerne forsøger at holde renterne lave, mens at genstarten af økonomien på lidt længere sigt taler for højere renter. Det har ikke blot betydning for obligationsinvestorerne, men også for aktieinvestorerne.

På regnskabsfronten bliver det en travl dag herhjemme, hvor både Pandora, Coloplast og Jyske Bank aflægger regnskab. Derudover kan man følge de amerikanske selskaber Walmart og Home Depot, som også aflægger regnskab.

På den politiske front vil investorerne skæve til den kommende runde af forhandlinger mellem Storbritannien og EU over en middag i aften. Deadlinen nærmer sig med hastige skridt.

Det sker på markederne

USA, lukkekurser mandag

Dow Jones -0,31 procent

S&P 500 +0,27 procent

Nasdaq +1,00 procent

Asien, indeks tirsdag kl. 06.40