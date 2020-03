Business-overblik: Bankkunder har fundet en ny favorit

Godmorgen! Så er vi klar igen med dagens overblik over de vigtigste erhvervsnyheder. Vi begynder med en historie fra bankverdenen, hvor Arbejdernes Landsbank bliver stadig mere populær. Vi skal også forbi nogle stigninger – både hvad angår aktiekurser og salget af el- og hybridbiler – og så skælder iværksætterguru Martin Thorborg ud over afskaffelsen af iværksætterselskaber.

Arbejdernes Landsbank står til at overhale Sydbank og blive en større bank for privatkunder i løbet af i år. Sidste år forlod 9.300 kunder Sydbank, mens stadig flere ønsker at blive en del af Arbejdernes Landsbank.

Det skriver erhvervsmediet Finans på baggrund af 150.000 interview med danskere over 18 år, som konsulenthuset Voxmeter har lavet.

»Arbejdernes Landsbank har en sikker kurs mod at overhale Sydbank på antallet af privatkunder, som bruger banken som deres primære bankforbindelse. Det er en udvikling, som har været undervejs i flere år, men nu sker det,« siger Christian Stjer, administrerende direktør i Voxmeter, til Finans.

2019s store taber var Nordea, der ifølge Voxmeter tabte 53.000 kunder sidste år – et tal, som Nordea dog ikke kan genkende.

Efter en rædselsuge for de amerikanske investorer i sidste uge, hvor aktiekurserne korrigerede sig i de største fald siden finanskrisen i 2008, steg de amerikanske aktier mandag.

Kurserne på de toneangivende aktieindeks, Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 steg kraftigt med hhv. 5,10 procent, 4,49 procent,​ og 4,61 procent​. Dow Jones-indekset genvandt således det tabte fra sidste uge i en slutspurt kort før markedslukning.

Det sker blandt andet, efter at der er blevet opbygget en forventning blandt investorerne om, at den amerikanske nationalbank, Federal Reserve, vil sænke renten med en halv procentpoint i løbet af denne måned, for at opveje nogle af de negative konsekvenser af udbredelsen af coronavirussen.

Samtidig har politiske ledere og nationalbankdirektører rundt omkring i verden meldt ud, at de er villige til at støtte op om den økonomiske vækst og indføre tiltag, der kan afbøde noget af virkningen.

Vi skal også forbi en Berlingske-historie. Det er få år siden, at politikerne for at understøtte iværksætteri indførte muligheden for at stifte et nyt såkaldt iværksætterselskab (IVS) for kun én krone. Den mulighed fjernede man dog igen i 2018, og siden er antallet af nystiftede virksomheder styrtdykket.

I dag koster det 40.000 kr. at stifte et anpartsselskab.

Serieiværksætter Martin Thorborg, der er administrerende direktør i Dinero, kalder det ærgerligt, at IVS-formen blev afskaffet. Han mener, man burde gøre alt, hvad man kan, for at støtte iværksætteri:

»Vi har en velfærdsstat, der har brug for penge, så det sidste, vi har brug for, er færre iværksættere. Man støtter ikke iværksættere ved at begrænse mulighederne for at stifte selskab. Jeg er ked af, at man har fjernet den mulighed både signalmæssigt og operationelt,« siger han til Berlingske og kalder det at skyde »sig selv i knæskallerne«.

I januar og februar har antallet af solgte el- og hybridbiler taget et godt nøk opad i forhold til sidste år. De udgør 7,1 procent af alle solgte nye biler sammenlignet med 3,3 procent i samme periode i 2019. Det skriver Finans.

I alt blev der solgt henholdsvis 476 elbiler og 830 hybridbiler i årets første to måneder, og det er Gunni Mikkelsen hos De Danske Bilimportører godt tilfreds med.

»Dels har forbrugerne fået et mere grønt mindset, dels er der kommet et større udbud af grønne biler. Endelig har der været meget fokus på grønne biler i annoncer og reklamer,« siger han.

Investeringsøkonom Per H. Hansen fra Nordnet peger i dag på tre forhold, han mener, investorer skal holde øje med:

Dagens coronatal: Antal smittede i Kina aftager. Investorerne vil tolke det som et tegn på, at smitteintensiteten trods alt er aftagende, det er et godt tegn og sandsynligvis et varsel om aftagende risiko.

De amerikanske aktieindeks steg med op til 5 procent i går. Det giver en indledende positiv spill-over til Europa og Danmark, men stigningerne vil – trods alt – være afdæmpede.

Det er såkaldt »Super Tuesday,« og investorerne vil holde øje med, om demokraternes Joe Biden for alvor vil vise sig som en konkurrent til Bernie Sanders. Bernie Sanders vil være investorernes skræk, hvis han mod forventningerne skulle vise sig at blive USAs næste præsident.

USA lukkekurser mandag

Dow Jones +5,09 pct.

S&P 500 +4,60 pct.

Nasdaq +4,49 pct.

Indeks kl. 06.45

Japan Nikkei -0,84 pct.

Hong Kong Hang Seng +0,23 pct.

Kina CSI +0,64 pct.