Business-overblik: Dansk finanskæmpe trækker hofjægermester i retten i rentestrid

Godmorgen!

Årets anden sommermåned skyder vi i gang med et brandvarmt businessoverblik, som byder på Henrik Sass Larsen kritik af en modvillig kapitalfond, en kæmpe nedskæringsrunde i luftfartsbranchen, et muligt milliardopkøb i teleindustrien og et opgør mellem en greve og en dansk finanskæmpe.

Først skal vi forbi Berlingskes tophistorie:

Banedanmark-ledelse tillod medarbejder at tjene penge på underleverandører

I flere år har Banedanmarks ledelse tilladt en svejseansvarlig at udføre opgaver for Banedanmark via sit private firma, samtidig med at den svejseansvarlige modtog sin faste løn. Reglerne er nu ændret, men sagen er endnu et eksempel på, at der i Banedanmark har eksisteret en kultur, der har levnet plads til dobbeltroller og interessekonflikter, lyder kritikken.

»Det gør det langt værre, at ledelsen tilsyneladende har sanktioneret og godkendt denne adfærd. Det viser, at der har været et kulturproblem, og at ledelsen har været helt blind over for interessekonflikter. Det må ikke ske i en offentlig styrelse,« siger Jesper Olsen, der underviser i offentlig ret ved Københavns Universitet og er formand for antikorruptionorganisationen Transparency International Danmark.

Berlingske har over en længere periode afdækket usædvanlige forhold mellem ansatte i Banedanmark og den offentlige styrelses leverandører og underleverandører, som udfører opgaver på det danske jernbanenet for Banedanmark. Læs mere her.

Flyproducent vil skære 15.000 stillinger

Den europæiske flyproducent Airbus tager nu hul på den største omstrukturering i selskabets historie. Det sker som direkte konsekvens af coronakrisen, oplyser flygiganten i en meddelelse. Airbus vil afskedige cirka 15.000 af sine medarbejdere inden sommer næste år.

Antallet af stillinger, der skal skæres bort, fordeler sig således: 5.000 i Frankring, 5.100 i Tyskland, 900 i Spanien, 1.700 i Storbritannien og 1.300 i resten af verden.

Globale kommercielle flyaktiviteter er faldet med næsten 40 pct. i de seneste måneder, idet industrien står over for en hidtil uset krise.

»Airbus står over for den største krise, som denne branche nogensinde har oplevet,« siger Airbus-topchefen Guillaume Faury i en pressemeddelelse.

Henrik Sass Larsen langer ud efter modvillig kapitalfond

Topchefen for kapitalfondenes brancheorganisation, Henrik Sass Larsen, mener, at den svenske kapitalfond Procuritas har tabt troværdighed, fordi den afviser at betale de 650 mio. kr., som den i forrige uge blev pålagt at betale i erstatning til FSN Capital i kølvandet på skandalehandlen med Gram Equipment.

»Som sagen er mig oplyst, er der tale om ligeud ad landevejen godt gammeldags bedrageri. Det er helt entydigt, og sælger er draget til ansvar for det, så det må sælger udrede,« siger Henrik Sass Larsen til Berlingske.

Energikæmpe åbner for milliardsats

Danmarks største energi- og telekoncern, Norlys, vil massivt ind i mobiltelefoni, og nu åbner koncernen for et potentielt milliardopkøb, skriver Finans.

Bestyrelsen i Norlys har givet ledelsen grønt lys til at opkøbe eller indgå en strategisk alliance med en af landets fire mobiloperatører, Telenor, Telia, TDC Mobil og 3.

»Når vi ser ud i fremtiden, ser vi, at internetadgang – fast og mobil – kommer til at smelte mere og mere sammen. Vi tror, at hvis man skal være konkurrencedygtig, skal man have begge ben,« siger Ulf Lund, der er ansvarlig for at føre planerne ud i livet for Norlys-koncernen, til Finans.

Flere branchekendere vurderer, at et milliardopkøb vil kunne skubbe til magtbalancen i teleindustrien.

Nykredit trækker hofjægermester i retten

En af landets største godsejere tilhører den gruppe af virksomheder, der mener, at landets tredjestørste bank målt på udlån, Nykredit Bank, ikke har handlet efter bogen, når den har opgjort værdien af en såkaldt renteswap.

Børsen erfarer således, at greve, hofjægermester og kammerherre Christian G.P. Moltke er blevet stævnet af Nykredit Bank, fordi han nægter at betale banken et ukendt millionbeløb.

Moltke ejer et af landets største godser, Bregentved Gods. Af regnskabet fra et af familiens selskaber, CM Finans, fremgår det, at »sagen omhandler værdiansættelser og afregninger af renteswaps ved opsigelse af aftalen«.

Der fremgår også af regnskabet, at greven forventer at vinde sagen.

»Selskabets ledelse forventer, at sagen vil blive afgjort til selskabets fordel, hvorved at selskabet vil opnå en gevinst, idet renteswappen p.t. er målt til den af pengeinstituttet opgjorte værdi ved opsigelsen.«

Idet Nykredit ikke må udtale sig om konkrete kundeforhold eller -sager, har finanskæmpen ingen kommentarer.

Du kan læse historien i Børsens E-avis, side 12.

Tre forhold, investorerne bør holde øje med

Her er tre forhold, som Nordnet-investeringsøkonom Per Hansen vil opfordre investorerne til at holde øje med onsdag.

På nøgletalsfronten vil investorerne fokusere på tyske og europæiske PMI-tal. I USA samler interessen sig ikke mindst om ISM for industrien for juni.

SAS-aktien blev banket gevaldigt tilbage efter meddelelsen om kapitaludvidelsen i går, hvor aktien tabte mere end 12 procent. Har investorerne fået fordøjet den store udvanding, hvor der skal udstedes mange milliarder nye aktier?

På overfladen så første halvår ikke så slemt ud for investorerne, men billedet snyder, når man graver sig ned i tallene, og investorerne slap ikke for kursfald. Nasdaq-indekset i USA var i front, og også de danske aktier opnåede en meget fornuftig udvikling. For bankerne og konjunkturfølsomme selskaber som FLS og ISS var halvåret dog alt andet end positivt og kursfald på 20 til 30 procent var dagens orden. Har investorerne lagt halvåret bag sig? Er de klar til at starte på en frisk? Og hvor sandsynligt er den V-vending i økonomien, som kan gøre den forskel, investorerne ønsker sig?

Det sker på markederne

USA lukkekurser tirsdag

Dow Jones +0,85 pct.

S&P 500 +1,54 pct.

Nasdaq +1,87 pct.

Indeks onsdag kl. 06.30