Australiens dyre stavefejl: 46 mio. pengesedler skal skiftes ud

I Australien har man lavet en meget dyr stavefejl.

46 mio. stk 50 dollarsedler til en samlet værdi af 2,3 mia. australske dollar har stavefejl.

Torsdag blev det offentliggjort af den australske centralbank, The Reserve Bank of Australia, at der er en fejl på deres nye australske 50 dollarseddel, der er blevet spyttet ud af hæveautomater over hele landet siden oktober sidste år.

Stavefejlen finder man i teksten bagved Edith Cowan, der er afbildet på pengesedlen. Det, der ligner en illustrativ græsplæne bag hendes ansigt, er i virkeligheden et citat fra, da Edith Cowan som den første kvinde nogensinde holdt tale i parlamentet. Det skriver blandt andre The Guardian og BBC.

Her kan stavefejlen på den australske 50-dollar-seddel, hvor der er blevet skrevet »responsibilty« i stedet for det korrekte »responsibility«.

Det er lykkedes for den australske centralbank at printe 46 mio. pengesedler med en stavefejl:

»It is a great responsibilty to be the only woman here, and I want to emphasise the necessity which exists for other women being here, (Det er et stort ansvar at være den eneste kvinde her, og jeg vil gerne understrege vigtigheden af, at der også kommer andre kvinder her, red.),« står der skrevet på millionvis af sedler.

Stavefejlen består i, at der står responsibilty og ikke responsibility, som er den korrekte stavemåde. Dermed er et enkelt manglende »i« årsag til, at der nu skal trykkes 46 mio. stk. nye australske 50 dollarsedler.

En talsperson for The Reserve Bank of Australia bekræfter, at de er opmærksomme på fejlen, og at der vil komme nye sedler senere på året.

Ifølge BBC er 50 dollarsedlen den mest brugte i Australien, og Edith Cowans ansigt har været på sedlen siden 1995.