Business-overblik: Danske topchefer frygter nyt virusudbrud: »Sådan en udtalelse kan skræmme livet af mig«

Godmorgen og velkommen til dagens overblik over de mest interessante erhvervsnyheder denne onsdag morgen.

Vi skal forbi danske eksportvirksomheder, som kæmper med at få kunder udenlands. Dernæst skal vi se nærmere på rapporteringer af hvidvaskmistanker og udfordringer med udenlandske vækstmarkeder.

God læselyst.

Topchefer frygter tilbageslag

Men vi begynder hos en række topchefer, der frygter et nyt coronatilbageslag. Derfor forbereder flere aktører i dansk erhvervsliv sig på, at coronakrisen kan skabe yderligere udfordringer for de allerede pressede brancher. Det skriver Finans.

Administrerende direktør i Matas Gregers Wedell-Wedellsborg fortæller til Finans, at man forbereder sig på anden bølge, og derfor har man udviklet en drejebog i Matas. Drejebogen skitserer, hvordan organisationen skal reagere, i tilfælde af at anden bølge bryder ud.

Desuden er man også indstillet på en lang periode med usikkerhed om virussen blandt flere industrivirksomheder.

I hotelsektoren, der for alvor er blevet hårdt ramt af coronakrisen, frygter man efteråret, hvor hjælpepakkerne udløber, og hvor virussen kan blusse op igen. Det siger administrerende direktør i Scandic Hotels Søren Faerber, der også kan fortælle, at Europa-Kommissionen har signaleret, at afstandskrav og forsamlingsbegrænsninger bliver en ny normal, og at der derfor ikke længere skal være kompensationspakker.

»Sådan en udtalelse kan skræmme livet af mig. Så er der en del af restaurationsbranchen, hotelbranchen, oplevelsesbranchen, koncerter, events, konferencemarkedet, som ikke er der næste år,« siger han til Finans.

Hvidvaskmistanker bliver rapporteret i stor stil

Myndighederne er blevet hurtigere til at reagere på bankernes hvidvaskmistanker. Det vurderer Nordea ifølge Finans.

I årets første kvartal modtog Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat 18.121 underretninger med mistanke om hvidvask. Det er en stigning på næsten 2.400 i forhold til 4. kvartal 2019. Dermed ser antallet af hvidvaskalarmer ud til at sætte rekord for tiende år i træk.

Hovedparten af underretningerne stammer fra de danske banker, som skal indberette mistænkelige transaktioner og kunder til bagmandspolitiets hvidvasksekretariat, og i årets 1. kvartal foretog bankerne godt 14.500 indberetninger.

Nordeas direktør for Business Banking i Danmark, Bjørn Bøje Jensen, forventer, at bankerne alene vil sende »tæt på eller over« 50.000 underretninger til hvidvasksekretariatet i løbet af i år. I 2019 sendte bankerne 41.000 underretninger om potentiel kriminalitet.

Få Business-overblikket – hver dag Du er i gang med at læse morgenposten fra Berlingske Business. Her får du dagligt det fulde overblik over de vigtigste erhvervsnyheder fra ind- og udland, så du kun behøver læse én artikel for at være opdateret. Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du få overblikket direkte i din indbakke – hver morgen.

Ja tak, jeg har læst og forstået samtykkeerklæringen Jeg giver hermed tilladelse til, at Berlingske hver morgen inden klokken 09.00 sender mig det fulde politiske overblik med dagens vigtigste historier analyser og debatter i dansk politik. Jeg bekræfter desuden, at jeg er over 13 år, og at Berlingske Media A/S må opsamle og behandle de anførte personoplysninger til det ovennævnte formål. Oplysningerne kan i visse tilfælde blive delt med tredjepart. I vores privatlivspolitik kan du læse mere om tredjeparter og hvordan du tilbagetrækker dit samtykke. www.berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik

Vigtige globale markeder rammes hårdt af coronavirussen

I Brasilien, Indien og Sydafrika ser det ikke ud til, at der er kommet styr på coronapandemien. Tværtimod er der i disse lande stigende coronakurver.

Og det kan gå hårdt ud over danske virksomheder, skriver Børsen.

Dansk Industri venter nemlig tumultagtige måneder for danske virksomheder på vigtige vækstmarkeder som Indien, Brasilien og Sydafrika. Ser man isoleret på de danske eksporttal, er hverken Brasilien, Indien eller Sydafrika kæmpe markeder for Danmark, men mange store virksomheder er til stede med fabrikker og andre investeringer lokalt.

»Men ligesom vi ser ud til at komme ud af det på et eller andet tidspunkt, så kommer de også ud af det. Og så vil det stadigvæk være enormt vigtige markeder. Så det er vigtigt at understøtte, at virksomhederne kan blive ved med at være der, for det er meget vigtige vækstmarkeder for dansk erhvervsliv,« siger Thomas Bustrup, international direktør i Dansk Industri, til Børsen.

I Carlsberg er man blandt andet direkte ramt af udviklingen i Indien. Alle indiske bryggerier har på ordre fra myndighederne været lukket ned siden marts, herunder også Carlsbergs indiske aktiviteter, oplyser selskabet.

Dyster situation hos danske eksportvirksomheder

For eksportvirksomheder har krisen været særlig hård. Branchens faste kunder er hårdt ramt af coronakrisen, og begrænsede rejsemuligheder har gjort det stort set umuligt at opdrive nye kunder.

En ny undersøgelse fra Dansk Industri viser, at eksportvirksomheder ser langt mere dystert på fremtiden end virksomheder, der kun sælger til det danske marked. Mere end 800.000 danske job er direkte eller indirekte knyttet op på eksporten.

Undersøgelsen viser, at mere end seks ud af ti eksportvirksomheder nu har en lavere ordrebeholdning end normalt. Hos virksomheder, som er orienteret mod det danske marked, er det »kun« 20 procent, som har færre ordrer.

»Det afspejler, at virksomheder, som har en stor afsætning til kunder uden for landet, stadig kigger ind i nogle markeder, som er meget præget af coronakrisen,« siger Thomas Bustrup, international direktør i DI, til Berlingske.

Annette Saust Estø, stifter og medejer af Fleye Copenhagen, der producerer og sælger brillestel, har haft rigtig svært ved at skaffe nye kunder. 90 procent af virksomhedens produkter bliver solgt uden for landets grænser.

Analysen fra DI er baseret på svar fra over 700 af organisationens medlemsvirksomheder og kommer, en måned efter at en rundspørge til Berlingskes Toplederpanel også viste, at særligt eksporttunge virksomheder ser dystert på fremtiden.

Tre forhold, investorerne skal holde øje med

Her er tre ting, som chefstrateg Andreas Østerheden fra Nordea vil opfordre investorerne til at holde øje med i dag:

Markederne oplevede mindre fald i går oven på pæne stigninger i mandags, og vi kan i dag opleve en vis afventende stemning op til rentemødet i den amerikanske centralbank, Fed. Der vil være efterfølgende pressekonference i aften dansk tid, og selv om der formentlig ikke vil være de store ændringer i budskaberne fra centralbanken, så vil investorerne søge efter et muligt skift i centralbankens fremadrettede måde at styre pengepolitikken på. Her kan centralbankchefen, Jerome Powell, sætte scenen for eventuelle nye udmeldinger på næste møde i september. Centralbanken forlængede desuden syv ud af ni ekstraordinære udlånsprogrammer i går, som nu først udløber ved udgangen af december. Det vigtige, man som investor skal tage med, er, at centralbankerne fortsat er villige til at understøtte økonomien og markederne med alt, hvad der skal til. Teknologiaktier har oplevet en pause i fremgangen de seneste uger efter kraftige kursstigninger i det seneste år. Det er i sig selv ikke så unormalt op til en række vigtige regnskaber. Det bliver dog interessant at følge høringen i det amerikanske senat senere i dag, hvor giganterne Amazon, Apple, Facebook og Google skal stå skoleret og blandt andet redegøre for, om der er tale om for monopolistisk adfærd. Selv om der nok ikke kommer noget nyt graverende frem på høringen i dag, så spiller det ind i særligt én bekymring fra investorernes side. Nemlig risikoen for at disse selskaber brydes op på et senere tidspunkt. Sidst, men ikke mindst, vil der komme en række økonomiske nøgletal og regnskaber. Hold øje med data fra det amerikanske boligmarked og ikke mindst regnskaber fra blandt andet Boeing, GlaxoSmithKline og General Motors. Facebooks regnskab er udskudt til i morgen på grund af høringen i senatet.

Det sker på markederne

Indeks og udvikling i procent.

USA – lukkekurser tirsdag

Dow Jones: -0,77 pct.

S&P 500: -0,65 pct.

Nasdaq: -1,27 pct.

Asien – kl. 6.30

Japan Nikkei: -0,96 pct.

Hongkong Hang Seng: +0,12 pct.

Kina CSI: +1,05 pct.

Hav en rigtig god dag.