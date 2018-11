Business overblik: Bestyrelsesdronning havnet i strid om milliardsalg af Saxo Bank-aktier

Vi begynder ugen med et væld af historier om hvidvasksagen på dagen, hvor Danske Bank skal forklare sig i en stor høring i Folketinget. Samtidig er der ballade om milliardsalget af Lars Seier Christensens aktier i Saxo Bank. Og så nærmer Black Friday sig.

Først whistlebloweren, der fik stukket en kæp i hjulet på hvidvask i Danske Banks estiske afdeling.

1

Britiske Howard Wilkinson advarede som ansat i Danske Bank topledelsen om mistænkelige kunder i det, der siden viste sig at være verdens største hvidvasksag. Opdagelsen ændrede hans liv for altid, fortæller han i eksklusivt interview med Berlingske. Selv har han masser af ubesvarede spørgsmål.

»Gjort er gjort. Det giver ikke mening at se tilbage. I december 2013 var det tydeligvis det rigtige at gøre at bringe emnet op. Alt det efterfølgende – det var jo dybest set helt unødvendigt,« siger han til Berlingske.

»Så mange mennesker har sagt op eller er blevet fyret. Aktiekursen er styrtdykket. Hvorfor? Hvorfor kunne ledelsen i København ikke bare dengang acceptere, at der var begået fejl og så tage de nødvendige konsekvenser i 2014? Hvad var problemet? Jeg forstår det ikke. They screwed up. Al balladen i dag er en konsekvens af det,« siger Wilkinson på dagen, hvor Folketinget holder høring om sagen.

Howard Wilkinson stiller op, både til høringen i København og senere på ugen i Europaparlamentet, men det er ikke uden konsekvenser for ham og hans familie, som for en dels vedkommende bor i Estland.

Familien var jaget vildt.

»Når ens svigermor oplever, at engelske journalister kimer hende ned i hendes hjem i en lille landsby midt i Estland. Eller når også ens svoger bliver kontaktet af journalister. Så er det ubehageligt,« siger Wilkinson, der frygter for sin sikker.

»Vi bor i dag et stille og roligt sted. Men jeg må være realistisk. Min personlige sikkerhed er blevet en bekymring,« lyder det fra Howard Wilkinson.

2

Selvom pengebeløbene ikke når sagen om hvidvask i Danske Bank til sokkerholderne, var der også mange penge på spil, da Saxo Bank-medstifter, Lars Seier Christensen, sidste år besluttede at sælge sin aktiepost på knap 26 pct. til den kinesiske Volvo-ejer Geely.

Det udløste nemlig en hidtil hemmeligholdt honorarstrid med Saxo Banks daværende bestyrelsesformand, Lone Fønss Schrøder, skriver Finans på baggrund af amerikanske retsdokumenter.

Ifølge papirerne indgik Lone Fønss Schrøder en fortrolig aftale med forretningspartneren Martin Hagedorn og investeringsbanken RFC Capital Partners, som skulle finde en køber til Lars Seier Christensens aktiepost.

Planen var at en kommende køber skulle betale et millionhonorar, som parterne skulle dele med hinansen, men i stedet arbejdede Lone Fønns Schrøder ifølge RFCs udlægning bag om ryggen på sine aftalepartnere på at sælge aktierne til Geely, der som bekendt købte aktierne for omkring ti milliarder kroner.

RFC er så utilfredse med forløbet, at de har indbragt sagen for en amerikanske voldgiftsret med krav om erstatning. Hvad udfaldet af sagen er blevet er indtil videre uklart, da der ifølge Finans endnu ikke foreligger en offentlig afgørelse.

Lone Fønss Schrøder meddeler til Finans via sin advokat, at der er tale om falske beskyldninger, og at sagen er blevet afgjort til hendes fordel.

Hun oplyser samtidig, at hendes fratræden som bestyrelsesformand for Saxo Bank i februar i år intet har med sagen at gøre.

3

Nu til noget mere hverdagsagtigt. Stemningen i detailhandlen har været præget afventende forbrugere og et halvsløjt salg i år, men nu er der håb forude, skriver Finans.

Ifølge en ny prognoser, som Dansk Erhvervs har lavet, vil danskerne i år bruge flere penge endn nogensinde før. Lav ledighed, rekordhøj beskæftigelse og stigende realløn smitter af på julehandlen.

Julehandler går for alvor i gang på fredag, hvor butikker og webshops vil bugne med gode tilbud i anledning af Black Friday.

4

Vi skal også lige en tur omkring Christiansborg, hvor Finanslovsforhandlingerne er på vej ind i en afgørende fase.

I den forbindelse skal skattevæsenet med et nyt IT-system gøres klar til at ændre bilafgifterne inden for få år. Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti op til slutspillet om finansloven, skriver Børsen.

Dansk Folkeparti drømmer om en teknisk omlægning af bilafgifterne fra at være udregnet efter bilens pris, til at være baseret på CO2-udledning og vægt. Derfor har der de seneste fire år i træk udspillet sig et scenarie, hvor regeringen har talt om at sænke bilafgifterne i finansloven, hvorefter Dansk Folkeparti har krævet, at hele afgiftsystemet bliver lavet grunlæggende om, uden at der er sket noget.

Nu prøver partiet en ny taktik, nemlig at kræve at få afsat penge til at starte udviklingen af et it-system i skattevæsnet, så vi kan blive klar til at lave afgiftsændringer om få år.

De Konservative og Autobranchen i Danmark bakker op. Skatteministereit har i et notat oplyst, at det vil tage mindst 18 måneder at få det rigtige IT-system på plads.

Andreas Osterheden, seniorstrateg, Nordea har fundet tre ting, som det er værd at rette blikket imod i dag.

Brexit. Sidste uge sluttede højdramatisk med rygter, udmeldinger og analyser omkring Theresa Mays Brexit-aftale, og fokus i dag bliver i høj grad på den seneste udvikling i sagen. Fokus på den korte bane er hvorvidt premierminister Theresa May får modvind i form af et mistillidsvotum og risikoen for at hun afsættes eller opbakningen svækkes i en sådan grad, at hun fratræder. Det er med at holde øjne og ører åbne og i øvrigt holde fast i både hat og briller, for det går stærkt. En analyse før frokost er forældet få timer senere. Så hurtigt gik udviklingen i sidste uge.

Andre begivenheder og nøgletal vil drukne i Brexit-udviklingen, men hvis man som investor insisterer på at se andre steder hen i dag, så er det værd at se på tallene for udviklingen i huspriserne i Storbritannien i november og her til morgen har man kunne følge udviklingen i de japanske handelsdata.

Ellers har vi en række taler fra centralbankchefer rundt omkring i verden, som kunne være interessante. Williams fra Federal Reserve taler i eftermiddag, mens Kuroda fra Bank of Japan og Villeroy de Galhau fra den franske centralbank taler i ved Europlace Financial Forum.

Kl. 0.50: Japan: Eksport, y/y, okt - est: 8,9%; tidl: -1,3%

Kl. 0.50: Japan: Import, y/y, okt - est: 14,1%; tidl: 7,0%

Kl. 11.00: Eurozonen: Produktion i bygge og anlæg, m/m, sep

Kl. 16.00: USA: NAHB-boligindeks, nov

Øvrigt

Høring om Danske Banks hvidvask-sag på Christiansborg

kl 14.00 : Novozymes: Novozymes holder webcasted kapitalmarkedsdag om Innovation og BioAg 2018.

kl 16.45: John Williams, chef for Federal Reserve i New York, taler