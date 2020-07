Business overblik: Dansk storsvindler gør comeback under nyt navn

Godmorgen og velkommen til en kort overflyvning af tirsdagens erhvervsnyheder på morgenkvisten. Sommeren er over os, men nyhedsstrømmen er ikke gået på ferie.

Vi begynder med Børsens interessante historie om, at Bjørn Stiedl under navnet Conrad König er i gang med at opbygge et parkeringshuseventyr syd for grænsen med danske investorer i ryggen.

For de yngste læsere kan vi minde om, at Stiedl fra 1999 til 2016 fik sammenlagt 14 års fængsel for alvorlig økonomisk kriminalitet - mere specifikt selskabstømning.

Bjørn Stiedl aka Conrad König er i sving via firmaet Airparkone, der har planer om at udvikle og drive parkeringshuse i flere europæiske lande, skriver Børsen, som henviser til dokumenter fra Irland og Tyskland, som Børsen har rekvireret hos landenes selskabsmyndigheder.

Bjørn Stiedl ønsker ikke at kommentere oplysningerne, men storaktionær og direktør i det irske moderselskab Thomas Wittenborg, der herhjemme driver Wittenborg Capital, bekræfter, at Bjørn Stiedl er identisk med Conrad König.

»Han er ansat ligesom andre mennesker er, og han har vel også brug for en chance igen for at komme videre med sit liv,« lyder det fra Wittenborg.

Ny måling: Færre danske virksomheder forventer at dele fyresedler ud

Alt tyder på, at en optimisme er ved at snige sig ind hos flere danske virksomheder.

Ifølge en ny måling fra analyseinstituttet Voxmeter blandt 3.000 virksomheder, falder antallet af danske virksomheder, der forventer at fyre medarbejdere de kommende måneder. Det skriver Finans.

I målingen, der er foretaget i juni svarer kun 7 pct. af de adspurgte virksomheder, at de forventer at skulle afskedige medarbejdere inden for de næste tre måneder.

I maj lå tallet på ca. 10 pct, og værre så det ud i marts og april, hvor tallene hed 17 og 16 pct.

»Det ser ud til, at mange virksomheder har taget deres forholdsregler i forhold til at klare sig igennem krisen. Men nu har man set tiden an og vurderet, at det ikke var så skidt som frygtet,« siger Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter til Finans.

R-forslag om at låse pensionsalder får tidligere overvismand til at advare

De Radikales leder Morten Østergaard vil låse pensionsalderen på 70 år.

Men det vil få alvorlige konsekvenser for velfærd og skatter, advarer tidligere overvismand og Cepos.

Det viser nye beregninger, som tænketanken Cepos har lavet med de samme regnemetoder, som Finansministeriet bruger i sine fremskrivninger. Det skriver Børsen.

Cepos har regnet sig frem til, at konsekvensen af en låst pensionsaldersamlet sanlet set vil resultere i et fald på hele 41 mia. kr. og et blødende årligt hul i statskassen i horisonten.

Tidligere overvismand Michael Svarer, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, advarer kraftigt imod at indføre en låst pensionsalder.

I Velfærdsforliget fra 2005 indførte man en indeksering af pensionsalderen, så den stiger sammen med danskernes levetid.

»Det vil være meget uhensigtsmæssigt at bryde med det princip. Der er så mange fordele ved at have en indeksering. Hvis man låser pensionsalderen fast, så får man for det første en stor forskel i, hvor mange år danskerne har på pension, afhængig af hvilket år der står på fødselsattesten. Og for det andet bliver det meget, meget dyrt,« siger Michael Svarer til Børsen.

Coronakrisen kan få alvorlige følgere for seniorer og flygtninge på arbejdsmarkedet

For seniorer og flygtninge er kan krisen blive ekstra slem. Beskæftigelsen er dykket kraftigt for begge grupper under coronakrisen.

Der var ellers ved at komme flere beskæftigede danskere over 65 år, men det tal er nu svundet kraftigt ind.

Det samme gør sig gældende for flygtninge. Beskæftigelsen for flygtninge toppede sidste år i august, hvor over 43 pct. af de flygtninge, der er i landet, var i job. Det tal er nu faldet under coronakrisen og kom ned på 38 pct. i april

Det er Dansk Arbejdsgiverforening, DA, der for Berlingske har gravet dybere i beskæftigelsen under coronakrisen.

Færre seniorer og færre flygtninge i job kan blive to af de mere varige og ubehagelige skader på den danske økonomi. For at vi kan få højest mulig økonomisk vækst efter krisen, er det afgørende, at der ikke er nogen grupper, som ender med at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet.

»Vi har haft stor succes med få fremgang i beskæftigelsen de senere år, men nogle grupper risikerer at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet i krisen. Det er den virkelige pris for coronakrisen, og den kan blive høj, fordi den vil være permanent,« siger cheføkonomen i DA, Anders Borup Christensen.

​Tre ting, investorerne skal holde øje med:

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet peger på tre ting, som investorerne skal holde øje med i dag:

Den tyske tillidsindikator ZEW annonceres kl. 11.00. Har de tyske økonomiske forventninger fået det bedre, vil investorerne spørge?

JP Morgan, Wells Fargo og Citigroup vil alle aflægge regnskaber og rapportere store hensættelser til tab på kunder. Spørgsmålet er om bankaktierne efter en støre underperformance allerede har indregnet meget dårlige resultater?

Det blev endnu en vild handelsdag for investorerne i Tesla, med udsving på 323 USD per aktie indenfor dagen. Bliver tirsdagen med tilsvarende store kursudsving?

Det sker på markederne

Indeks og udvikling i procent.

Aktier USA Indeks

Dow Jones -0,04 pct.

S&P 500 -0,94 pct.

Nasdaq -2,13 pct

Aktier Asien

Japan Nikkei -0,99 pct.

Hongkong Hang Seng -1,69 pct.

Kina CSI -1,10 pct.

Hav en rigtig god dag!