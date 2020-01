Business-overblik: Cannabiseventyr har fået skæv start – sælger ikke et gram i Danmark

Godmorgen og godt nyt år her på den første arbejdsdag i det nye år, hvor der ifølge Finans er dårligt nyt om det Cannabis-eventyr, som mange ellers havde set komme i Danmark.

Vi skal også med Berlingske-kollega Søren Martin Olsen ud og teste, om man kan betale for for dagens ret med sit glatte ansigt, men vi begynder med storbanker, der ifølge Børsen kæmper om at få iværksættervirksomheder i folden.

1

I løbet af det sidste årti er en ny gruppe firmaer gået fra at være næsten usynlige til at være mange milliarder værd – og det har Nordea og Danske Bank spottet. Det skriver Børsen.

Danske techkometer som Unity, Endomondo og Just-Eat har gjort de to storbanker sultne efter at være med til at fostre de næste store techvirksomheder, og derfor tilbyder de nu i højere grad end før både rådgivning og hjælp til at finde kapital.

Bankerne må ikke selv investere, så i stedet fokuserer de på at matche startups med business angels, venturefonde og statslige fonde.

»Det kræver selvfølgelig, at man har styr på sin forretning, og vores screeningsmodel er helt identisk med den, som en investor ville bruge. Vi kigger på deres marked, og om der er styr på det. Hvor stort er det, hvem er der af konkurrenter? Vi kigger på deres forretningsmodel, hvordan de vil tjene deres penge,« siger Jacob Faber Andersen, chef hos Nordea Startup & Growth.

2

I slutningen af 2019 begav Berlingske-journalist Søren Martin Olsen sig ud til en kantine i et kontorfællesskab på Østerbro i København. Her testede Nets sit nye ansigtsgenkendelsesteknologi, som gør det muligt at holde både kort, kontanter og mobiltelefon i lommen og i stedet betale ved at lade sit ansigt scanne.

Det var ikke helt uden betænkeligheder, at journalisten betalte for en portion løgkompot med blomme og medister. For hvor sikkert er det egentligt, at lade sit ansigt scanne?

»Den største risiko er, at du kommer til at betale for en anden person, fordi kameraet genkender den forkerte. Det kan vi selvfølgelig ikke have. I de tilfælde, hvor løsningen er i tvivl, kan det derfor være, at du fremover vil blive bedt om at indtaste en pinkode,« siger Jesper Kildegaard Poulsen, der er chef for Creation Lab hos betalingsvirksomheden Nets.

Lidt mindre optimistisk er IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse fra firmaet CSIS, der beskæftiger sig med cybersikkerhed.

»Du er måske også en lille smule naiv. For bliver dine biometriske data først stjålet, er der ingen vej tilbage. Nu er du 100 procent i hænderne på den, der leverer denne tjeneste, og du har ikke den fjerneste idé om, hvordan den bliver produceret, og hvordan dataene bliver lagret,« siger Peter Kruse.

Han ville ikke selv turde betale med sit ansigt. Det er løsningen stadig for ung til, mener han.

Få Business-overblikket – hver dag Du er i gang med at læse morgenposten fra Berlingske Business. Her får du dagligt det fulde overblik over de vigtigste erhvervsnyheder fra ind- og udland, så du kun behøver læse én artikel for at være opdateret. Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du få overblikket direkte i din indbakke – hver morgen.

Ja tak, jeg har læst og forstået samtykkeerklæringen Jeg giver hermed tilladelse til, at Berlingske hver morgen inden klokken 09.00 sender mig det fulde politiske overblik med dagens vigtigste historier analyser og debatter i dansk politik. Jeg bekræfter desuden, at jeg er over 13 år, og at Berlingske Media A/S må opsamle og behandle de anførte personoplysninger til det ovennævnte formål. Oplysningerne kan i visse tilfælde blive delt med tredjepart. I vores privatlivspolitik kan du læse mere om tredjeparter og hvordan du tilbagetrækker dit samtykke. www.berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik

3

De danske cannabisproducenter drømmer fortsat om at blive hovedleverandører til et europæisk marked, men cannabiseventyret har vist sig at være langt vanskeligere at gøre til virkelighed, end ventet. Det skriver Finans.

Nogle analytikere har ellers forudset, at det europæiske cannabismarked vil eksplodere til en omsætning på 900 mia. kr. inden 2028. Men selvom det nu er to år siden, at de danske politikere åbnede for en fireårig forsøgsordning, som gav mulighed for, at virksomheder kunne producere cannabis til medicinske formål som smertelindring, har danske cannabisproducenter endnu ikke solgt et gram.

En lang række investorer – herunder flere gartneriejere – har ellers ifølge Finans kastet sig over dyrkningen – i flere tilfælde med store børsnoterede canadiske cannabisselskaber som medinvestorer. Cannabis har nemlig i en årrække været legaliseret i Canada.

Men selv de virksomheder, der er nået længst, mangler fortsat den vigtige godkendelse hos Lægemiddelstyrelsen, og er samtidig ifølge Finans afhængige af eksterne virksomheder, der også mangler godkendelser.

»Jeg ville virkelig gerne kunne sige, at det er lige op over med de sidste godkendelser, men jeg ved det simpelthen ikke. Vi er klar til at producere, så det er frustrerende for alle at blive ved med at vente,« siger Morten Snede, adm. direktør for Spectrum Therapeutics, til Finans.

Spectrum Therapeutics har en canadisk hovedaktionær og er en af de største danske cannabisproducenter.

Investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, leverer her sit bud på, hvad investorerne skal holde øje med på den første børsdag i det nye år:

Nyt år byder på nye muligheder. Spørgsmålet er så, om investorerne kommer godt fra handelsstart. Forventningerne er store, efter at aktierne i 2019 steg rekordmeget med mere end 25 pct.

Donald Trump annoncerede søndag, at første del af handelsaftalen med Kina bliver underskrevet i USA den 15. januar. Kan det yderligere stimulere aktiehumøret hos investorerne?

De danske aktier steg ca. 27 pct. i 2019. Kommer selskaberne godt fra start, og kommer der allerede i begyndelsen af det nye år optimistiske toner fra dem, som kan understøtte og retfærdiggøre den gode aktiekursudvikling?

Mens børserne i USA og Japan endnu ikke er åbnet efter nytår, har de øvrige asiatiske børser taget hul på det nye år med pæne kursstigninger

Aktier Asien

Japan Nikkei 225 lukket

Hongkong Hang Seng +1,0 pct.

Kina Shanghai Composite +1,2 pct.

Taiwan Taiex +0,9 pct.

Sydkorea Kospi -0,8 pct.

Indeksværdi klokken 06.15.

Ritzau/FINANS