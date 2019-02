Burger King gør tykt grin med McDonald's: »The burger Big Mac wished it was«

På Burger King i Sverige har burgerne fået nye navne. Menuen, der hedder »Not Big Mac's«, indeholder flere underholdende valgmuligheder:

»The Burger Big Mac wished it was«,

»Like a Big Mac but actually big«,

»Kind of like Big Mac, but juicier and tastier«.

Det er blot et par eksempler på de farverige titler, Burger King har givet deres burgere, efter McDonald's har tabt en sag om deres varemærke tidligere i januar i år.

Det lyder da også fristende: Kunne du tænke dig en bid af en type burger, som »Big Mac« kun kan drømme om at være? Eller en burger, der er lidt som en Big Mac, men flammegrillet, naturligvis?

Nu stikker Burger Kings svenske gren til konkurrenten og omdøber alle burgere, så »Big Mac«-navnet indgår på menuen.

Det skriver The Guardian fredag.

Burger King gør grin med McDonald's efter, at sidstnævnte har mistet varemærkeretten til »Big Mac«-navnet ved EUs kontor for Intellektuel Ejendomsret i Alicante (EUIPO) midt i januar i år. McDonald's mistede eneretten på deres ikoniske »Big Mac« ved en retsssag mod en mindre irsk burgerkæde ved navn »Supermac's«.

Et tab, der internationalt er blevet set som en kæmpe lussing til McDonald's.

Arkivfoto: McDonald's' Big Mac er et ikon. Her ses skulpturen »Big Big Mac« af Tom Friedman fra en udstilling på Arts and Foods at the Triennale of Milan. 9. april 2015. Fold sammen Læs mere Læs mere

Supermac's er en burgerkæde i Irland og Nordirland med 106 restauranter. Det har ikke været muligt for dem at udvide udenfor landegrænserne, da McDonald's hårdnakket har holdt fast i, at »Big Mac« og »Supermac's« ligger så tæt på hinanden, at det vil forvirre kunderne.

Det blev underkendt i EUIPO den 16. januar i år.

EU-afgørelsen tilbagekaldte tidligere på måneden McDonald’s registrering af varemærket »Big Mac«, som burgerkæden har har ejet siden 1996. Det er en kompliceret varemærkeret, men EUIPRO's vurdering var, at varemærket ikke bruges til »reelt brug« og dermed er det for EUIPO ikke nok at kalde en burger for Big Mac.