Business-overblik: Flere sniger sig tilbage på kontorerne: »Mange er ved at blive tossede af at sidde hjemme«

Godmorgen og velkommen til torsdagens Business-overblik.

Vi har været tidligt oppe og har læst erhvervsnyhederne igennem for at udvælge de vigtigste til dig.

Vi skal runde det rødglødende boligmarked og et råb om genåbning. Men først skal vi høre om en begyndende vandring tilbage til kontorlandskaberne.

Rigtig god dag – og god læselyst.

Mere trafik på vejene og flere på kontorerne

Omkring en million danskere skulle fortsat arbejde fra hjemmekontoret for at holde coronasmitten i ave, men både ansatte og virksomheder er tilsyneladende holdt op med at efterleve myndighedernes klare opfordring til at arbejde hjemmefra.

Det viser både antallet af personbiler på de store veje og en rundspørge om det fysiske fremmøde på arbejdspladsen.

Ifølge Finans.dk viser tal fra Vejdirektoratet, at antallet af personbiler på de store veje er steget de seneste uger.

Vandringen tilbage til kontorlandskaberne viser sig også i en ny undersøgelse blandt medlemmer af Lederne. Det fysiske fremmøde på arbejdspladserne er øget fra sidste uge af januar til første uge af marts. Og det gælder både ansatte og ledere.

»Folk vil gerne tilbage på arbejde. Mange er ved at blive tossede af at sidde hjemme, og selv om vi har lært meget godt om hjemmearbejde, digitale møder og distanceledelse under corona, har hjemmearbejde også vist sine begrænsninger,« siger Lars Andersen, arbejdsmiljøchef hos Lederne.

Nationalbankdirektør: Skattereform skal bremse boligfest

Det danske boligmarked er rødglødende og har så høje prisstigninger, at det er afgørende, at boligskattereformen ikke bare bliver udskudt endnu en gang, men derimod gennemføres efter planen i 2024.

Sådan lyder advarslen til skatteminister Morten Bødskov (S) fra Nationalbankens direktør, Lars Rohde.

Lars Rohde fremlagde bankens nye økonomiske prognose onsdag formiddag, og det var her, han bragte det ømtålelige emne på bane.

»Noget af det, vi lægger meget vægt på, er, at den skattereform på ejerboligmarkedet, der blev vedtaget i 2017, og som gentagne gange er blevet udsat, faktisk træder i kraft. For når vi får den implementeret, så har vi et system, hvor skatterne går op, når boligpriserne går op, og skatterne går ned, når boligpriserne går ned,« sagde Lars Rohde ifølge Børsen.

»Det vil være med til at stabilisere boligmarkedet, og det er der brug for. Hvis vi modsat får endnu en udskydelse, så er der behov for at se på, hvad der ellers er i værktøjskassen,« tilføjede han.

Råb om genåbning: Fire ud af ti danskere mener, at genåbning går for langsomt

En stor del af befolkningen – 43 procent – mener, at genåbningen går for langsomt. Det viser en meningsmåling, som Kantar Gallup har foretaget for Berlingske.

Meningsmålingen viser også, at det især er blå vælgere, der synes, at det går for langsomt.

Og samtidig hungrer de nedlukkede dele af erhvervslivet efter at komme i gang igen. Både frisører, restauratører og storcentre står klar til at åbne allerede før påske, og i mange brancher holder man nu vejret forud for torsdagens møde i Statsministeriet, hvor partiledere er indkaldt til møde om yderligere genåbning.

Fra Rødovre Centrum lyder en tydelig opfordring til politikerne før mødet.

»Budskabet er helt klart. Vi mener, at vi under fuldt forsvarlige forhold kan genåbne og få stoppet den konkurrenceforvridning, der ligger i, at vores butikker ikke kan holde åbent, når konkurrenterne til centrenes butikker kan holde åbent. Det må samtidig være helt oplagt, at man må søge smitten spredt mest muligt ved at holde så meget åbent som muligt, for afstand er der stærkeste våben,« siger Jesper Andreasen, direktør i Rødovre Centrum til Berlingske.

Tre forhold, som investorerne bør være opmærksomme på

Her er, hvad seniorinvesteringsstrateg Simon Kristiansen fra Nordea holder øje med på markederne i dag:

Den seneste stimulanscheck rammer amerikanske bankkonti i slutningen af denne uge, og en stor andel af de penge vil finde vej til finansmarkederne i form af opsparing. Private investorer forventes at købe for næsten tre milliarder dollar, når checken lander. Det vil være en fordobling af den typiske indstrømning på månedsbasis. Det understreger den stigende indflydelse på markedsbevægelser, som private investorer har fået, i takt med at flere er begyndt at investere under coronakrisens påtvungne kedsomhed. Det er særligt unge investorer, som står for opkøbene, og de har tendens til at favorisere teknologivirksomheder. Det er altså værd at holde øje med de amerikanske markeder, som står til at vinde mest, særligt teknologiaktier.

Efter Feds møde i går er turen nu kommet til den engelske centralbank, Bank of England. Ligesom Fed i går, og ECB i sidste uge, vil fokus være på hvordan man tolker den hurtige stigning i obligationsrenterne. Også lig sine forgængere vil Bank of England prøve at ramme en tone, der på den ene side er optimistisk omkring det økonomiske opsving, men på den anden side forsikrer om en fortsat lempelig centralbankspolitik. Markedet forventer derfor ikke en ændring i hverken centralbanksrenten (fortsat 0,1 procent) eller opkøbsprogrammerne.

Torsdage byder som sædvanlig også på nye tal for det amerikanske jobmarked, nærmere betegnet antallet af nye dagpengeansøgere sidste uge. Antallet af nye ansøgere har været gradvist dalende siden starten af året, og 700.000 amerikanere forventes at have stillet sig i køen sidste uge, i så fald en lille reduktion i forhold til ugen før.

Det sker på markederne

USA – lukkekurser onsdag

Dow Jones: +0,58 procent

S&P 500: +0,29 procent

Nasdaq: m+0,40 procent

Asien – indeks torsdag kl. 06.20