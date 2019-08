Burger King lancerer planteburgeren »Impossible Whopper« i USA i næste uge

Efter at McDonald’s i maj i år satte plantebaserede burgere på menuen, er turen nu kommet til Burger King.

I næste uge, nærmere bestemt 8. august, lancerer Burger King sit bud på en burger med en bøf af plantefars. Fra den dag kan kunder i 7.000 Burger King-restauranter over hele USA sætte tænderne i en »Impossible Whopper«, hvis alt ellers går vel. Det skriver Bloomberg.

Burgeren er opkaldt efter leverandøren af plantefarsen til bøfferne, Impossible Burger.

Burger King har testet plantebaseret fastfood på kunderne i St. Louis-området siden april i år, men først nu er logistikken omkring en landdækkende lancering klar.

Impossible Burger, der blev stiftet i 2011 i Californien og leverer plantebaserede erstatninger for kød og mejeriprodukter, har nemlig haft problemer med at følge med den hastigt stigende efterspørgsel efter plantefars tidligere på året. Plantefarsmanglen er dog nu et overstået kapitel, skriver Bloomberg.

Onsdag annoncerede Impossible Burger en aftale med den globale fødevareproducent OSI Group om at udvide produktionen, og torsdag kommer så nyheden om, at Burger King og Impossible Burger er klar til lancering i hele USA i næste uge.

Der er tale om en voldsom ekspansion for Impossible Burger, der ifølge egne oplysninger i dag er på menuen i omkring 10.000 restauranter i USA.

Kødædende kunder prøver plante-whopper

Ifølge Burger King kommer den nye, sojabaserede Whopper til at koste én dollar mere end en tilsvarende Whopper med kød. Burger King kan også afsløre, at omkring 90 pct. af de gæster, der har bestillet testburgeren, er kødspisere, og at fastfoodkæden har fået nye kunder i restauranterne i St. Louis-området, efter at Impossible Whopperen kom på menuen.

»Det har trukket en enorm mængde nye kunder ind i vores restauranter. Gæsterne er ikke vores typiske gæster. De shopper hos steder som Trader Joe’s, Whole Foods og besøger restauranter som Panera Bread,« siger Chris Finazza, chef for Burger King i Amerika-regionen.

Trader Joe’s er en kæde af dagligvarebutikker, som de senere år har haft succes med at udbyde fødevarer til kunder af forskellig kulturel oprindelse, og som i modsætning til de fleste andre dagligvarebutikker forsøger at tilpasse sig en cirkulær tankegang og f.eks. begrænse madspild.

Whole Food er en økologisk certificeret amerikansk købmandskæde, mens Panera Bread er en populær såkaldt fast casual-restaurant, som de seneste år har været frontløber i at fjerne tilsætningsstoffer fra deres produkter.

I Europa har Burger King blandt andet lanceret en vegetarburger i Sverige.

Danish Crown går ind på dansk planteburgermarked

Nyheden kommer samtidig med, at den danske slagterigigant Danish Crown torsdag har meldt ud, at slagteriet, der er ejet af danske landmænd, vil begynde at producere planteburgere ifølge Finans.dk – muligvis i samarbejde med partnere blandt de mindre producenter af plantebaseret køderstatning, som er dukket op herhjemme.

Finans har analyseret regnskaberne fra 50 fødevarevirksomheder og konkluderer, at dansk fødevareindustri generelt står i stampe, både når det gælder top- og bundlinjevækst. En af vækstlommerne i industrien er dog plantebaserede køderstatninger, skriver Finans.