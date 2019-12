Business-overblik: Bang & Olufsen i chokerende nedtur: Det er »reelt katastrofalt«

Godmorgen og velkommen til det daglige business-overblik over de nyeste erhvervsnyheder.

I dag skal vi fra nedtur til optur og videre til en minister, der vil dæmme op for udenlandsk arbejdskraft.

1. Bang & Olufsens nedtur fortsætter

Bang & Olufsen chokerede tirsdag aften sine investorer med en nærmest katastrofal nedjustering af selskabets forventninger til årets resultat. Det er fjerde gang på blot et år, at Struer-selskabet må ud i den tillidskritiske manøvre. Og denne gang er det virkelig en voldsom rusketur, aktionærerne må lægge krop til.

Meldingen fra Struer lyder, at selskabet regner med et større fald i omsætningen på mellem 13 og 18 procent mod en tidligere forventning om »encifret vækst«. Samtidig vil også selskabets driftsresultat lande markant under det ventede.

»Faldet i omsætningen har været større end forventet, hvilket skyldes flere faktorer – blandt andet at selskabets partneres salg til forbrugernes ikke har været tilfredsstillende,« skrev Bang & Olufsen i en meddelelse til fondsbørsen.

Det er ikke mindre end fjerde gang inden for et års tid, at det nationale erhvervsklenodie må nedjustere forventningerne. Det har været medvirkende til, at B&O-aktien er mere end halveret i værdi siden årets begyndelse.

Ifølge B&Os administrerende direktør, Kristian Teär, skal modgiften til nedturen ikke findes i strategiske ændringer, men derimod i salgs- og marketingindsatsen.

»Den strategiske retning er uændret, men det står klart, at der skal ske en fundamental ændring af salgs- og marketingindsatsen og skabes en kultur, hvor vi er tættere på kunder og partnere,« siger Kristian Teär, der er administrerende direktør for B&O, i en pressemeddelelse.

Per Hansen, der er investeringsøkonomon i Nordnet, vurderer, at B&O-aktien står til en gigantisk lussing, når børsen åbner onsdag klokken ni.

»Ved de tidligere tre nedjusteringer er aktien faldet med mere end 25 procent. Der er ikke meget, som tyder på, at det ikke mindst vil være den samme reaktion, som rammer investorerne, når virkeligheden melder sig ved børsens åbning. Fire nedjusteringer på stribe er ikke kun slemt, men reelt katastrofalt,« lyder det i en kommentar fra Per Hansen.

2. Byggearbejdere høster høje lønninger – men går efter mere

Lidt sjovere er det at være arbejder i byggebranchen, hvor lønstigningerne har nået et niveau, som sidst blev set i slutningen af 90erne.

Det skriver Børsen.

»Vi oplever, at vores dygtige medarbejdere ude i marken hele tiden bliver tilbudt en højere løn, og vi er jo nødt til at følge med og hæve lønnen. Det er noget, der virkelig har taget fart de seneste to år, hvor vi i stigende grad oplever, at vores gode folk har taget et job et andet sted, fordi de er blevet tilbudt 30 kr. mere i timen,« siger Niels Hansen, som er direktør for entreprenørvirksomheden Klingenberg Anlæg & Kloak A/S, til Børsen.

Ifølge tal, som er trukket af Dansk Erhverv og Dansk Industri for Børsen, er reallønnen i byggeriet steget med 2,1 procent om året siden sidste overenskomst fra 2017.

Man skal helt tilbage til 1998 for at finde en lignende reallønsstigning i branchen. Lønfesten står desuden i stærk kontrast til niveauet i industrien og servicesektoren, som fremviser reallønsstigninger på henholdsvis 1,4 og 1,1 procent.

Claus von Elling, der er formand for Byggegruppen i 3F, mener dog, at de igangværende overenskomstforhandlinger med rette kunne medføre yderligere lønstigninger.

»Set fra vores side af bordet er der rigelig plads til at give nogle pæne lønstigninger til de ansatte i byggeriet. Vi kan se, at produktiviteten er steget, og så kan vi også se, at der har været nogle pæne lønstigninger på direktionsgangene,« siger Claus von Elling.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggjorde 11. december en undersøgelse, som viste, at byggebranchen er en af de brancher, hvor danske virksomheder har allersværest ved at finde arbejdskraft.

3. Minister vil dæmme op for sydamerikansk arbejdskraft

I modsætning til tilstanden i byggebranchen er en lidt speciel gruppe af den danske arbejdsstyrke vokset eksplosivt de senere år.

I 2019 kom der ikke mindre end fire gange så mange unge sydamerikanere ind på arbejdsvisit i Danmark som i 2015 – og den udvikling vil udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) gøre op med.

De mange sydamerikanere kommer til landet på en særlig Working Holiday-ordning og stammer primært fra Argentina og Chile. Ifølge Mattias Tesfaye er det særligt en bekymret fagbevægelse, der har fået ham og regeringen til at se på, hvordan man kan stoppe udviklingen.

»Fagbevægelsen er bekymret for udviklingen i brugen af Working Holiday-ordningen. Den bekymring tager jeg alvorligt. Derfor er regeringen i gang med at se på området,« lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i en pressemeddelelse.

Fagbevægelsens bekymring grunder i, at mange af de tilkomne arbejdere bliver beskæftiget på digitale platforme som madudbringningstjenesten Wolt eller rengøringstjenesten Happy Helper.

Her bliver de tilknyttet på en speciel type kontrakter, hvor de bliver opfattet som selvstændige. Dermed skal de selv sørge for at efterleve mange af regler og aftaler, som traditionelt har været en del af den danske arbejdsmarkedsmodel – heriblandt i på skatteområdet.

Udmeldingen vækker dog ingen større bekymring hos stifter og administrerende direktør for Happy Helper Dennis Schade Forchhammer.

»Der er nok nogle danskere, der vil blive kede af, at de ikke kan have deres argentinske rengøringshjælp i hjemmet længere, men for vores platform kommer det nok ikke til at have den store betydning,« siger Dennis Schade Forchhammer til Berlingske.

Tre forhold, investorerne bør holde øje med:

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet fremhæver tre forhold, som investorerne bør holde øje med i dag:

Bang & Olufsen nedjusterede sent tirsdag for fjerde gang på stribe sine forventninger. Bliver der igen tale om, at aktien falder mere end 25 procent, som tilfældet har været ved de seneste tre nedjusteringer? Tiden for Bang & Olufsen som selvstændigt selskab rinder ud. De er for små til at være store og for store til at være rigtig små.

Den bedste, bredeste og mest troværdige indikator for den tyske økonomi, IFO, bliver offentliggjort i dag. På det allerseneste har der været begyndende tegn på en beskeden økonomisk forbedring i Tyskland. Kan dagens tal bekræfte det?

Asahi Kasei har helt som forventet fået tilslutning fra mere end 80 procent af aktionærerne (Lundbeckfonden/Novo Holdings) til at købe deres Veloxis aktier. Nu udestår kampen mod de private investorer om at overtage så mange aktier, at selskabet ejer mere end 90 procent og får mulighed for at tvangsindløse. Det bliver formentlig afgjort de kommende tre uger.

Sådan ser markederne ud tirsdag morgen:

Nikkei 225: -0,4 pct.

Topix: -0,5 pct.

Hongkongs Hang Seng: -0,1 pct.

China Shanghai Composite: -0,1 pct.

CSI 300: 0 pct.

Taiwan Taiex: +0,1 pct.

Sydkoreas Kospi: -0,1 pct.