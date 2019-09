3F-top har i ugevis kendt til trusler mod vikar i lufthavnen

Topfolk i 3F har i ugevis været bekendt med en lydfil med trusler mod en ansat i SAS. Alligevel har en topfigur i fagforeningen afvist, at han kunne »genkende udtalelserne« om, at en medarbejder var blevet chikaneret og truet.

I den omtalte lydfil, som Berlingske offentliggjorde onsdag, bliver en medarbejder i bagagehåndteringen SAS Ground Handling bedt om at opgive sit medlemskab af ingeniørernes fagforening, IDA.

I stedet blev han af to kollegaer kraftigt opfordret til at melde sig ind i 3F. Da han afviste det, blev han efterfølgende kaldt »klam« og fik at vide, at »han ville få det svært«.

Artiklen fortsætter under lydklippet.

Henrik Bay-Clausen, der er formand for 3F i Kastrup, sagde blandt andet til branchemediet Check-In i fredags, at han ikke kunne »genkende udtalelserne om, at den pågældende SGH-medarbejder er blevet chikaneret og truet«.

Men ifølge Berlingskes oplysninger var 3Fs hovedkvarter orienteret om sagen allerede for flere uger siden, fordi SAS havde overdraget filen til dem.

Da SAS-ledelsen blev bekendt med lydfilen, der blev optaget 23. juli i år, indledte selskabet en afskedigelsessag mod en af de to kollegaer, der truede vikaren. Mandag 19. august modtog 3F derfor en mail, hvori det fremgik, at SAS ville gå efter at opsige den ene af de to medarbejdere, fordi han havde truet en kollega.

»Han har truet en anden medarbejder på dennes beskæftigelse og har været fysisk truende over for medarbejdere, hvilket selvsagt er uacceptabelt og udgør tvingende årsager til en opsigelse,« står der i mailen.

Mæglingsmøde

Selve lydoptagelsen blev sendt til 3F 26. august. Det skyldes, at der dagen efter var indkaldt til et såkaldt mæglingsmøde hos SAS Ground Handling i Kastrup.

Til stede var blandt andet de to ansatte i SAS, der havde fremsat truslerne, og formand for 3F Kastrup, Henrik Bay-Clausen. Blandt de øvrige mødedeltagere var den administrerende direktør for SAS Ground Handling, selskabets HR-chef og jurister fra DI.

Inden mødet gik i gang, holdt SAS-siden og 3F-siden – herunder Henrik Bay-Clausen - et indledende formøde på cirka en halv time. Her hørte de lydfilen, oplyser kilder.

Da selve hovedmødet gik i gang, indledte man med et spørgsmål om, hvorvidt alle var bekendte med lydfilen. De bekræftede de tilstedeværende, oplyser kilder.

Ni dage senere brød en strejke ud blandt de SAS-ansatte i bagagehåndteringen i Københavns lufthavn. De nedlagde arbejdet torsdag og fredag i sidste uge. Forklaringen på strejken var, ifølge Henrik Bay-Clausen, at vikaren havde filmet sine kollegaer.

SAS sagde derimod, at det handlede om en bagageportør, som kollegerne i 3F ønskede fjernet fra jobbet, fordi han ikke var organiseret i 3F. Luftfartsselskabet sagde også, at der fandtes dokumentationen, men afviste at uddybe, præcis hvori den dokumentation bestod.

Henrik-Bay Clausen kendte på det tidspunkt både lydfilen og truslerne fra førnævnte mæglingsmøde. Alligevel afviste han over for Check-In, at han kunne genkende udtalelserne fra SAS om, at den pågældende SGH-medarbejder var blevet chikaneret og truet.

»Det må stå for SAS' egen regning,« sagde han til mediet.

»En personalesag«

I dag siger han, at kommentaren faldt på den måde, fordi der var tale om en personalesag. Han afviser, at hans udtalelser kan opfattes som misvisende og for eksempel kunne skabe det indtryk, at der ikke havde været fremsat trusler.

»Jeg kunne ikke genkende SAS’ udtalelser, fordi de hidrører fra en personalesag. Jeg vil hverken be- eller afkræfte noget, som kommer fra en personalesag,« siger Henrik Bay-Clausen til Berlingske.

Onsdag blev lydfilen offentliggjort, og senere gik bagagemedarbejderne atter i strejke, da vikaren igen kom på arbejde. Det fik Henrik Bay-Clausen til at kritisere truslerne.

»Det er absolut ikke i orden at udsætte kolleger for trusler, som det desværre er sket. Det er ikke 3Fs måde at arbejde på,« sagde han blandt andet.

Og da han foran Arbejdsretten onsdag eftermiddag blev spurgt til lydfilen, svarede han:

»Det er absolut noget, jeg tager afstand fra, og jeg har aldrig hørt sådan noget før.«

Berlingske har bedt 3F om en kommentar til forløbet, men 3Fs hovedkontor vil ikke medvirke, fordi det er Henrik Bay-Clausen, der udtaler sig om sagen.