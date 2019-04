Brugsen, Irma og Kvickly skifter pærer – og sparer strøm svarende til 10.000 familiers elforbrug

Det seneste halvandet år har 700 Kvickly-, Irma-, Brugsen- og Faktabutikker haft besøg af elektrikere, der har udskiftet butikkernes lys med ny energieffektiv LED-belysning.

Mere end 200.000 lyskilder er blevet udskiftet, og der er tale om det hidtil største projekt med LED-udskiftning i dansk detailhandel. Udover en økonomisk gevinst bidrager projektet til Coops ønske om at være en bæredygtig virksomhed, der blandt andet arbejder for klimaforbedringer og til at indfri Coops mål om at bruge 20 pct. mindre energi i 2020.

Manøvren betyder, at Coop fremover sparer 40 mio. kWh strøm om året svarende til 10.000 familiers årlige elforbrug. Samtidig kan de 1,7 millioner danskere, der via et medlemskab i Coop ejer dagligvarekæden, glæde sig over en årlig økonomisk besparelse på 25 millioner kr. Det betyder, at Coops investering i LED-projektet på 60 millioner kr. vil have tjent sig ind på to år, fordi Coop også får omtrent ti mio. kr. i energitilskud fra energiselskaberne.

Selvom det har været en omfattende operation, som viste sig at være mere kompliceret end først antaget, har det været det hele værd, mener Coops CFO, Kræn Østergaard Nielsen.

»Det er en af vores bedste investeringscases. Den har et højt afkast, en meget lav risko, og så er det også en kæmpe fordel for miljøet. Økonomien har været den primære driver, og selvom 60 mio. kr. er mange penge at bruge på lys, var det en oplagt investering.Med energibesparelse og energitilskud er tilbagebetalingstiden under to år, og vi sparer 25 mio. kr. alene på elforbrug,« udtaler Kræn Østergaard Nielsen i forbindelse med afslutningen af projektet.

FAKTA LED og CO2 Coop er ikke den første detailkæde, der skifter gamle lyskilder ud med energibesparende LED-lys. Salling Group (tidl. Dansk Supermarked, red.) skiftede 80.000 gamle lysstofrør ud med LED-belysning fra Philips i 2015. I 2016-17 kørte Energistyrelsen en kampagne for at få små og mellemstore detailbutikker til at skifte til LED, fordi det har stor klimaeffekt. Energistyrelsen regnede sig i 2017 frem til, at alene de små og mellem store detailhandelsvirksomheder kunne spare 53.000 tons CO2 og en kvart milliard kroner over syv år ved at skifte til LED-lys. 53.000 ton CO2 svarer til den mængde CO2 omkring 7.600 danskere udleder årligt. Kilde: Berlingske.dk, Energistyrelsen

Kompliceret proces

Coop fører ikke CO2-regnskab og har derfor ikke regnet ud, hvor meget CO2 deres LED-projekt medfører. Men projektet er en væsentlig del af koncernens mål om at bruge 20 pct. mindre energi i 2020 sammenlignet med 2016. For nuværende har Coop nået en besparelse på 13 pct.

Selve projektet viste at være en ret kompliceret proces rent logistisk, fordi udskiftningen skulle forstyrre driften i butikkerne mindst muligt. Hertil kom en række udfordringer, der skulle afdækkes rent elteknisk.

»Vi vidste, at det var en god idé både økonomiske og klimamæssigt at skifte til LED, og produkterne var klar. Så det var en sikker hest. Alligevel endte det med at blive en enorm lang udbudsproces, som tog syv-otte måneder,« fortæller Peter Kjærgaard Svendsen, chef for energi og grøn omstilling hos Coop.

Blandt de udfordringer, Coop stødte på, var dels, at nogle LED-lys kan flimre, hvilket bl.a. kan give hovedpine hos medarbejderne. Det endte med, at Coop måtte revidere udbudsbetingelserne, og som den første store indkøber i markedet stillede krav om flimmerfrit lys. Coop fandt også ud af, at almindelige LED-lys har en dårlig gengivelse af farven rød, hvilket ikke er smart i en butik, hvor man gerne vil have tomater og kød til at fremstå indbydende.

Mere end 30 leverandører gav tilbud på at levere og installere lysene, heriblandt store kendte producenter af lys og en række mindre virksomheder, der er specialiseret i lys.

FAKTA Hvad er LED? LED står for light-emitting diode på engelsk (lys-emitterende diode på dansk). En LED pære bruger 10-15 pct. af den energi, de gammeldags glødepærere brugte, og 4-5 gange mindre strøm end halogenpærere. Kilde: Sparenergi.dk

Valgte faldt imidlertid på en helt nystartet virksomhed, Nordic Business Light, der blev etableret i 2016. Bag virksomheden står stifter og CEO, Ole M. Jensen, der har en fortid i byggemarkeds- og VVS-grossistbranchen, hvor han har siddet i koncernledelsen for britiske Ferguson plc.

»Ret hurtigt stod det klart, at vi ville vælge LED-produkter fra nogle af de mindre producenter på markedet. Det skyldes simpelthen, at vi fandt deres produkter mere attraktive og innovative. Små og innovative virksomheder rykker bare hurtigt på området. Så derfor vidste vi hurtigt, at vi ville satse på en mindre leverandør, velvidende det skal skærpe vores fokus, når der tales garantistillelse,« siger Peter Kjærgaard Svendsen.

Helt ny virksomhed fik chancen

»Når valget faldt på Nordic Business Light, skyldes det, at de produkter, de kom med var gode og i orden, men også, at de havde som udgangspunkt, at det svære i det her projekt var at få det gennemført. De så det som et eksekveringsprojekt, og det var vigtigt for os, for når man skal skifte lys i 700 butikker, er det meget komplekst både logistisk og håndværksmæssigt, og det kan hurtigt komme til at tage meget lang tid,« siger Peter Kjærgaard Svendsen fra Coop.

Ole Jensen og hans partner i Nordic Business Light, teknisk direktør Mogens Bech-Petersen, der har 20 års erfaring fra lysbranchen, har sammen brugt deres årtier lange brancheerfaring og Ole M. Jensens erfaring med at arbejde i ledende stillinger som blandt andet indkøbschef i store koncerner, på at sparke døren op hos Coop. At få dagligevarekæden som sin første kunde har betydet, at virksomheden har fået en raketstart, også økonomisk. Allerede i sit andet driftsår, 2018, nåede Nordic Business Light en omsætning på 55 mio. kr. og et resultat før skat på fem mio. kr.

Stifter af og CEO i Nordic Business Light, Ole Mikael Jensen.

»Vi valgte at stifte virksomheden, fordi vi kunne se, at der var behov for en totalløsning for især de helt store virksomheder. Vi taler om miljøgevinsterne og teknologien, når vi skifter lys, men glemmer implementeringen. I mange virksomheder, også de helt store, har man ikke centraliseret indkøbet af lys. Det er stadig en lokal vicevært eller site-manager, der skifter pæren, når der er brug for det. Der er et hul i markedet, som vi gerne vil fylde ud,« siger Ole M. Jensen.

Nordic Business Light har i dag syv direkte ansatte og en række tilknyttede specialister og elektrikere, og efter at have udviklet sit forretningskoncept og testet det af på Coop er virksomheden nu klar til at gå ud i markedet og finde nye kunder.

Peter Kjærgaard Svendsen, chef for energi og grøn omstilling hos Coop »Vi vidste, at det var en god idé både økonomisk og klimamæssigt at skifte til LED, og produkterne var klar. Så det var en sikker hest.«

Hos Coop fortsætter jagten på energibesparelser, der både sparer Coop penge og gavner klima og miljø. Coop er netop nu ved at sætte energimålere op i koncernens butikker. Målerne registrerer al relevant energiforbrug, herunder også om lyset f.eks. er tændt om natten. Virksomheden Energidata har fået til opgave at overvåge energiforbruget og kontakte butikker, hvis de kan se, at der er problemer med installationer eller tegn på, at nogen har glemt at slukke lyset. De første 600 butikker har fået installeret de nye energimålere. Herudover har Coop også for nylig opnået danmarkshistoriens største ISO-energicertificering.