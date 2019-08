B&O-topchefen stoppede den massive nedtur – nu styrtbløder forretningen igen

Der havde så småt bredt sig en stille optimisme.

Selv om interessen for de klassiske, dyre B&O-produkter med tiden var dykket, havde salget af hovedtelefoner og små, trådløse højttalere – tidligere kendt som B&O Play – sikret en solid omsætning for det næsten 100 år gamle elektronik-ikon sidste sommer.

De unge var tydeligvis blevet glade for den gamle Struer-virksomhed, og måske var Bang & Olufsen faktisk ved at lykkes med den svære turnaround. En udvikling, som topchef Henrik Clausen var blevet hentet ind til at gennemføre.

For det var en meget varm stol, Henrik Clausen satte sig i, da han tilbage i 2016 rykkede ind som B&Os nye administrerende direktør. Han fik en central rolle, for han skulle forsøge sig med at puste nyt liv i den pressede elektronikproducent, der har haft svært ved at tjene penge, svært ved at finde nøglen til fremtiden og svært ved for alvor at slå igennem med nye produkter.

Men fremad gik det. Tilbage i juli 2018 varslede Henrik Clausen, at Bang & Olufsen i de kommende tre regnskabsår ville hæve omsætningen med ti procent om året og levere overskud. Der var kommet styr på forretningen.

Men så gik det galt. Igen.

For både i december, marts og juni måtte Bang & Olufsen ændre lidt på det ellers positive billede.

Og med den tredje nedjustering på under et halvt år er det tydeligt, at problemerne hos den gamle Struer-virksomhed stikker dybere end blot et par benspænd.

Det har udsat Henrik Clausen for et massivt pres og sendt aktiekursen ud på en voldsom rutsjetur. Og senest endte lydselskabet med en omsætning, der var faldet med knap 14 pct.

Kriser og succes

Henrik Clausen, der er uddannet civilingeniør i elektronik og i 2016 afløste Tue Mantoni, var allerede en garvet mand i branchen, inden han kom til Struer.

Han havde været chef for det daværende Cybercity, som solgte internetforbindelser, som den norske telegigant Telenor – et af verdens ti største mobilselskaber – i maj 2005 købte for 1,38 mia. kroner. Herefter blev han den naturlige chef for den samlede Telenor-forretning i Danmark, hvor han stod på mål i kampen mod aggressive konkurrenter, især TDC, og nåede at købe mobilselskabet Bibob og lade hele koncernen skifte navn fra Sonofon til Telenor.

Nu har direktøren måttet se aktiekursen i B&O styrtdykke med omkring 70 pct. på et år. Og spørgsmålet om, hvorvidt B&O er tilbage til den svære tid, som Henrik Clausen landede midt i, trænger sig for alvor på. Men det lader ikke til, at topchefen er så let at slå ud.

Henrik Clausen mener, at strategien stadig holder. Selskabet har bare eksekveret for langsomt, lød det i juli til Berlingske, da B&O præsenterede sit seneste regnskab, der berettede om et katastrofalt år.

»Jeg mener fortsat, at vi har den rigtige strategi, som bygger på en positionering af vores brand, som er et luksus- og livsstilsbrand, og vi har en klar plan for, hvad det er, der skal ske på salgs- og distributionssiden. Vi vedkender, at vi ikke har eksekveret solidt nok, men vi har set, at vi har været i stand til at tiltrække de partnere, der skal til for at levere fremadrettet,« sagde han.