28-årige Yael Bassan kæmper mod løbehjulene: »Det handler ikke kun om pris, men også om ordentlighed«

Yael Bassan, 28 år, direktør i og indehaver af cykelvirksomheden Copenhagen Bicycles, har den seneste måned kastet sig ud i en tilsyneladende ulige kamp for at få reguleret de hypede, internationale opstartsvirksomheder, der med international venturekapital i ryggen vil udleje elløbehjul i København og måske ændre bybilledet for altid.

Hun er blevet symbolet på det etableredes kamp mod et nyt digitalt forretningskoncept, der er på vej til at ændre et traditionelt marked. Men at betegne Yael Bassan som en lille, traditionel cykelhandler holder ikke, og det generer den unge iværksætter, når det sker.

En af Københavns største cykeludlejere

Tværtimod hører Yael Bassan selv til gruppen af unge, moderne iværksættere, der ønsker at ændre verden. Hun har tilmed været med på den nye bølge i en periode, da hun var underleverandør med 400 cykler til den app-baserede cykeludlejer Donkey Republic. Det droppede hun dog, da Donkey i maj 2017 fik sit første varsel om påbud, fordi kommunen mente, at virksomheden havde placeret sine cykler ulovligt.

Artiklen fortsætter under foto.

Yael Bassan, indehaver af Copenhagen Bicycles. Fold sammen Læs mere Læs mere

Yael Bassan er født med iværksætterblod i årene. Selv om hun er uddannet journalist, er hun i dag en af Københavns største cykeludlejere med virksomheden Copenhagen Bicycles. I højsæsonen udlejer hun mere end 2.000 cykler og arbejder aktivt for at gøre København til en grøn turistby. I modsætning til virksomhederne bag elløbehjul og delecykler driver Yael Bassan en forretning, der giver overskud år for år, og som vokser uden at have eksterne investorer i ryggen.

Far introducerede rickshawen i København

For at forstå hvorfor Yael Bassan, der i 2010 blev student fra Ørestad Gymnasium med et snit på over 11 og som holdt elevtalen ved dimissionen, i dag har droppet journalistkarrieren til fordel for at drive en cykelvirksomhed, skal vi tre et halvt år tilbage i tiden.

En augustdag i 2015 døde Yael Bassans far, Gili Bassan, 51 år gammel, og fra den ene dag til den anden stod den 25-årige kvinde med ansvaret for sin fars cykelvirksomhed og hans ansatte.

Det er formentlig de færreste, der kender Yael Bassan og hendes far, og så alligevel.

Yael Bassans far, Gili Bassan, var manden, der introducerede cykeltaxien med virksomheden Copenhagen Rickshaw i København i 2002. Inden da var Gili Bassan en af pionererne inden for læringsspil til computeren, og opfandt blandt andet »Natur og Teknik med Ole Odder« i 1996. Ideen blev dog kopieret, og Gili Bassan endte med at gå konkurs med sit selskab, Gili Soft.

Herefter forsøgte han sig bl.a. med onlinehandel med legetøj, inden han kastede sig over cykeltaxien. Siden kom udlejning af cykler på hoteller og segways til. I 2013 etablerede han cykelforretningen på hjørnet af Nyhavn og Havnegade, fordi placeringen var perfekt i forhold til Inderhavnsbroen, som på det tidspunkt var på tegnebrættet. Året efter i 2014 besluttede kommunen at skære kraftigt ned på antallet af licenser til rickshaws, hvilket ramte Gili Bassans forretning hårdt.

Intet var skrevet ned

Faren havde kørt sin forretning uden at have ret meget på skrift, og Yael Bassan måtte derfor begynde med at gå rundt og spørge medarbejderne, hvad de fik i løn, og få styr på overenskomster og ansættelseskontrakter. Hun valgte samtidig ret hurtigt at lukke en række aktiviteter og fokusere forretningen på cykler, med udlejning af cykler via hoteller og forretningen i Nyhavn som et af de centrale forretningsområder.

Siden Yael Bassan overtog sin fars virksomhed, er den vokset betydeligt og har i dag fra 12 op til 30 ansatte afhængig af sæsonen. Sidste år fik hun Københavns Kommunes Erhvervspris for at være med til at gøre København til en attraktiv storby, og hun er i øvrigt aktiv debattør og foredragsholder med kvindelige iværksættere som sit yndlingsemne.

Ordentlighed og retfærdighed er vigtigt

Historien om Yael Bassan er også historien om en kvinde, der går op i ordentlighed og retfærdighed, og som ikke har lyst til at gå på kompromis.

»Jeg er drevet af en kærlighed til cykler og grøn transport og af at skabe arbejdspladser med udgangspunkt i diversitet. Og så tror jeg på, at det er muligt at drive en forretning, hvor det ikke kun handler om pris, men hvor det vigtigste er ordentlighed,« siger hun.

Det er en af grundene til, at hun løbende, siden hun blev virksomhedsejer, har kæmpet for lige konkurrencevilkår for sin virksomhed. Hun har tidligere protesteret over kommunens hvide bycykler, og over, at kommunen ikke vil give hende tilladelse til at leje cykler fra en plads foran hendes butik. Den seneste måned har Yael Bassan været mere i medierne, end hun egentlig bryder sig om.

Hun har forsøgt at gøre opmærksom på det urimelige i, at hun har fået at vide, at hun får bøder, hvis hun bryder reglerne, fordi hun har søgt om tilladelse og fået afslag, mens de nye konkurrenter tilsyneladende ikke bliver straffet for at udleje uden tilladelse.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg behandler på et møde i eftermiddag et forslag til nye retningslinjer for tilladelser til at udleje el-løbehjul og delecykler i København. For to uger siden udsendte Teknik- og Miljøudvalget et varsel om påbud til de tre udlejere af el-løbehjul og delecykler, Voi, Tier og Donkey Republic. Virksomhederne havde frist til at svare til fredag den 15. marts, men har siden fået fristen udskudt til fredag den 22. marts.